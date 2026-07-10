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Israelul a transmis Statelor Unite informații privind un nou complot iranian de asasinare a lui Trump

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President Trump Speaks On White House Religious Liberty Commission Report
Președintele SUA, Donald Trump. Foto: Profimedia
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Israelul a transmis Statelor Unite informații care indicau faptul că Iranul planificase o nouă tentativă de asasinat împotriva președintelui Donald Trump, a relatat The Wall Street Journal, citând oficiali familiarizați cu subiectul. Ziarul a menționat că Trump a făcut referire indirectă la amenințările la adresa vieții sale în cadrul summitului NATO de la Ankara din această săptămână, afirmând că iranienii „vor să-l elimine pe liderul SUA — adică pe mine. Sunt pe orice listă. Am văzut azi-dimineață că sunt pe fiecare dintre listele lor”, scrie ynetnews.com.

Ziarul american a relatat că Ambasada Israelului la Washington a refuzat să comenteze informația, în timp ce misiunea Iranului la Națiunile Unite nu a răspuns încă. Casa Albă a îndrumat jurnaliștii către comentariile lui Trump de la summitul NATO.

Între timp, CNN a relatat că, deși avertismentul Israelului a fost transmis Statelor Unite săptămâna aceasta, o sursă a declarat postului de televiziune că „un flux constant de informații” privind o posibilă tentativă de asasinat a ajuns la oficialii americani în ultimele săptămâni.

În noiembrie 2024, Departamentul de Justiție al SUA a dezvăluit că un complot iranian de asasinare a lui Trump fusese dejucat înainte ca acesta să fie ales pentru un al doilea mandat prezidențial. Conform unui act de acuzare depus la acea vreme la tribunalul federal din Manhattan, Farhad Shakeri, un presupus agent al Gărzii Revoluționare Islamice, a fost însărcinat să elaboreze un plan de supraveghere a lui Trump și, în cele din urmă, de a-l ucide.

O declarație a Departamentului Justiției a precizat că Shakeri, un cetățean afgan al cărui complot a fost dejucat de FBI, a primit sarcina, pe 7 octombrie 2024, de a pune în aplicare un plan de „eliminare a lui Trump”. Shakeri, un imigrant afgan care ispășise anterior o pedeapsă de 14 ani de închisoare în SUA pentru jaf, i-a cunoscut în timpul detenției pe doi rezidenți din New York, Carlisle Rivera, cunoscut sub numele de „Pop”, în vârstă de 49 de ani, și Jonathan Loadholt, în vârstă de 36 de ani, care au devenit ulterior agenții săi în Statele Unite.

Rivera și Luda au fost arestați, în timp ce Shakeri a fost deportat din SUA în 2008, după eliberarea sa din închisoare. Ulterior, el a fost arestat în Sri Lanka sub acuzația de trafic de droguri, după ce autoritățile au găsit 92 de kilograme de droguri în posesia sa. În 2024, oficialii americani au stabilit că se afla în Iran. În martie anul acesta, la aproximativ o săptămână după începerea războiului cu Iranul, secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a confirmat că Shakeri a fost ucis.

„Liderul unității care a încercat să-l asasineze pe președintele Trump a fost urmărit și ucis”, a declarat Hegseth. „Iranul a încercat să-l ucidă pe președintele Trump, iar președintele Trump a avut ultimul cuvânt.”

Editor : M.C

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