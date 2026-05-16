Live TV

Israelul atacă din nou sudul Libanului, în ciuda prelungirii armistițiului dintre cele două țări

Data publicării:
profimedia-1088783056
Fum se ridică de la locul unui atac aerian israelian care a vizat o zonă din suburbiile sudice ale Beirutului, pe 5 aprilie 2026. Armata israeliană a declarat pe 5 aprilie că a început să lovească ținte ale Hezbollahului în capitala libaneză. Foto: ibrahim AMRO / AFP / Profimedia

Israelul a lansat noi lovituri, sâmbătă, în sudul Libanului, după ce a cerut locuitorilor din nouă sate să își evacueze locuințele. Atacurile vin în pofida prelungirii cu o lună și jumătate a armistițiului dintre cele două părți, potrivit Agerpres, care citează AFP.

„Forțele de apărare israeliene au început să lovească infrastructuri ale Hezbollah în mai multe zone din sudul Libanului”, a transmis armata israeliană, într-un comunicat.

Agenția națională de informații din Liban (ANI) a relatat despre lovituri asupra a cel puțin cinci sate din sudul țării, precedate de un exod al locuitorilor către Saida, un important oraș din sud, și Beirut. Armata israeliană le-a cerut anterior locuitorilor din nouă sate din regiunile Saida și Nabatiye să evacueze localitățile înaintea acestor lovituri.

Atacurile continuă în ciuda prelungirii armistițiului, semnat vineri, 15 mai și intrat în vigoare pe 17 aprilie între cele două țări și care ar fi urmat să expire duminică. Israelul și Libanul poartă negocieri la Washington, primele după decenii în care cele două state nu au avut relații diplomatice.

Hezbollahul pro-iranian se opune acestor negocieri și continuă să revendice atacuri asupra armatei israeliene, care ocupă în prezent o parte din sudul Libanului, precum și, ocazional, asupra nordului Israelului.

Libanul a fost atras în războiul regional cu Iranul pe 2 martie, iar de atunci aproape 3.000 de persoane au fost ucise și peste un milion au fost strămutate, potrivit datelor oficiale. Peste 400 de persoane au fost ucise în lovituri israeliene în Liban de la începutul războiului, potrivit unei numărători AFP bazate pe cifre oficiale.

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Fostul președinte Traian Băsescu
1
Traian Băsescu spune cine este „liberalul 100%” pe care l-ar vedea în funcția de premier...
xi jinping
2
Xi Jinping le transmite șefilor marilor companii de tech americane că economia Chinei „se...
buletin de vot urna inquam octav ganea
3
Sondaj CURS: AUR ar obține 32% la parlamentare, PSD –24%, PNL –20%, USR –10%. Călin...
nicusor dan ilie bolojan
4
Ce spune Nicușor Dan despre o nouă nominalizare a lui Ilie Bolojan pentru funcția de...
sorin grindeanu si ilie bolojan
5
Cum stau în sondaje Bolojan, Grindeanu și principalele partide, potrivit lui Vasile...
Italienii au răscolit trecutul soției lui Cristi Chivu și au rămas "mască"
Digi Sport
Italienii au răscolit trecutul soției lui Cristi Chivu și au rămas "mască"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
ilie bolojan inquam george calin
PNL și USR vor fi „aliniați” în consultările de la Cotroceni, anunță Bolojan. Care e prioritatea Guvernului în următoarele 2 săptămâni
profimedia-1088783058
Israelul şi Libanul prelungesc armistiţiul cu 45 de zile, după negocierile de la Washington
az-adin-al-hadad
Israelul a încercat să îl elimine pe şeful militar al Hamas, creierul atacului de la 7 octombrie 2023
Donald Trump și Benjamin Netanyahu la telefon
SUA ar putea cere Israelului să folosească bani palestinieni pentru planul lui Trump privind Gaza (Reuters)
Sanchez si yamal
Pedro Sanchez sare în apărarea lui Lamine Yamal după reacția furioasă a Israelului la gestul fotbalistului cu steagul Palestinei
Recomandările redacţiei
taiwan on map
Donald Trump avertizează Taiwanul să nu-și declare independența...
Ilie Bolojan
Bolojan, cu gândul la alegerile din 2028: Obiectivul este să creăm o...
profimedia-0016760320
Topul celor mai bune prestații ale României la concursul Eurovision...
APTOPIX Spain Hantavirus Ship
Hantavirus, COVID, norovirus: de ce navele de croazieră sunt atât de...
Ultimele știri
Eurovision 2026. România, printre cele 25 de țări care luptă pentru trofeu. Cum se votează în finală
Nicușor Dan, de Ziua Libertății Religioase: „Să ne opunem instrumentalizării religiei şi transformării ei în mijloc de manipulare”
O şoferiţă de 71 de ani din Galați a intrat cu maşina într-un bancomat şi a accidentat o femeie
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Viața se schimbă radical pentru patru zodii în a doua jumătate a lunii mai. Începe o perioadă de abundență...
Cancan
BOMBĂ! Cabral Ibacka, relație secretă cu un model Playboy cu origini africane
Fanatik.ro
Speculă uriașă înainte de Universitatea Craiova – U Cluj! Cât a ajuns să coste un bilet la negru pentru...
editiadedimineata.ro
Utilizarea excesivă a rețelelor sociale îi face pe adolescenți mai nefericiți
Fanatik.ro
Dezvăluiri explozive de la celebrul meci U Craiova – Rapid 2-2 din 1998: Dănuț Lupu rupe tăcerea: „Copos le-a...
Adevărul
România intră sub asediul furtunilor. DSU și ISU mobilizează forțe speciale în județele aflate sub Cod...
Playtech
Cât este rezerva de aur a României. Motivul pentru care Mugur Isărescu o ține blocată
Digi FM
Fiul lui Nicușor Dan, în centrul atenției la un eveniment. Antim, fascinat de avioane și deloc intimidat de...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
S-a stabilit a doua echipă promovată în SuperLiga României! Dramatism total: la egalitate de puncte!
Pro FM
Cine sunt Linda Lampenius și Pete Parkkonen, reprezentanții Finlandei la Eurovision 2026, marii favoriți ai...
Film Now
Ultimele zile ale lui Dustin Diamond, Screech din “Salvați de clopoțel”. Singura colegă care i-a fost alături...
Adevarul
Autostrada din mijlocul oceanului care costă 200 de milioane de euro pe kilometru. Proiectul SF construit de...
Newsweek
VIDEO Pensiile nu vor putea fi indexate în 2027 așa cum s-a promis. Cât vor pierde pensionarii?
Digi FM
Gabriela Cristea, mai încrezătoare ca niciodată în costum de baie, după ce a slăbit 30 kg. "Simțeam că mă...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
5 lucruri pe care un cardiolog le face zilnic pentru a reduce principala cauză de infarct: "Schimbări mici...
Digi Animal World
Descoperirea șocantă făcută de un bărbat în propriul dormitor. Ce se ascundea în perna sa: „Așa ceva nu am...
Film Now
Sunt căsătoriți de 33 de ani. Michelle Pfeiffer și soțul ei, doi îndrăgostiți pe covorul roșu la un eveniment...
UTV
Marilu Dobrescu și Nicole Cherry sunt acuzate că ar fi fost plătite să promoveze Malta la Eurovision. „Sunt...