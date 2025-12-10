Israelul a redeschis tranzitul de ajutor umanitar spre Gaza prin principalul punct de trecere între Cisiordania ocupată şi Iordania

Israelul a redeschis miercuri punctul de trecere a frontierei Allenby închis de peste două luni, principalul punct de trecere între Cisiordania ocupată şi Iordania permite tranzitul ajutoarelor umanitare cu destinaţia Gazei, a aflat AFP din surse israeliene şi palestiniene.

„Punctul de trecere Allenby a fost deschis astăzi şi camioanele circulă” cu destinaţia Fâşia Gaza, a declarat un purtător de cuvânt al COGAT, organism al Ministerului israelian al Apărării ce supraveghează activităţile civile din teritoriile palestiniene.



O sursă oficială palestiniană a confirmat pentru AFP, sub protecţia anonimatului, că punctul de trecere, cunoscut în arabă sub numele de Al-Karama Crossing, a fost redeschis.



Acesta fusese închis în septembrie, după ce un şofer de camion iordanian care transporta ajutoare umanitare în Gaza a deschis focul, omorând doi soldaţi israelieni. Israelul a cerut apoi Ammanului să suspende fluxul de ajutoare către Fâşia Gaza.



Marţi, 96 de camioane care transportau clincher, o componentă a cimentului, fuseseră deja autorizate să treacă prin punctul de trecere a frontierei, a indicat sursa palestiniană.



Miercuri, încă 20 de camioane cu ajutoare au traversat teritoriul, iar joi urmează să tranziteze nisip pentru sectorul construcţiilor, a adăugat sursa.



Anunţând marţi că transferul de bunuri şi ajutoare din Iordania prin punctul de trecere Allenby urma să fie reluat, un oficial israelian a precizat că „toate camioanele care transportă ajutoare umanitare către Fâşia Gaza vor fi escortate şi securizate, după ce vor fi supuse unui control de securitate amănunţit”.



Pasajul Allenby, cunoscut şi sub numele de Podul Regele Hussein, situat în Valea Iordanului, este singurul punct care permite palestinienilor din Cisiordania să părăsească teritoriul fără a fi nevoiţi să treacă prin Israel, care ocupă Cisiordania din 1967.



Acesta fusese redeschis călătorilor la câteva zile după blocarea sa în septembrie, dar a rămas închis pentru ajutorul umanitar. Iordania a trimis ulterior ajutoare în Gaza printr-un punct de trecere din nordul Cisiordaniei.

