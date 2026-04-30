Live TV

Israelul a refuzat să primească cerealele transportate de Rusia din teritoriile ocupate, după protestul Kievului

Data publicării:
Grains wheat with Ukraine flag, trade export and economy concept.
Foto cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Profimedia Images

În urma protestului Kievului, Israelul a refuzat să descarce nava PANORMITIS cu cereale scoase ilegal de Rusia din teritoriile ocupate ale Ucrainei. Ministrul de externe al Ucrainei, Andrei Sibiga, a calificat acest lucru drept un „pas pozitiv”, care demonstrează eficacitatea măsurilor juridice și diplomatice.

„Acesta este, de asemenea, un semnal clar pentru toate celelalte nave, căpitani, operatori, asiguratori și guverne: nu cumpărați cereale ucrainene furate. Nu deveniți complici la această infracțiune”, a subliniat ministrul.

Procurorul general al Ucrainei, Ruslan Kravchenko, a adăugat că PANORMITIS a părăsit apele teritoriale ale Israelului și s-a îndreptat spre apele neutre după ce Kievul a luat o serie de măsuri procedurale. Potrivit acestuia, Israelul a început să execute cererea pe baza materialelor transmise de Ucraina în cadrul cooperării juridice internaționale.

În același timp, așa cum a menționat Kravchenko, ieșirea navei în apele neutre nu pune capăt procedurii penale și nu îi scutește pe cei implicați de răspundere. Ucraina va continua să ia măsuri legale în orice jurisdicție care recunoaște supremația legii și respectă suveranitatea Ucrainei, a subliniat procurorul general.

Conform datelor furnizate de VesselFinder, nava Panormitis, sub pavilion panamez, a sosit anterior în portul Haifa din portul Kavkaz (Regiunea Krasnodar), transportând 6.200 de tone de grâu și peste 19.000 de tone de orz. Surse din mass-media israeliană și jurnaliști de investigație ucraineni au afirmat că lotul ar fi putut fi transportat din Kerci și Berdiansk.

Uniunea Europeană a declarat că analizează posibilitatea impunerii de restricții împotriva oficialilor și organizațiilor israeliene implicate în comerțul cu cereale furate. Reprezentantul UE pentru afaceri externe, Anwar El Anouni, a declarat într-un interviu acordat ziarului Haaretz că Bruxellesul „a luat act de informațiile potrivit cărora unei nave ruse din flota fantomă, care transporta cereale ucrainene furate, i s-a permis să descarce în portul Haifa, în ciuda contactelor anterioare ale Ucrainei cu autoritățile israeliene”. „ Condamnăm orice acțiuni care contribuie la finanțarea războiului ilegal al Rusiei și încalcă sancțiunile UE și suntem pregătiți să le oprim, incluzând persoane fizice și juridice din țări terțe pe listele de sancțiuni, dacă va fi necesar”, a subliniat El Anouni. El a adăugat că Uniunea Europeană, împreună cu Ucraina, solicită Israelului informații suplimentare cu privire la acest caz.

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
pot, anamaria gavrila
1
Mai mulți senatori și deputați intrați pe listele POT în Parlament anunță că nu vor vota...
constantin toma in studioul digi24
2
Primarul Constantin Toma spune că vede o singură variantă de guvernare: „Nu există alta...
BUCURESTI - PRIM-MINISTRU - PNL - DECLARATII - 20 APR 2026
3
Scenariul lui Ilie Bolojan dacă trece moțiunea de cenzură: „PNL ar putea rămâne la...
victoria stoiciu BUCURESTI - CONFERINTA - FDSC - LANSARE STUDIU IMIGRATIE - 26 SE
4
Victoria Stoiciu, după ce i s-a spus să demisioneze din Senat: Am muncit pentru...
conducte de petrol în Irak
5
Cum poate Occidentul să scape din „Capcana Ormuz”: Soluția care a salvat lumea din mai...
Hansi Flick s-a decis! Anunțul presei din Spania despre Andrei Rațiu și Barcelona
Digi Sport
Hansi Flick s-a decis! Anunțul presei din Spania despre Andrei Rațiu și Barcelona
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
flotila
Flotila pentru Gaza, interceptată de Israel în apele internaționale. „Cincisprezece nave au fost capturate”
volodimir zelenski la birou
Zelenski afirmă că Israelul și-a încălcat propria legislație prin achiziționarea de grâu ucrainean furat de ruși și promite sancțiuni
profimedia-1094744734
Noi tensiuni între Israel și Hezbollah: IDF cere evacuarea a 16 localități din sudul Libanului, invocând încălcarea armistițiului
Holon, Israel. 12th May, 2025. Israeli Head of Mossad David "Dadi" Barnea shows his respect to during the funeral of Sgt first class Zvi Feldman at the military cemetery. Hundreds gathered at the Holon military cemetery to pay their respects to Sgt. First
Șeful Mossadului afirmă că agenția a pătruns în „miezul” secretelor Iranului și Libanului și salută operațiunile „revoluționare”
Haifa harbor and city skyline with container cranes, cargo ships, and residential buildings under a cloudy mountain backdrop
Ucraina l-a convocat pe ambasadorul Israelului, pentru a protesta față de importul de cereale furate de ruși din teritoriile ocupate
Recomandările redacţiei
dan suciu
Reacția BNR după ce leul a căzut la un minim istoric din cauza crizei...
victoria stoiciu fb
„Nu te sinucide, prefă-te bolnavă”. Victoria Stoiciu dezvăluie ce...
Screenshot 2026-04-30 195551
Valeriu Iftime (PNL): „Moțiunea nu va trece. Ne gândim cum să...
Heng Yang 9
Detalii despre starea românilor aflați pe nava sechestrată de Iran...
Ultimele știri
Nicușor Dan sesizează CCR privind guvernanţa corporativă a companiilor publice: „Se deschide calea unor cheltuieli nelimitate”
Ministerul Educaţiei anunţă un nou set de 320 programe şcolare pentru învăţământul de liceu
Preşedintele unei țări a respins legea „divorţului rapid”: Este „dăunătoare din punct de vedere social”. Reacția furioasă a premierului
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Zodiile care sunt dezastru în relațiile de cuplu. Ce greșești în iubire, în funcție de semnul zodiacal...
Cancan
Tânără de 27 de ani, împușcată MORTAL de propria soacră 😲 Motivul halucinant al crimei
Fanatik.ro
Apa caldă e rece în cartierul Tineretului din București, de aproape șase luni. Locuitorii Capitalei, sătui de...
editiadedimineata.ro
Teoriile conspirației au invadat internetul după atacul de la Casa Albă
Fanatik.ro
Prima schimbare majoră după ce Bogdan Voina a devenit preşedintele FRH! O fostă jucătoare de top, dorită...
Adevărul
Momente de groază pentru o tânără după ce a permis accesul unui străin în bloc prin interfon: atacată și...
Playtech
Ce avere are Lia Olguța Vasilescu. Salariul pe care îl primeşte ca primar al Craiovei
Digi FM
Valentin Sanfira, piesă cu subînțeles, la scurt timp de la divorțul de Codruța Filip: "Nu fac referire la...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
La 71 de ani, miliardarul român Ioan Niculae se căsătorește din nou. FOTO Ea este aleasa
Pro FM
Cu ce probleme se confruntă Paula Seling la 47 de ani. Artista a rupt tăcerea: „Fiecare zi în care nu renunț...
Film Now
Ce se știe despre Homer, fiul cel mare al lui Richard Gere. Cum încearcă să-și croiască un nume la Hollywood...
Adevarul
Câte economii aduce la buget interdicția cumulării salariului cu pensia. Pîslaru: Ne-a luat 2 zile să adoptăm...
Newsweek
Un pensionar are, după 30 ani de muncă, aceeași pensie ca unul cu doar 15 ani vechime. Sute de mii de cazuri
Digi FM
Ce salariu are Mariana Miclăuș, șefa Metrorex. Radu Miruță i-a cerut demisia pentru 60 de milioane de euro...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Fisticul, gustarea care îți poate schimba sănătatea. Ce efecte are dacă îl consumi regulat și cum îi strică...
Digi Animal World
Reacția unei femei când și-a văzut vecinul dimineața la plimbare: „De ce mergi cu lesa goală?”
Film Now
O actriță celebră o înlocuieşte pe Helena Bonham Carter în sezonul 4 din „The White Lotus”. Motivul invocat...
UTV
Câte operații estetice a avut Michael Jackson. Ce spunea artistul și ce a arătat autopsia după moarte