Israelul a încheiat cu Germania un acord major pentru furnizarea de echipamente militare

Israelul, prin intermediul companiei sale de stat Israel Aerospace Industries (IAI), a semnat joi un nou contract pentru vânzarea sistemului de apărare antirachetă cu rază lungă de acţiune Arrow 3 către Germania, extinzând astfel un acord încheiat anterior şi care acum se ridică la suma de aproximativ 6,7 miliarde de dolari, relatează agenţia EFE.

În urma suplimentării cu 3,1 miliarde de dolari a acestui contract, a cărui valoare iniţială era de 3,6 miliarde de dolari, Israelul a încheiat cel mai mare contract de export de echipamente militare din istoria sa.

Compania Israel Aerospace Industries (IAI) este proiectantul şi producătorul sistemelor de apărare antirachetă Arrow 2 şi Arrow 3, care au fost folosite inclusiv pentru interceptarea rachetelor balistice lansate asupra teritoriului israelian din Yemen şi Iran anul acesta.

Germania a atins un nivel record al cheltuielilor pentru apărare în 2025, al treilea an consecutiv de creştere a acestor cheltuieli, care au însumat circa 83 de miliarde de euro în bugetul pentru anul care se încheie, notează EFE, citată de Agerpres.

Comisia pentru Buget a Bundestagului (camera inferioară a parlamentului federal de la Berlin) a aprobat miercuri zeci de noi achiziţii militare, printre care se regăsesc sisteme de apărare aeriană Patriot, Arrow şi IRIS-T, transportoare blindate Puma şi un sistem radar satelitar SPOCK, toate în valoare de peste 50 de miliarde de euro.

