Live TV

Israelul anunţă că a identificat rămăşiţele unui ostatic. Cine era Idan Shtivi: „A plecat să danseze şi nu s-a mai întors”

Data publicării:
Idan Shtivi
Foto: Profimedia

Rămăşiţele unui ostatic israelian, ţinute în Fâşia Gaza şi aduse recent în Israel, au fost identificate, a anunţat sâmbătă cabinetul prim-ministrului Benjamin Netanyahu.

„O operaţiune specială (...) în Fâşia Gaza a permis repatrierea cadavrului defunctului Idan Shtivi”, a precizat biroul primului ministru. Armata a anunţat vineri că a repatriat rămăşiţele a două ostatici, dintre care doar unul fusese identificat la acel moment.

În octombrie 2024, armata israeliană informase deja familia lui Idan Shtivi despre moartea acestuia, survenită în timpul atacului din 7 octombrie, în timp ce tânărul se afla la festivalul de muzică Nova.

„Idan era student (în vârstă de 28 de ani), a plecat să danseze şi nu s-a mai întors (...) fratele meu mai mic, care a încercat să salveze oameni în timpul atacului de la festival”, a declarat, foarte emoţionat, Omri Shrivi, în vârstă de 32 de ani, în timpul unei comemorări, referindu-se la povestea comportamentului eroic al fratelui său, relatată de mai mulţi martori.

Shtivi, care iubea natura, fotografia şi animalele, urma să înceapă al doilea an de studii în domeniul sustenabilităţii şi administraţiei publice la Universitatea Reichman. La 7 octombrie, a ajuns devreme la festivalul de muzică Nova pentru a-şi fotografia prietenii, dar a fost prins în atacul Hamas. Potrivit Forumului Familiilor Ostaticilor şi Persoanelor Dispărute, el a ajutat un tânăr şi o tânără pe care tocmai îi cunoscuse să scape de masacru – „un act altruist care, în cele din urmă, a dus la răpirea lui”.

Atacul din 7 octombrie a dus la moartea a 1219 persoane de partea israeliană, majoritatea civili, potrivit unui bilanţ al AFP bazat pe date oficiale. Din cele 251 de persoane răpite în acea zi, 47 sunt încă reţinute în Gaza, dintre care aproximativ 20 sunt presupuse a fi în viaţă.

Riposta militară israeliană a dus la moartea a cel puţin 63.371 de persoane în Fâşia Gaza, majoritatea civili.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
un politist coboara in rapel si intra pe geamul unei locuinte
1
Bărbatul baricadat în casă, în Otopeni, a fost capturat. Momentul în care trupele...
alexandru Rogobete face declaratii
2
Alexandru Rogobete anunţă principalele schimbări în Sănătate, după adoptarea Pachetului 2...
harta moldova romania ucraina marea neagra
3
Trump ia în calcul trimiterea unei „armate private” americane în Ucraina. Ce rol ar avea...
Russian President Boris Yeltsin (R) answers a question as his US counterpart Bill Clinton listens 21 March during their joint press conference
4
„Certificatul de deces” al NATO. Documente desecretizate arată cât de aproape a fost...
fulger furtuna
5
Vremea se schimbă radical, de pe o zi pe alta: meteorologii au anunțat cod galben. Ce...
Scandal uriaș! Gabi Tamaș s-ar fi luat la bătaie cu un bodyguard și ar fi fost ”aruncat în stradă”. Ce a urmat
Digi Sport
Scandal uriaș! Gabi Tamaș s-ar fi luat la bătaie cu un bodyguard și ar fi fost ”aruncat în stradă”. Ce a urmat
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
profimedia-1009282365
Nicuşor Dan, vizită în Republica Moldova, de Ziua Limbii Române...
ploaie
Avertizare meteo de furtuni: 17 județe intră sub cod galben...
donald trump
Trump vrea să aibă controlul asupra Rezervei Federale: Independenţa...
soldați ruși pe motociclete în Ucraina
Cum reușește armata Rusiei să înainteze pe câmpul de luptă din...
Ultimele știri
Ministra Mediului organizează o dezbatere cu bucureștenii privind Pădurea Băneasa. „Trebuie să fie arie naturală protejată”
Jaqueline Cristian, eliminată de Amanda Anisimova în turul trei la US Open
Cel puţin trei morţi şi peste 100 de răniţi după deraierea unui tren în Egipt
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Greta Thunberg
Greta Thunberg pleacă din nou spre Gaza, la bordul unei flotile cu ajutor umanitar care vrea să spargă blocada israeliană
Ahmed Ghaleb Nasser al-Rahawi
Prim-ministrul autoproclamat al rebelilor Houthi din Yemen a fost ucis într-un atac israelian
Recep Tayyip Erdogan
Turcia anunță ruperea completă a tuturor legăturilor cu Israelul. Și-a închis și spațiul aerian pentru avioanele israeliene
Ilan Weiss
Trupurile a doi ostatici, recuperate de armata israeliană în Gaza, unul aparținând cetățeanului maghiar ucis în atacul Hamas
copil cu un castron gol in cap
ONU: foametea din Gaza este o „criză provocată de om”. Care sunt reacțiile în SUA și ce măsuri urgente ia Israelul
Partenerii noștri
Pe Roz
"Eram prea frumoasă ca să fiu gardian de închisoare". Soțiile și iubitele prizonierilor îi puseseră gând rău...
Cancan
Gabi Tamaș i-a dat ”decisiva” lui Bodi și a declanșat Jihadul în restaurant! Bodyguarzii l-au luat pe sus și...
Fanatik.ro
Cât de dur a fost, de fapt, Bela Karolyi cu Nadia Comăneci. Interdicțiile șocante. „Ajunseseră să bea apă din...
editiadedimineata.ro
Începe cel mai mare show aerian din România
Fanatik.ro
FCSB și Universitatea Craiova, program infernal până la finalul anului 2025. Jocuri din 3 în 3 zile pe trei...
Adevărul
România, ironizată și simpatizată în Balcani: „Vampiri. Urși peste tot. Le place să bârfească la muncă și îi...
Playtech
Celebrul chef Gordon Ramsay, diagnosticat cu cancer. A suferit recent o intervenție chirurgicală delicată
Digi FM
Prințesa Sheikha Mahra a Dubaiului, cerută în căsătorie de French Montana. Cât valorează inelul de logodnă cu...
Digi Sport
Sorana Cîrstea, jefuită la New York! Ce i-au furat din camera de hotel și apelul făcut de româncă
Pro FM
De ce Anna Kournikova trăiește departe de lumina reflectoarelor de la 21 de ani. Ea și Enrique Iglesias...
Film Now
Cum arată Kim Novak din "Vertigo" la 92 de ani. Actrița făcută celebră de Hitchcock, elegantă și tonică la...
Adevarul
Bulgarii se feresc din calea șoferilor români: „Sunt complet imprudenți. Viteze foarte mari, depășiri în...
Newsweek
S-a pensionat după 35 ani cu 1.400 lei. Cu aceeași vechime alt pensionar a luat 6.700 lei. De ce?
Digi FM
Olivia Steer, mai discretă ca niciodată. Decizia surprinzătoare luată înaintea zvonurilor de divorț
Digi World
Ce se întâmplă în corp dacă bei sub 1,5 litri de apă zilnic. Ce au descoperit cercetătorii legat de...
Digi Animal World
Și-a pierdut viața după ce a cumpărat un păianjen de pe internet. Sfârșitul tragic al unui bărbat i-a șocat...
Film Now
Soția lui Bruce Willis dezvăluie cea mai grea decizie după diagnosticul actorului: ”Nu mai e omul pe care...
UTV
Andi Moisescu a divorțat de Olivia Steer, după 22 de ani de căsnicie