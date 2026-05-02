Israelul a ucis 13 persoane, printre care patru femei și un copil, în ultimul atac asupra Libanului, anunță autoritățile de la Beirut

Cel puțin 13 persoane, printre care patru femei și un copil, au fost ucise în urma atacurilor aeriene israeliene asupra sudului Libanului, a anunțat Ministerul Sănătății de la Beirut.

Două femei și un copil se aflau printre cele opt persoane ucise în localitatea Haboush, din districtul Nabatieh, unde Forțele de Apărare Israeliene (IDF) emisese un ordin de evacuare.

Patru persoane, printre care două femei, au fost ucise în Zrarieh, în districtul Sidon, în timp ce o altă persoană a fost ucisă în Ain Baal, în districtul Tyre. În total, 32 de persoane au fost rănite vineri.

Luptele dintre Israel și Hezbollah au continuat în ciuda prelungirii cu trei săptămâni a armistițiului.

Sâmbătă, gruparea Hezbollah, susținută de Iran, a declarat că a atacat soldați și vehicule militare israeliene în Liban.

Armata israeliană a declarat că unul dintre soldații săi a fost ucis joi în timpul luptelor din sudul Libanului, ceea ce ridică la 17 numărul soldaților israelieni uciși de la începutul lunii martie.

O primă pauză de 10 zile în ostilități fusese anunțată pe 16 aprilie, în urma discuțiilor dintre ambasadorii Israelului și Libanului, desfășurate la Washington.

Cele două țări nu întrețin relații diplomatice, iar întâlnirea de la Washington a reprezentat prima rundă de discuții la nivel înalt dintre ele din 1993.

Președintele american Donald Trump a anunțat, pe 23 aprilie, prelungirea cu trei săptămâni a armistițiului, afirmând că a doua întâlnire dintre cele două țări „a decurs foarte bine” și că Statele Unite vor colabora cu Libanul „pentru a-l ajuta să se protejeze de Hezbollah”.

Gruparea susținută de Iran nu a fost implicată în acordul de încetare a focului, dar a indicat că va respecta termenii acestuia dacă va fi respectat și de Israel.

Deși armistițiul a oprit în mare parte atacurile asupra capitalei Beirut și a suburbiilor sale din sud, luptele au continuat în alte părți din sud, cu raiduri aeriene continue și ordine repetate de evacuare.

La 30 aprilie, ambasada SUA la Beirut a sugerat că o întâlnire între președintele libanez Joseph Aoun și prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu ar oferi Libanului „șansa de a obține garanții concrete privind suveranitatea deplină, integritatea teritorială, securitatea frontierelor, sprijinul umanitar și pentru reconstrucție, precum și restabilirea completă a autorității statului libanez asupra fiecărui centimetru din teritoriul său”.

Postarea de pe X a adăugat că acest lucru ar fi „garantat de SUA”.

Președintele libanez s-a întâlnit vineri cu ambasadorul SUA în Liban, Michael Issa, ocazie cu care Issa a afirmat că SUA își mențin sprijinul acordat Libanului.

Israelul și Hezbollah au convenit asupra unui armistițiu care a pus capăt unui conflict anterior în noiembrie 2024, după care Israelul a efectuat atacuri aproape zilnice asupra unor ținte și persoane despre care afirma că aveau legături cu Hezbollah.

După ce SUA și Israelul au atacat Iranul pe 28 februarie și l-au ucis pe liderul suprem al Iranului, Hezbollah a lansat rachete și drone către Israel ca represalii pe 2 martie.

Ca răspuns, Israelul a bombardat Libanul. La începutul lunii martie, forțele israeliene au reintrat în sudul Libanului, unde au distrus sate și continuă să ocupe o porțiune de 10 km (6,2 mile) din teritoriul libanez.

Editor : A.R.