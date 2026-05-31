Israelul anunță extinderea operațiunilor sale în Liban și solicită evacuarea întregii zone situate la sud de râul Zahrani

Bombardament israelian asupra unor obiective Hezbollah din sudul Libanului. Foto: Profimedia

Armata israeliană a cerut, duminică, 31 mai, evacuarea întregii zone situate la sud de râul libanez Zahrani, la aproximativ 40 de km de granița cu Israelul, în contextul în care își extinde operațiunile în țara vecină împotriva grupării pro-iraniene Hezbollah. „Orice clădire folosită de Hezbollah în scopuri militare poate deveni o țintă!”, a avertizat într-un mesaj publicat pe Telegram Avichay Adraee, un purtător de cuvânt arabofon al armatei israeliene, scrie France Info

Armata israeliană „și-a extins operațiunile împotriva țintelor Hezbollah din nordul râului Litani. Operațiunea se extinde în alte zone”, a scris duminică pe rețeaua de socializare X.

Premierul israelian Benjamin Netanyahu, care consideră o mare parte din sudul Libanului drept o „zonă de luptă”, a anunţat vineri că trupele sale au traversat râul Litani, situat la circa 30 de kilometri nord de graniţă.

Ea a declarat că a lansat „în urmă cu câteva zile” o ofensivă în regiunea din apropierea castelului Beaufort şi în zona Wadi al-Saluki din sudul Libanului, (...) cu scopul de a elimina ameninţările directe la adresa localităţilor din nordul Galileii şi Metula (în Israel), şi ca parte a eforturilor continue de consolidare a controlului operaţional în sudul Libanului.

„Un număr semnificativ de soldaţi israelieni au lansat operaţiuni ofensive care vizează extinderea liniei de apărare avansate”, a adăugat aceasta.

Într-un discurs televizat, premierul libanez Nawaf Salam a declarat sâmbătă că „politica pământului pârjolit şi pedepsele colective” aplicate de ţara vecină „nu vor aduce nici securitate, nici stabilitate”.

Cu toate acestea, el a susţinut continuarea negocierilor cu Israelul, pe care le-a descris ca fiind „calea cea mai puţin costisitoare” pentru Liban. O nouă rundă de discuţii între reprezentanţii celor două ţări este programată pentru 2 şi 3 iunie la Washington.

Preşedintele libanez Joseph Aoun şi premierul Nawaf Salam au denunţat sâmbătă, într-o declaraţie comună, "practicile reprobabile ale Israelului", "extinderea" atacurilor sale şi "continuarea bombardamentelor şi a demolărilor continue ale caselor şi siturilor istorice".

De la începutul ostilităţilor, atacurile israeliene din Liban au făcut peste 3.371 de morţi şi au condus la strămutarea a peste un milion de persoane, potrivit autorităţilor libaneze.

Încetarea campaniei militare israeliene în Liban este una dintre condiţiile stabilite de Iran pentru un acord care vizează încheierea războiului din Orientul Mijlociu

