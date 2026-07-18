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Închisorile din Israel vor folosi crocodili pentru a descuraja deținuții să evadeze

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Foto: Profimedia
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Israelul a modificat reglementările privind crocodilii de Nil pentru a permite utilizarea acestora în scopuri de securitate, inclusiv pentru descurajarea tentativelor de evadare din penitenciare, informează AFP.

Ministrul israelian al protecţiei mediului, Idit Silman, a reclasificat crocodilii de Nil din categoria animalelor sălbatice în cea a „faunei crescute în captivitate”, ceea ce permite deţinerea lor de către organisme de securitate, în condiţii stabilite de Autoritatea pentru Natură şi Parcuri şi cu aprobarea ministrului.

Ministrul securităţii naţionale Itamar Ben Gvir, lider al extremei drepte, a salutat decizia. El propusese încă din decembrie amplasarea crocodililor în jurul penitenciarelor pentru a descuraja eventualele evadări ale deţinuţilor palestinieni, notează AFP, citată de Agerpres.

„Terorist blestemat, te gândeşti să evadezi? Mai gândeşte-te o dată”, a scris Ben Gvir pe Facebook, într-o postare ilustrată cu o imagine generată cu ajutorul inteligenţei artificiale, în care apare ţinând un crocodil în lesă.

Potrivit presei israeliene, Ben Gvir intenţionează să amplaseze crocodili în jurul închisorii Ketziot, din sudul Israelului, unde sunt închişi numeroşi membri ai Hamas capturaţi după atacul din 7 octombrie 2023, care a declanşat războiul din Gaza.

Conform postului israelian Channel 13, Autoritatea pentru Natură şi Parcuri s-a opus iniţial proiectului, însă noile reglementări au intrat în vigoare şi permit utilizarea crocodililor de Nil în scopuri de securitate, în condiţii strict reglementate.

Editor : Liviu Cojan

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