Israelul aprobă planul lui Netanyahu pentru Fâșia Gaza. Imagini din satelit arată posibile pregătiri de invazie

Cabinetul de securitate al Israelului a aprobat un plan propus de prim-ministrul Benjamin Netanyahu pentru ocuparea Gaza City şi cinci principii pentru încheierea războiului în enclava palestiniană, a anunţat vineri biroul prim-ministrului. Imagini din satelit arată că Israelul concentrează forţe pentru o posibilă invazie terestră.

„Cabinetul de securitate a aprobat propunerea prim-ministrului pentru înfrângerea Hamas”, se arată într-o declaraţie a biroului prim-ministrului. „Forţele de Apărare ale Israelului (IDF) se vor pregăti pentru preluarea controlului asupra Gaza City, asigurând în acelaşi timp furnizarea de ajutor umanitar populaţiei civile aflate în afara zonelor de luptă”. mai arată documentul citat de News.ro.

De asemenea, Cabinetul de securitate al Israelului a adoptat şi cinci principii pentru încheierea războiului din Gaza. Acestea includ dezarmarea Hamas, returnarea ostaticilor – vii şi morţi –, demilitarizarea Gazei, controlul de securitate israelian în enclavă şi înfiinţarea unei „administraţii civile alternative”, se arată într-o declaraţie publicată vineri de Biroul Prim-ministrului.

Israelul a precizat că o astfel de administraţie nu va fi formată nici de Hamas, nici de Autoritatea Palestiniană: „O majoritate decisivă a miniştrilor din Cabinetul de securitate au considerat că planul alternativ prezentat Cabinetului de securitate nu ar duce nici la înfrângerea Hamas, nici la returnarea ostaticilor”.

Ce arată imagini surprinse din satelit

Imagini surprinse de un satelit comercial arată că armata israeliană concentrează trupe şi echipamente în apropierea frontierei cu Gaza, care ar putea sprijini o posibilă nouă invazie terestră în enclava palestiniană, potrivit a trei oficiali americani şi unui fost oficial care a vizionat imaginile, potrivit NBC News.

Imaginile arată mişcări şi formaţiuni de trupe pe care cele patru surse le-au recunoscut ca semne ale unei operaţiuni terestre majore iminente. Nu este clar dacă israelienii intenţionează cu adevărat să înceapă o nouă ofensivă în Gaza sau dacă această mişcare este o tactică de negociere sau de presiune.

Dacă va avea loc o nouă operaţiune militară, aceasta ar putea include eforturi de recuperare a ostaticilor deţinuţi de Hamas şi extinderea asistenţei umanitare în zonele din afara conflictului, au declarat cei trei oficiali americani şi o persoană informată cu privire la discuţiile israeliene.

Prim-ministrul Benjamin Netanyahu a declarat joi la Fox News că Israelul intenţionează să preia controlul asupra întregii Fâşii Gaza. „Intenţionăm, pentru a ne asigura securitatea, să eliminăm Hamas din această zonă, să permitem populaţiei să fie liberă în Gaza şi să o predăm unei administraţii civile, care nu este Hamas şi nu este formată din persoane care susţin distrugerea Israelului. Asta vrem să facem”, a spus Netanyahu.

Presat din nou în acest punct, în special dacă se referă la faptul că Israelul va „prelua controlul asupra întregii Fâşii Gaza” pe toată lungimea sa, Netanyahu a răspuns: „Păi, nu vrem să o păstrăm. Vrem să avem un perimetru de securitate. Nu vrem să o guvernăm”, a susţinut el.

Tensiuni între Netanyahu și Trump

Concentrarea trupelor are loc într-un moment tensionat al relaţiilor dintre Statele Unite şi Israel. Pe 28 iulie, Netanyahu şi preşedintele Donald Trump au avut o conversaţie telefonică privată care a degenerat în ţipete, pe fondul îngrijorărilor Casei Albe cu privire la modul în care funcţionează Fundaţia Umanitară pentru Gaza, o iniţiativă de ajutor susţinută de SUA şi Israel, potrivit unui înalt oficial american, a doi foşti oficiali americani şi unui oficial occidental care au fost informaţi cu privire la această chestiune.

Recenta escaladare a tensiunilor dintre Trump şi Netanyahu a început pe 27 iulie. La un eveniment organizat în Ierusalim în acea zi, Netanyahu a declarat: „Nu există o politică de înfometare în Gaza. Şi nu există foamete în Gaza”.

Când Trump a fost întrebat despre aceste comentarii a doua zi, în timpul unei vizite în Scoţia, el l-a contrazis pe Netanyahu. A spus că a văzut imagini cu copii din Gaza care „par foarte înfometaţi”, că acolo există „foamete reală” şi că „asta nu se poate falsifica”.

Netanyahu a cerut apoi în privat o convorbire telefonică cu Trump, au declarat oficialul american de rang înalt şi fostul oficial american informat despre convorbire. Cei doi lideri au fost puşi în legătură în câteva ore, au spus cei doi oficiali.

Netanyahu i-a spus lui Trump la telefon că foametea generalizată din Gaza nu este reală şi că a fost fabricată de Hamas, au declarat înaltul oficial american, doi foşti oficiali americani şi oficialul occidental, toţi fiind informaţi despre convorbire. Trump l-a întrerupt pe Netanyahu şi a început să ţipe, spunând că nu vrea să audă că foametea este falsă şi că asistenţii săi i-au arătat dovezi că acolo copiii mor de foame, au spus ei.

Convorbirea telefonică a fost urmată de o vizită în regiune săptămâna trecută a lui Steve Witkoff, trimisul special al SUA în Orientul Mijlociu, pentru a găsi o cale unitară de urmat în război.

Perspectivă periculoasă

Oficialii israelieni s-au arătat mulţumiţi de vizita lui Witkoff, potrivit oficialului occidental şi sursei informate cu privire la discuţiile israeliene. Israelienii au interpretat totul, de la limbajul corporal al acestuia până la întrebările pe care le-a pus, ca indicii că au reuşit să comunice în mod eficient provocările cu care se confruntă Israelul. Oficialii israelieni au abordat, de asemenea, criticile internaţionale la adresa GHF cu Witkoff, explicând de ce, în opinia lor, unii doresc ca aceasta să eşueze, a declarat sursa informată cu privire la discuţiile israeliene.

Comunitatea internaţională a exercitat recent presiuni asupra Israelului, Marea Britanie, Franţa, Canada şi alte ţări declarând că ar putea recunoaşte statul palestinian la Adunarea Generală a ONU din septembrie. „Se pare că ne aflăm într-un impas, cu ţări care declară că recunosc Palestina”, a declarat persoana informată cu privire la discuţiile israeliene. „Acum, toate ideile sunt epuizate”, a recunoscut sursa.

Oficialul occidental a declarat că o ofensivă rămâne o perspectivă foarte periculoasă pentru armata israeliană, deoarece Hamas este foarte bine instalat şi „nu există nicio şansă să fie ucişi toţi luptătorii”. Acesta a adăugat că există îngrijorarea că Hamas va ucide ostaticii sau îi va pune în calea luptelor dacă va fi ameninţat.

Forţele israeliene cunosc zona generală în care se află toţi ostaticii, au declarat persoana informată cu privire la discuţiile israeliene şi oficialul occidental, unul dintre ei adăugând că se crede că zona se află în centrul Gazei. „Având în vedere starea ostaticilor, este clar că nu mai au mult timp”, a adăugat una dintre surse, referindu-se la un videoclip recent în care apare un ostatic israelian slăbit, într-un tunel îngust din Gaza, săpându-şi propriul mormânt.

