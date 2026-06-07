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Israelul afirmă că este ținta unor rachete lansate din Iran. Sistemele de apărare au fost activate

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armata israel israeliana
Foto: Getty Images

Armata israeliană a indicat duminică faptul că este ţinta unor tiruri iraniene, pentru prima dată de la armistiţiul anunţată pe 8 aprilie.

„Cu puţin timp în urmă, armata a identificat rachete trase din Iran în direcţia teritoriului statului Israel”, potrivit unui comunicat militar, notează AFP preluată de Agerpres.

Până în prezent, „armata israeliană a interceptat toate rachetele lansate din Iran”, a informat un alt comunicat militar.

Armata „a detectat noi tiruri în direcţia statului Israel. Sistemele de apărare aeriană continuă să identifice şi să intercepteze ameninţările”, a continuat textul.

Sirenele de alarmă au răsunat în zone vaste din nordul şi centrul Israelului, inclusiv în oraşele Haifa, Caesarea, Hadera, conform armatei.

„În urma evaluării situaţiei (...) activităţile educaţionale nu pot avea loc”, au transmis Ministerul Educaţiei şi Comandamentul Frontului Intern (o ramură a armatei) într-un comunicat comun.

Iranul a ameninţat duminica aceasta că va ataca interese americane şi israeliene din Orientul Mijlociu, după o lovitură israeliană asupra suburbiei de sud a Beirutului, soldată cu doi morţi.

Războiul, declanşat de o ofensivă israeliano-americană împotriva Teheranului, a intrat duminică în cea de-a 100-a zi, reaminteşte AFP.

Editor : Ana Petrescu

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