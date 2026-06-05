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Israelul ar fi operat în secret baze militare și de informații în Azerbaidjan

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Imagine din Baku, Azerbaidjan. Foto: Profimedia
Din articol
Azerbaidjanul neagă CNN afirmă că rețeaua secretă se extindea în Orientul Mijlociu Azerbaidjanul, considerat de mult timp un partener strategic

Israelul ar fi instalat în secret unități militare și de informații în Azerbaidjan în timpul războiului său cu Iranul, a relatat vineri CNN, citând surse familiarizate cu operațiunea. Rețeaua ar fi inclus baze secrete în Irak, Emiratele Arabe Unite și Somaliland, scrie Kyiv Post.

Azerbaidjanul neagă

ACTUALIZARE 23:00 Baku a calificat informațiile atribuite unor surse anonime și neconfirmate nici de Azerbaidjan, nici de Israel drept „total nefondate”, declarând pentru Euronews că nu și-a pus niciodată teritoriul la dispoziție pentru vreo acțiune împotriva unei țări terțe, inclusiv Iranul, cu care are o frontieră comună de 700 de kilometri.

Ministerul de Externe al Azerbaidjanului a negat afirmațiile publicate vineri de mass-media internaționale, potrivit cărora personalul militar și de informații israelian ar fi operat de pe teritoriul său în timpul războiului în curs cu Iranul, calificând rapoartele drept „complet nefondate”.

„Respingem categoric acele afirmații menționate în articol”, a declarat vineri pentru Euronews Aytan Hajizada, purtător de cuvânt și șef al serviciului de presă al ministerului.

„Azerbaidjanul nu și-a pus niciodată teritoriul la dispoziție pentru acțiuni ostile împotriva vreunei țări terțe, inclusiv Iranul”, a subliniat el.

Întrebat dacă Baku va investiga acuzațiile, Hajizada a răspuns: „Dacă cineva ar putea furniza dovezi, le-am putea lua în considerare”.

El a adăugat că teritoriul Azerbaidjanului „nu a putut fi și nu va fi niciodată folosit împotriva unor terți, inclusiv a țărilor vecine și a țărilor prietene”.

„Azerbaidjanul a dus întotdeauna o politică externă echilibrată, bazată pe relații de bună vecinătate, dar, în același timp, parteneriatul nostru cu Israelul a fost întotdeauna bun în domenii multisectoriale și multivectoriale”, a spus Hajizada.

„De asemenea, am dezvoltat multiple domenii de cooperare cu partea iraniană, cu partea israeliană și cu toate țările din regiune”, a adăugat el. „Azerbaidjanul a dus întotdeauna o politică externă echilibrată, bazată pe interesele noastre naționale, pe înțelegere reciprocă și cooperare.”

Știrea inițială

Israelul ar fi desfășurat în secret unități militare și de informații de elită în Azerbaidjan în timpul războiului său cu Iranul, operând din poziții situate în apropierea frontierei iraniene, ca parte a unei rețele mai largi de baze secrete din Orientul Mijlociu.

Potrivit CNN, citând patru surse familiarizate cu chestiunea, forțele israeliene au operat din mai multe locuri din sudul Azerbaidjanului, unele la o distanță de doar 97 de kilometri de orașul Tabriz din nord-vestul Iranului, care a fost ținta atacurilor în timpul conflictului.

Desfășurarea ar fi inclus forțe de operațiuni speciale, membri ai unităților de elită israeliene de luptă și salvare transportate cu elicopterul, precum și personal al Mossadului. Sursele au declarat pentru CNN că echipele au desfășurat misiuni de culegere de informații, operațiuni cu drone și au menținut poziții care ar fi putut sprijini misiuni de salvare în cazul în care avioane israeliene ar fi fost doborâte deasupra Iranului.

Operațiunea din Azerbaidjan a fost un element al unei rețele mai largi de baze militare secrete care, potrivit informațiilor, s-ar fi extins în Irak, Emiratele Arabe Unite și Somaliland.

Cu toate acestea, un purtător de cuvânt al ambasadei Azerbaidjanului la Washington a respins acuzațiile.

„Respingem ferm afirmațiile nefondate privind presupusa utilizare a teritoriului Azerbaidjanului pentru operațiuni împotriva altor țări”, a declarat ambasada într-un comunicat adresat CNN.

Biroul prim-ministrului israelian și Forțele de Apărare ale Israelului nu au comentat informația.

CNN afirmă că rețeaua secretă se extindea în Orientul Mijlociu

Potrivit CNN, planificatorii militari israelieni au conceput inițial unele dintre aceste baze ca poziții de salvare de urgență, dar ulterior le-au extins rolul pentru a include colectarea de informații și sprijin operațional.

Una dintre locațiile semnalate se afla în Somaliland, o republică autoproclamată din Cornul Africii. O sursă a declarat pentru CNN că acea locație ar fi putut servi drept punct de tranzit logistic pentru avioanele israeliene care desfășurau misiuni pe distanțe lungi către Iran.

Raportul menționa, de asemenea, instalațiile israeliene din Irak, despre care se știa deja, precum și desfășurarea unei baterii de apărare aeriană „Iron Dome” în Emiratele Arabe Unite pe durata conflictului.

Azerbaidjanul, considerat de mult timp un partener strategic

CNN a relatat că Israelul a petrecut luni de zile pregătind infrastructura de informații de-a lungul frontierei dintre Azerbaidjan și Iran înainte de izbucnirea ostilităților.

Potrivit surselor citate de rețea, agenții israelieni au instalat echipamente de supraveghere și de colectare a informațiilor în apropierea frontierei la începutul anului 2026, reflectând îngrijorarea Israelului că eforturile diplomatice dintre Washington și Teheran vor eșua în cele din urmă.

Relatarea a evidențiat, de asemenea, relația strategică de lungă durată dintre Israel și Azerbaidjan. Baku furnizează o parte semnificativă din importurile de petrol ale Israelului, în timp ce Israelul a devenit unul dintre principalii furnizori de echipamente militare avansate ai Azerbaidjanului.

Analiștii citați de CNN au afirmat că parteneriatul oferă Israelului o platformă valoroasă pentru monitorizarea activităților iraniene și oferă Azerbaidjanului cooperare în domeniul securității împotriva a ceea ce consideră a fi acțiuni destabilizatoare ale Gărzii Revoluționare Islamice din Iran (IRGC).

Nici Israelul, nici Azerbaidjanul nu au recunoscut public vreo cooperare militară legată de războiul cu Iranul, dincolo de relația lor existentă în domeniul apărării.

Raportul apare pe fondul tensiunilor accentuate dintre Azerbaidjan și Iran, în urma unui incident cu drone în exclava Nahicevan a Azerbaidjanului, în timpul războiului dintre Israel și Iran.

Autoritățile din Azerbaidjan au declarat că drone iraniene au pătruns pe teritoriul țării pe 5 martie, rănind patru persoane în apropierea unui aeroport și a unei școli. Președintele Ilham Aliev a descris incidentul ca fiind un „act terorist”, a pus armata în stare de alertă maximă și a cerut scuze din partea Teheranului.

Relațiile dintre Baku și Teheran au rămas tensionate de ani de zile, în parte din cauza legăturilor strânse ale Azerbaidjanului cu Israelul.

Israelul a fost printre primele țări care au recunoscut independența Azerbaidjanului după prăbușirea Uniunii Sovietice, iar cele două țări au dezvoltat de atunci o cooperare extinsă în domeniul apărării, al informațiilor și al energiei.

Editor : M.C

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