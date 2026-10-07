Cabinetul lui Benjamin Netanyahu a publicat un videoclip care prezintă, în figurine Lego, răpirea ostaticilor din 7 octombrie 2023, precum şi principalele operaţiuni desfăşurate de Israel după aceea, relatează „Le Figaro”, care a remarcat că aceeaşi modalitate de comunicare a fost utilizată şi de Iran.

Israelul comemorează miercuri trei ani de la atacul din 7 octombrie, condus de mişcarea teroristă islamistă Hamas, care s-a soldat cu peste 1.200 de morţi.

Cabinetul prim-ministrului israelian a publicat un videoclip generat cu inteligenţă artificială, în care figurine Lego reproduc răpirea ostaticilor, precum şi principalele operaţiuni desfăşurate de Israel începând cu 2023. Publicat pe reţelele sociale, videoclipul este comentat în limba engleză şi prezintă israelieni capturaţi de membri ai Hamas, reprezentaţi de celebrele figurine ale grupului danez. Postarea a înregistrat peste 2,7 milioane de vizualizări. „Terorismul nu este un joc. Să ne amintim de 7 octombrie” este legenda care însoţeşte postarea Biroului prim-ministrului.

Într-o Gaza construită din piese Lego, se poate vedea o reconstituire a reţelei de tuneluri din Gaza distruse de armata israeliană şi a raidurilor aeriene care survolează Fâşia Gaza.

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Armata israeliană este reprezentată transportând ajutor umanitar sau oferind asistenţă medicală locuitorilor din Gaza, în timp ce se poate intui prezenţa lui Benjamin Netanyahu în fruntea unui centru de criză, înconjurat de consilierii săi militari.

Nu este prima dată când această modalitate de comunicare, care poate părea surprinzătoare, este utilizată de ţările din Orientul Mijlociu, notează „Le Figaro”. În luna martie, un studiu realizat de Universitatea din Clemson a identificat 62 de conturi afiliate Corpului Gardienilor Revoluţiei Islamice din Iran. Videoclipurile, publicate începând cu 28 februarie 2026, au înregistrat rapid peste 145 de milioane de vizualizări şi vizau atât Israelul, cât şi Statele Unite.

Editor : S.S.