Israelul a refuzat să primească cerealele transportate de Rusia din teritoriile ocupate, după protestul Kievului

În urma protestului Kievului, Israelul a refuzat să descarce nava PANORMITIS cu cereale scoase ilegal de Rusia din teritoriile ocupate ale Ucrainei. Ministrul de externe al Ucrainei, Andrei Sibiga, a calificat acest lucru drept un „pas pozitiv”, care demonstrează eficacitatea măsurilor juridice și diplomatice.

„Acesta este, de asemenea, un semnal clar pentru toate celelalte nave, căpitani, operatori, asiguratori și guverne: nu cumpărați cereale ucrainene furate. Nu deveniți complici la această infracțiune”, a subliniat ministrul.

Procurorul general al Ucrainei, Ruslan Kravchenko, a adăugat că PANORMITIS a părăsit apele teritoriale ale Israelului și s-a îndreptat spre apele neutre după ce Kievul a luat o serie de măsuri procedurale. Potrivit acestuia, Israelul a început să execute cererea pe baza materialelor transmise de Ucraina în cadrul cooperării juridice internaționale.

În același timp, așa cum a menționat Kravchenko, ieșirea navei în apele neutre nu pune capăt procedurii penale și nu îi scutește pe cei implicați de răspundere. Ucraina va continua să ia măsuri legale în orice jurisdicție care recunoaște supremația legii și respectă suveranitatea Ucrainei, a subliniat procurorul general.

Conform datelor furnizate de VesselFinder, nava Panormitis, sub pavilion panamez, a sosit anterior în portul Haifa din portul Kavkaz (Regiunea Krasnodar), transportând 6.200 de tone de grâu și peste 19.000 de tone de orz. Surse din mass-media israeliană și jurnaliști de investigație ucraineni au afirmat că lotul ar fi putut fi transportat din Kerci și Berdiansk.

Uniunea Europeană a declarat că analizează posibilitatea impunerii de restricții împotriva oficialilor și organizațiilor israeliene implicate în comerțul cu cereale furate. Reprezentantul UE pentru afaceri externe, Anwar El Anouni, a declarat într-un interviu acordat ziarului Haaretz că Bruxellesul „a luat act de informațiile potrivit cărora unei nave ruse din flota fantomă, care transporta cereale ucrainene furate, i s-a permis să descarce în portul Haifa, în ciuda contactelor anterioare ale Ucrainei cu autoritățile israeliene”. „ Condamnăm orice acțiuni care contribuie la finanțarea războiului ilegal al Rusiei și încalcă sancțiunile UE și suntem pregătiți să le oprim, incluzând persoane fizice și juridice din țări terțe pe listele de sancțiuni, dacă va fi necesar”, a subliniat El Anouni. El a adăugat că Uniunea Europeană, împreună cu Ucraina, solicită Israelului informații suplimentare cu privire la acest caz.

