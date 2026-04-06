Israelul anunţă că a ucis un important comandant al forţelor speciale iraniene

Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) members march
Temutele forțe iraniene Gardienii Revoluției. Foto: Profimedia Images

Israelul susţine că a ucis un comandant iranian de rang înalt într-un atac asupra Teheranului - comandantul Unităţii de Operaţiuni Speciale a Forţei Quds. Acesta este cel mai recent dintr-o serie de oficiali de rang înalt din Corpul Gardienilor Revoluţiei Iraniene (IRGC), din armata iraniană şi din gruparea paramilitară Basij care şi-au pierdut viaţa de la începutul conflictului.

Forţele de Apărare ale Israelului (IDF) au declarat luni că forţele aeriene l-au „eliminat” pe Asghar Bagheri, care era din 2019 comandantul Unităţii de Operaţiuni Speciale a Forţei Quds, scrie News.ro, preluând CNN.

Forţa Quds desfăşoară operaţiuni în străinătate ca parte a IRGC.

Nu a existat niciun comentariu din partea Teheranului cu privire la afirmaţia israeliană.

„Bagheri a deţinut o serie de funcţii de conducere în cadrul Forţei Quds, timp în care a promovat numeroase eforturi şi a fost implicat în atacuri care vizau persoane israeliene şi americane din întreaga lume”, a declarat IDF.

„Sub comanda sa, unitatea a desfăşurat operaţiuni care vizau soldaţii IDF la graniţa siriano-israeliană”, a precizat armata israeliană.

Declaraţia despre Bagheri a urmat uciderii unui alt înalt oficial din domeniul securităţii din Iran. Generalul-maior Majid Khademi, şeful serviciilor de informaţii ale IRGC, a fost omorât luni dimineaţa, potrivit unei declaraţii a IRGC.

