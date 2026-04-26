Israelul a trimis un sistem de apărare aeriană „Iron Dome” în Emirate, la începutul războiului cu Iranul

O rachetă lansată prin sistemul israelian de apărare Iron Dome
Sistemul de apărare israelian Iron Dome. Foto cu caracter ilustrativ: Profimedia Images

Israelul a trimis Emiratelor Arabe Unite un sistem de apărare aeriană „Iron Dome”, însoțit de trupe care să îl opereze, la începutul războiului cu Iranul, au declarat pentru Axios doi oficiali israelieni și un oficial american.

Cooperarea militară, de securitate și de informații dintre Israel și EAU a atins noi culmi în timpul războiului. Desfășurarea fără precedent a sistemului Iron Dome în timpul războiului nu a fost făcută publică anterior.

De la începutul războiului, EAU au fost ținta Iranului mai mult decât orice altă țară din regiune. Atacurile masive suferite de EAU au determinat țara să solicite asistență din partea aliaților.

Țările au coordonat îndeaproape eforturile militare și politice de la începutul războiului, spun oficialii israelieni și din EAU. 

Desfășurarea trupelor israeliene pe teritoriul EAU ar putea fi o chestiune sensibilă din punct de vedere politic în Golf.

Israelul și EAU au semnat un tratat de pace în 2020. Deși au existat diferențe de opinie cu privire la anumite chestiuni, inclusiv Gaza, de atunci, atât oficialii israelieni, cât și cei din Emirate spun că parteneriatul este în prezent mai strâns ca niciodată.

În timpul războiului dintre SUA și Israel împotriva Iranului, Teheranul a lansat atacuri susținute asupra Emiratelor Arabe Unite, trăgând aproximativ 550 de rachete balistice și de croazieră și peste 2.200 de drone, potrivit Ministerului Apărării din Emiratele Arabe Unite, ceea ce a făcut din această țară cea mai vizată din regiune.

Deși majoritatea proiectilelor au fost interceptate, unele au lovit ținte militare și civile, ceea ce ar fi determinat Abu Dhabi să solicite ajutorul aliaților.

Prim-ministrul Benjamin Netanyahu a ordonat desfășurarea sistemului în urma unei convorbiri telefonice cu președintele Emiratelor Arabe Unite, Mohamed bin Zayed Al Nahyan, au declarat oficiali israelieni pentru Axios. Se spune că sistemul a interceptat zeci de rachete iraniene.

Oficialii israelieni și din EAU afirmă că cele două țări au colaborat strâns pe plan militar și politic de la începutul războiului, pe 28 februarie, Forțele Aeriene Israeliene efectuând, de asemenea, atacuri în sudul Iranului în timpul războiului pentru a neutraliza amenințările îndreptate împotriva statelor din Golf.

Un înalt oficial emirat citat în raport afirmă că EAU „nu va uita” asistența acordată de Israel în timpul crizei, scrie The Times of Israel.

