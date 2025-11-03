Israelul a predat trupurile a 45 de palestinieni, anunță Ministerul Sănătăţii din Fâşia Gaza

Ministerul Sănătăţii care operează în Fâşia Gaza sub controlul Hamas a anunţat, luni, că Israelul a predat 45 de trupuri de palestinieni în cadrul acordului de încetare a focului în vigoare din 10 octombrie în teritoriul palestinian, informează AFP, potrivit Agerpres.

Potrivit termenilor acestui acord, Israelul trebuie să predea trupurile a 15 palestinieni pentru fiecare trup de ostatic israelian restituit de Fâşia Gaza.

Israelul a confirmat luni că a primit cu o zi înainte trupurile a trei ostatici.

Ministrul Sănătăţii din Fâşia Gaza a anunţat apoi într-un comunicat că "a primit astăzi 45 de trupuri de martiri care au fost predaţi de ocupantul israelian prin intermediul Comitetului Internaţional al Crucii Roşii, ceea ce a majorat la 270 numărul total de trupuri de martir primite" în cadrul schimbului.

Ostaticii fuseseră răpiţi în timpul atacului fără precedent comis de Hamas în Israel pe 7 octombrie 2023, atac care a declanşat războiul în Fâşia Gaza.

După 10 octombrie anul curent, Hamas a predat 20 de trupuri de ostatici, printre care cele ale unui thailandez şi unui nepalez, pentru care nu a fost predat la schimb niciun trup de palestinian.

Mişcarea islamistă, care ar fi trebuit iniţial să predea până pe 13 octombrie cele 28 de trupuri ale ostaticilor aflaţi încă în Fâşia Gaza a restituit până acum doar 20, susţinând că localizarea acestor rămăşiţe este o sarcină dificilă şi complicată în teritoriul devastat de doi ani de război.

