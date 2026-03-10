Live TV

Israelul afirmă că numeroase camere de supraveghere au fost piratate de grupări iraniene: Schimbați parolele, actualizați software-ul

camera de supraveghere
Direcţia israeliană pentru securitate cibernetică a anunţat marţi că a identificat „camere de supraveghere care au fost piratate în scopuri de spionaj” de către grupări iraniene, îndemnând publicul să fie extrem de vigilent, relatează AFP.

De la începutul ofensivei lansate de Israel şi SUA împotriva Iranului, pe 28 februarie, „unitatea de apărare cibernetică a identificat zeci de atacuri cibernetice iraniene asupra camerelor de supraveghere în scopuri de spiona”, se arată într-o postare Cyber Israel pe reţeaua X.

„Unitatea lucrează pentru a alerta sute de proprietari de camere de supraveghere şi face apel la public să îşi schimbe parolele şi să îşi actualizeze software-ul pentru a preveni orice riscuri de securitate, atât naţionale, cât şi personale”, se precizează în postarea publicată luni.

Problema atacurilor cibernetice dintre Iran şi Israel reapare periodic în atenţia publică.

În decembrie 2025, fostul premier israelian Naftali Bennett, posibilul succesor al lui Benjamin Netanyahu la viitoarele alegeri, a anunţat că a fost victima unui atac cibernetic care a vizat contul său de Telegram, după ce hackerii au susţinut că au obţinut acces la telefonul său.

Fişiere de corespondenţă, videoclipuri şi fotografii atribuite telefonului lui Bennett au fost publicate pe un site al hackerilor, denumit „Handala” (un personaj simbol al poporului palestinian) şi pe un cont X legat de acesta.

Hackeri având legătură cu Iranul şi-au intensificat atacurile în regiune de la începutul loviturilor împotriva acestei ţări, au declarat experţi pentru AFP, citată de Agerpres.

Firma israeliană de securitate cibernetică Check Point a declarat într-un raport că a observat, începând cu 28 februarie, hackeri accesând camere de supraveghere conectate, utilizate pe scară largă, însă adesea slab securizate.

Aceste imagini au fost probabil folosite pentru a evalua pagubele cauzate de atacurile iraniene sau „pentru a aduna informaţiile necesare” despre „obiceiurile (persoanelor vizate) sau locurilor de atac”, a declarat Gil Messing, şeful departamentului de informaţii cibernetice de la Check Point.

