Israelul a încercat recuperarea rămășițelor pământești ale pilotului Ron Arad, capturat în 1986 în Liban. Mama lui, născută în România

Data publicării:
Lebanon Israel Iran
Săpături ale forțelor israeliene în noaptea de vineri spre sâmbătă, în timpul căutărilor copilotului israelian Ron Arad, care a fost capturat și apoi a dispărut după ce avionul său de vânătoare s-a prăbușit în sudul Libanului în 1986, în satul Nabi Chit, din estul Libanului. Foto: Profimedia
Armata israeliană a desfășurat, în noaptea de vineri spre sâmbătă, o operațiune în Liban pentru a găsi rămășițele pământești ale pilotului Ron Arad, capturat în timpul unui raid aerian în această țară în 1986. „Niciun indiciu referitor la acesta nu a fost găsit la locul căutării”, a declarat sâmbătă armata israeliană. Mama lui Ron Arad, Batya, s-a născut în România, de unde a emigrat în Israel.

Ron Arad, a cărui mamă, Batya, s-a născut în România, la Tecuci, a fost un aviator militar israelian care la 16 octombrie 1986 a fost capturat în Liban de organizația șiită libaneză „Amal”. El este considerat dispărut din mai 1988, când a fost transferat într-un loc necunoscut, în Liban, sau după unele ipoteze, în Iran.

Pentru o scurtă perioadă după capturarea sa, au existat dovezi că era în viață. Au apărut fotografii cu Arad, în care apărea în lanțuri și păzit. Scrisorile pe care le-a scris au ajuns în Israel prin intermediari. Au început negocierile.

Eforturile serviciilor secrete s-au intensificat. Apoi, urmele s-au pierdut.

Amal a susținut în cele din urmă că Arad fusese transferat altor actori care operau în Liban.

Ron Arad, pilotul israelian capturat în 1986 în Liban. Foto Profimedia
Ron Arad, pilotul israelian capturat în 1986 în Liban. Foto: Profimedia

Israelienii n-au primit niciodată un răspuns definitiv cu privire la soarta lui

De-a lungul anilor, serviciile secrete israeliene au evaluat că ar fi putut fi predat Hezbollahului sau chiar mutat sub supraveghere iraniană.

În ciuda deceniilor de investigații, interogatorii, activități de informații și operațiuni secrete, Israelul nu a primit niciodată un răspuns definitiv cu privire la soarta lui.

Dispariția lui Ron Arad a devenit în curând ceva mult mai important decât un simplu caz militar nerezolvat.

Fața lui a apărut în școli, baze militare și piețe publice din tot Israelul. Panglici galbene legate de copaci și garduri purtau mesajul: Aduceți-l pe Ron acasă. S-au compus cântece despre el. S-au organizat campanii în jurul numelui său.

Cazul său a devenit parte integrantă a culturii israeliene

Timp de decenii, copiii israelieni au crescut văzând fotografia lui și auzind povestea lui.

Cazul său a devenit parte integrantă a culturii israeliene.

Când israelienii vorbesc despre responsabilitatea pe care o națiune o are față de soldații săi, un nume se detașează în continuare de restul. Ron Arad.

Dov și Batya, tata și mama

În 2006, imagini cu pilotul israelian au apărut, în premieră, la un post de televiziune libanez. 

Slab, cu barbă, aspect neîngrijit și trăgând dintr-o țigară, așa apărea pilotul Ron Arad în înregistrarea difuzată în premieră de postul libanez. Filmarea avea doar câteva secvențe.

„Sunt Ron Arad, pilot în armata israeliană”, afirma el în engleză. Apoi rostea numele părinților săi, Dov și Batya. 

Imaginile fac parte dintr-un documentar intitulat „Marele schimb”, despre schimbul de prizonieri efectuat în 2004 între milițiile șiite libaneze pro-iraniene Hezbollah și Israel. Atunci, 400 de deținuți palestinieni și trei cetățeni din țări arabe au fost eliberați în schimbul unui om de afaceri israelian și al cadavrelor a trei militari israelieni.

Postul israelian Channel 10 a plătit 200.000 de dolari pentru a primi dreptul de a prelua secvența cu Ron Arad și a o difuza.

Ron Arad a fost doborât în 1986 în sudul Libanului și a ajuns pe mâna mișcării pro-siriene Amal, al cărui lider a fost eliberat de Israel în 2004, în schimb de prizonieri. La un an de la răpirea lui Ron Arad a fost dată publicității o scrisoare pe care Ron Arad ar fi scris-o din captivitate. Acela a fost ultimul semn de viață din partea lui.

Când a fost difuzat documentarul, fiica lui Ron Arad, Yuval, și-a văzut pentru prima oară tatăl altfel decât în fotografiile de familie. 

Șefi de stat și de guvern, lideri politici, personalități civice și culturale, inclusiv din România, s-au mobilizat pentru a obtine eliberarea lui.

Ron Arad s-a ejectat din avionul său, doborât deasupra Libanului. Soarta sa preocupă de zeci de ani Israelul, unde repatrierea soldaților dispăruți sau capturați este considerată o datorie națională. Se presupune că este mort, deși rămășițele sale nu au fost niciodată recuperate. 

Ron Arad și fiica sa, Yuval, în 1986. Foto Profimedia
Ron Arad și fiica sa, Yuval, în 1986. Foto: Profimedia

Infiltrarea israeliană din cimitir

Milițiile șiite libaneze pro-iraniene Hezbollah au declarat sâmbătă că ar fi combătut o "infiltrare" a armatei israeliene în estul Libanului în noaptea de vineri spre sâmbătă, regiune în care autorităţile libaneze au informat despre cel puţin 16 morţi în urma loviturilor israeliene, potrivit AFP, preluată de Agerpres.

Gruparea şiită susţine într-un comunicat că luptătorii săi au "observat infiltrarea a patru elicoptere ale armatei inamice israeliene venind din Siria" vineri în jurul orei locale 22:30 (20:30 GMT).

După aterizarea acestora, "un grup" de combatanţi ai Hezbollah au angajat o luptă cu soldaţi israelieni în zona unui cimitir din Nabi Chit.

"Confruntarea s-a intensificat după ce forţele inamice au fost reperate", a adăugat gruparea şiită, afirmând că trupele israeliene au ripostat intens înainte de a începe să se replieze.

Un responsabil al Hezbollah în Valea Bekaa, unde se află localitatea Nabi Chit, a declarat că cimitirul vizat aparţinea familiei Shoukr.

În ianuarie, justiţia libaneză a angajat urmăriri penale împotriva a patru persoane, acuzate că l-ar fi răpit pentru Mossad pe fratele lui Hassan Shoukr, suspectat că ar fi participat la capturarea pilotului israelian Ron Arad în 1986.

Soarta pilotului, care se catapultase din avionul său doborât deasupra Libanului, preocupă Israelul de decenii, unde repatrierea soldaţilor dispăruţi sau capturaţi este considerată o datorie naţională.

El este considerat decedat, deşi rămăşiţele sale nu au fost niciodată restituite.

Armata israeliană a anunţat că forţele sale speciale au efectuat fără succes vineri seara o operaţiune în estul Libanului pentru a găsi rămăşiţele aviatorului israelian Ron Arad, conform unui comunicat.

"Nicio rămăşiţă sau vreun obiect legat de Ron Arad nu au fost găsite la locul cercetărilor", se afirmă în text, care precizează că "operaţiunea nu s-a soldat cu victime" de partea israeliană.

