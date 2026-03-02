Live TV

Israelul anunță că a ucis doi șefi ai spionajului iranian

Data publicării:
Iran US Israel
Armata israeliană (IDF) anunță că a ucis doi oficiali iranieni, printre care și șeful spionajului de la Teheran, relatează BBC.

IDF a anunțat că i-a ucis pe Sayed Yahya Hamidi, vice-ministrul iranian al informațiilor pentru probleme israeliene.

De asemenea, a fost ucis și Jalal Pour Hossein, șeful diviziei de spionaj de la Ministerul Informațiilor.

Israelul mai spune că a omorât și alți „oficiali ai regimului, dar nu precizează când și cum s-a întâmplat acest lucru.

IDF precizează doar că sediul ministerului Informațiilor din Teheran a fost lovit „în urmă cu puțin timp”.

Anunțul vine în condițiile în care războiul din Orientul Mijlociu a ajuns în a treia zi. După uciderea liderului suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, într-o operațiune militară comună americano-israeliană, confruntarea s-a transformat într-o campanie militară care se anunță de durată. Israel a continuat atacurile împotriva Teheranului, lovind în același timp și ținte Hezbollah din Liban. Statele Unite anunță că au lovit peste 1.000 de ținte iraniene, în timp ce Teheranul a răspuns cu valuri succesive de rachete și drone asupra Israelului și a bazelor americane din regiune. Președintele american Donald Trump spune că operațiunea va continua „cu forță maximă”.

Lovitură de teatru, după bombardamentele din Iran
