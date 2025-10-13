Mișcarea teroristă palestiniană Hamas urma să elibereze luni ultimii ostatici pe care i-a ținut în Gaza de doi ani, de la atacul fără precedent asupra Israelului, la 7 octombrie 2023, în schimbul a aproape 2.000 de deţinuţi şi prizonieri palestinieni, conform termenilor acordului de încetare a focului dintre Israel şi Hamas, relatează Reuters și ynetnews.com.

ACTUALIZARE 08:04 Trei parlamentari israelieni de dreapta au anunţat că nu vor participa la discursul pe care preşedintele american Donald Trump îl va rosti luni în faţa Knessetului (Parlamentul israelian), în semn de protest faţă de încetarea focului în Gaza negociată de SUA, relatează CNN, preluată de News.ro

Deputaţii provin din trei facţiuni politice diferite – doi dintre ei din coaliţia de guvernare a prim-ministrului Benjamin Netanyahu – subliniind că o parte din baza electorală a liderului israelian consideră acordul mai degrabă un eşec strategic decât un succes diplomatic, notează CNN.

Deputatul Amit Halevi, membru al partidului Likud al lui Netanyahu, a fost primul care a declarat că nu va participa, calificând ceremonia din Knesset drept „o falsă demonstraţie de victorie”. Halevi a denunţat acordul pentru că permite Turciei şi Qatarului să câştige influenţă în Gaza, lăsând intactă conducerea şi infrastructura Hamas şi deschizând calea pentru ca „ucigașii să se întoarcă în rândurile lor şi să-şi continue planul de a distruge Israelul”.

ACTUALIZARE 08:10 Hamas a început predarea ostaticilor, anunță Fox News.

Eliberarea ostaticilor israelieni ţinuţi în Gaza este preconizată să înceapă la ora 08:00 din coridorul Netzarim şi să continue la ora 10:00 în Khan Younis, Gaza, informează presa israeliană.

Potrivit oficialilor israelieni, trei locuri din Gaza au fost desemnate pentru predare: Khan Younis în sud, taberele centrale de refugiați și orașul Gaza în nord.

Două runde de eliberare

Familiile ostaticilor au fost informate să se pregătească pentru două runde de eliberare, a doua la ora 09:00 sau 10:00 dimineața; cadavrele ostaticilor uciși vor începe să fie returnate până la prânz; Guvernul a aprobat modificări de ultim moment ale listei prizonierilor, în timp ce președintele american Donald Trump se pregătea să sosească în Israel, scrie ynetnews.com.

Armata israeliană se aşteaptă ca nu toate rămăşiţele ostaticilor care se află încă în Fâşia Gaza să fie returnate luni, a afirmat duminică seara un oficial militar cu rang înalt, notează AFP, preluată de Agerpres.



„Din păcate, este ceva ce anticipăm, că nu toţi ostaticii morţi vor fi returnaţi mâine”, a declarat jurnaliştilor acesta, sub protecţia anonimatului.



Anterior, o purtătoare de cuvânt a prim-ministrului israelian Benjamin Netanyahu afirmase că „un organism internaţional, convenit în cadrul acordului de încetare a focului, va ajuta la localizarea ostaticilor (morţi) dacă aceştia nu sunt găsiţi şi eliberaţi” luni.

Ostaticii care urmează să fie eliberaţi:

Bar Avraham Kuperstein, Aviatar David, Yosef Haim Ohana, Segev Kalfon, Avinatan Or, Elkana Bohbot, Maxim Herkin, Nimrod Cohen, Matan Zangauker, David Konio, Eitan Horn, Matan Angrist, Eitan Mor, Gali Berman, Ziv Berman, Omri Miran, Alon Ohel, Guy Gilboa-Dalal, Rom Braslavsky, Ariel Konio.

O mașină a Crucii Roșii, pregătită să transporte ostatici israelieni. Foto: Reuters

Se crede că 20 dintre cei 48 de ostatici care rămân în Gaza sunt în viaţă. Iată câteva detalii despre ei:

Ostatici răpiți de la Festivalul Nova

Majoritatea ostaticilor în viaţă care urmează să fie eliberaţi au fost răpiţi de la festivalul Nova Music, în apropierea kibbutzului Reim, din sudul Israelului.

Printre aceştia se numără Evyatar David, în vârstă de 24 de ani, care a fost văzut ultima dată într-un videoclip al Hamas din august, arătând extrem de slăbit şi săpând ceea ce el a spus în videoclip că era propriul său mormânt; pianistul Alon Ohel, în vârstă de 24 de ani, şi Avinatan Or, în vârstă de 32 de ani.

Un videoclip în care se vedea răpirea lui Or împreună cu iubita sa, Noa Argamani, implorând să îi fie cruțată viaţa ei şi întinzându-se disperată spre el în timp ce era condus pe jos alături de ea, a făcut înconjurul lumii. Argamani a fost salvată în iunie.

Ostatici luați din kibbutzuri

Şapte dintre ostatici au fost luaţi din casele lor din kibbutzuri, mici comunităţi situate lângă graniţa cu Gaza. Printre ei se numără gemenii Gali şi Ziv Berman, în vârstă de 28 de ani, şi fraţii Ariel Cunio, în vârstă de 28 de ani, şi David Cunio, în vârstă de 35 de ani, care a fost răpit împreună cu soţia sa Sharon şi fiicele lor mici. Sharon şi fetele au fost eliberate în cadrul unui scurt armistiţiu din noiembrie 2023.

Soldați israelieni

Doi dintre ostatici, Matan Angrest, 22 de ani, şi Nimrod Cohen, 20 de ani, sunt soldaţi israelieni recrutaţi care au fost capturaţi de militanţii Hamas în luptele din 7 octombrie.

Străini

Printre cei 48 de ostatici se află patru străini. Trei dintre ei au fost declaraţi morţi în lipsă: un student din Tanzania şi doi muncitori din Thailanda. Soarta studentului nepalez Bipin Joshi rămâne necunoscută.

Decedați

Autorităţile israeliene au declarat oficial că 26 de ostatici au murit, pe baza concluziilor medicilor legişti şi ale serviciilor de informaţii. Soarta a doi dintre ei, inclusiv a lui Joshi, rămâne necunoscută.

Hamas a indicat că recuperarea cadavrelor unor ostatici ar putea dura ceva timp, întrucât nu toate locurile de înmormântare sunt cunoscute. O echipă specială internaţională va ajuta la localizarea tuturor cadavrelor.

Unul dintre aceşti decedaţi este un soldat israelian ucis în războiul dintre Israel şi Hamas din 2014, iar restul se aflau printre cei 251 de ostatici luaţi în atacul mortal al Hamas din 7 octombrie 2023, care a precipitat războiul din Gaza.

Unii erau deja morţi când au fost luaţi din Israel, alţii au fost ucişi de răpitori sau în atacurile israeliene din Gaza.

Trump spune că „războiul din Gaza s-a încheiat”. Dar...

Președintele american Donald Trump a declarat duminică seara, pe un ton categoric, că războiul din Gaza „s-a încheiat”, exprimându-și încrederea că acordul de încetare a focului și eliberare a ostaticilor, intermediat de el, va rezista.

Declarațiile au fost făcute la bordul aeronavei Air Force One, în drum spre Israel, unde urmează să participe la un eveniment oficial care marchează eliberarea primului grup de ostatici ținuți de Hamas în Fâșia Gaza, relatează The Times of Israel.

Avionul lui Trump ar urma să aterizeze la 09:20 în Israel, scrie ynetnews.com.

Herzog a anunțat că îi va acorda lui Trump cea mai înaltă distincție civilă a Israelului, Medalia Prezidențială de Distincție.

Înainte de plecare, Trump a declarat reporterilor: „Războiul s-a terminat, înțelegeți asta”. Comentariul a venit în contextul în care Washingtonul și partenerii regionali continuau să promoveze acordul de încetare a focului care a dus la eliberarea anticipată a ostaticilor și a prizonierilor.

Afirmațiile sale vin la doar câteva ore după ce premierul israelian Benjamin Netanyahu a transmis un mesaj public în care a avertizat că operațiunea militară a Israelului nu s-a încheiat și că țara sa se confruntă în continuare cu „provocări majore de securitate”.

Mesaj de mulțumire adresat lui Donald Trump, vizibil din dronă, pe plaja din Tel Aviv, Israel. Foto: Reuters

Ce spun israelienii

Deși guvernul israelian a aprobat doar „prima fază” a planului propus de Trump, fără a vota oficial încetarea completă a războiului, liderul american s-a arătat convins că armistițiul va fi respectat. „Cred că oamenii sunt sătui. A durat secole”, a spus el, referindu-se la conflictul israelo-palestinian, început cu mai puțin de 80 de ani în urmă,după proclamarea în 1948 a statului Israel.

Trump a menționat că a primit „garanții verbale” din partea Israelului, Hamas și a altor actori regionali implicați. „Nu cred că cineva va dori să mă dezamăgească”, a adăugat el cu un zâmbet vizibil ironic.

Referitor la relația cu Netanyahu, Trump a spus că aceasta este „foarte bună”, deși au existat „unele dispute”, care, potrivit lui, „au fost rapid rezolvate”.

Într-un mesaj separat, premierul Netanyahu a vorbit despre eliberarea ostaticilor ca despre un „moment istoric”, dar a subliniat că Israelul trebuie să rămână vigilent. „Campania militară nu s-a încheiat. Unii dintre inamicii noștri încearcă deja să se reorganizeze pentru a ataca din nou”, a avertizat liderul israelian.

Vizita lui Trump era preconizată să se încheie în jurul orei 13:00, după care președintele american era programat să zboare la Sharm el-Sheikh, Egipt, pentru a participa la un summit privind viitorul Fâșiei Gaza. Israelul nu va fi reprezentat la întâlnire, scrie ynetnews.com.

Ce face Hamas în spatele ușilor

Organizația teroristă islamică radicală Hamas exclude categoric depunerea armelor. Dezarmarea preconizată în planul de pace al președintelui american Donald Trump „este exclusă și nenegociabilă”, a declarat sâmbătă un reprezentant Hamas, scrie focus.de.

Planul de pace pentru Gaza format din 20 de puncte al lui Trump include, printre altele, un „proces de demilitarizare a Fâșiei Gaza”. Conform acestui plan, armele din teritoriu urmează să fie „dezafectate definitiv printr-un proces de dezafectare convenit”.

Anunțul Hamas că nu își va preda armele nu este o surpriză pentru mulți experți – dar totuși provoacă îngrijorare. În cele din urmă, rămâne întrebarea: este planul de pace pentru Gaza în pericol? A fost prematură bucuria legată de un posibil sfârșit al războiului?

Într-un interviu acordat publicației online FOCUS, specialista în Islam Christine Schirrmacher prezintă un scenariu sumbru: „Refuzul Hamas de a depune armele este, în fapt, o încheiere sub acoperire a planului de pace.”

Deși miliția teroristă „nu a spus direct «nu» planului de pace”, a adăugat ea, „în timp ce toată lumea sărbătorește sfârșitul războiului și vede deja o soluție cu două state, cu un stat palestinian independent, ca pe o realitate, Hamas torpilează planul de pace pe ușa din dos”, potrivit profesoarei de studii islamice de la universitățile din Bonn și Leuven.

Pentru Israel, dezarmarea Hamas a fost una dintre condițiile cruciale. „Și chiar dacă nu te gândești din perspectiva israeliană, aceasta este o cerere foarte ușor de înțeles, indispensabilă, pentru că altfel poți număra zilele până când Hamas se va reînarma până la punctul în care va reprezenta o amenințare pentru Israel sau va lansa un alt atac”, argumentează Schirrmacher.

Hamas este în prezent slăbită. „Dar dacă i se oferă timp și sprijin continuu din partea partenerilor săi cunoscuți, în special Turcia și Qatarul, o nouă reînarmare este foarte probabilă”, avertizează Schirrmacher.

„Dezarmarea completă este greu de imaginat”

În acest sens, este de sperat „că intransigența va prevala aici și că predarea completă a armelor nu numai că va fi cerută, ci și impusă, ceea ce, însă, va fi foarte greu de realizat”.

Specialista subliniază că Hamas a depozitat sisteme extinse de arme în buncărele sale timp de decenii. „Așadar, mai întâi ar trebui să se permită Israelului - sau partenerilor săi - să curețe complet și să preia controlul asupra buncărelor, ca să nu mai vorbim de armele pe care Hamas le-ar fi putut muta în altă parte între timp.”

