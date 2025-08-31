Israelul anunţă că a identificat rămăşiţele unui ostatic. Cine era Idan Shtivi: „A plecat să danseze şi nu s-a mai întors”

Rămăşiţele unui ostatic israelian, ţinute în Fâşia Gaza şi aduse recent în Israel, au fost identificate, a anunţat sâmbătă cabinetul prim-ministrului Benjamin Netanyahu.

„O operaţiune specială (...) în Fâşia Gaza a permis repatrierea cadavrului defunctului Idan Shtivi”, a precizat biroul primului ministru. Armata a anunţat vineri că a repatriat rămăşiţele a două ostatici, dintre care doar unul fusese identificat la acel moment.

În octombrie 2024, armata israeliană informase deja familia lui Idan Shtivi despre moartea acestuia, survenită în timpul atacului din 7 octombrie, în timp ce tânărul se afla la festivalul de muzică Nova.

„Idan era student (în vârstă de 28 de ani), a plecat să danseze şi nu s-a mai întors (...) fratele meu mai mic, care a încercat să salveze oameni în timpul atacului de la festival”, a declarat, foarte emoţionat, Omri Shrivi, în vârstă de 32 de ani, în timpul unei comemorări, referindu-se la povestea comportamentului eroic al fratelui său, relatată de mai mulţi martori.

Shtivi, care iubea natura, fotografia şi animalele, urma să înceapă al doilea an de studii în domeniul sustenabilităţii şi administraţiei publice la Universitatea Reichman. La 7 octombrie, a ajuns devreme la festivalul de muzică Nova pentru a-şi fotografia prietenii, dar a fost prins în atacul Hamas. Potrivit Forumului Familiilor Ostaticilor şi Persoanelor Dispărute, el a ajutat un tânăr şi o tânără pe care tocmai îi cunoscuse să scape de masacru – „un act altruist care, în cele din urmă, a dus la răpirea lui”.

Atacul din 7 octombrie a dus la moartea a 1219 persoane de partea israeliană, majoritatea civili, potrivit unui bilanţ al AFP bazat pe date oficiale. Din cele 251 de persoane răpite în acea zi, 47 sunt încă reţinute în Gaza, dintre care aproximativ 20 sunt presupuse a fi în viaţă.

Riposta militară israeliană a dus la moartea a cel puţin 63.371 de persoane în Fâşia Gaza, majoritatea civili.

