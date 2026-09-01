Israelul avertizează Londra că va riposta la eventuale sancțiunile britanice privind coloniile din Cisiordania

Ministrul israelian al afacerilore externe a avertizat marţi că ţara sa va riposta la eventualele sancţiuni britanice împotriva Israelului, în contextul în care Londra afirmă că pregăteşte măsuri legate de atacurile coloniştilor din Cisiordania ocupată, relatează AFP.

„Dacă Regatul Unit va lua măsuri împotriva Statului Israel, atunci Statul Israel va lua măsuri împotriva Regatului Unit”, a declarat ministrul Gideon Saar pentru principalul site de ştiri israelian, Ynet.

„Avem mijloacele necesare”, a adăugat el.

Interviul în limba ebraică a fost difuzat sub formă de podcast de Ynet la scurt timp după ce ministrul britanic de externe a reiterat că Londra intenţionează să dezvăluie un pachet „cuprinzător” de măsuri care vizează coloniile israeliene din Cisiordania în următoarele săptămâni, ca răspuns la un proiect al guvernului israelian de extindere a coloniilor.

Întrebat cât de îngrijorat este cu privire la perspectiva sancţiunilor, Sa’ar a subliniat că Israelul va răspunde şi a acuzat că orice măsuri britanice ar fi motivate politic.

„Acolo există un guvern care acţionează sistematic împotriva Israelului. Acesta a afectat deja exporturile de echipamente de apărare către noi şi a impus sancţiuni asupra unor miniştri. Ceea ce îl ghidează este politica internă, iar la sfârşitul lunii va avea loc conferinţa Partidului Laburist”, a arătat el.

Presat să precizeze cum va răspunde Israelul, Sa’ar a refuzat să dea detalii, spunând doar: „Există mijloace... Spun acest lucru clar şi fără echivoc. Dacă vor acţiona, cred că vor comite o greşeală majoră. Rezultatul va fi exact opus celui pe care îl visează”. Presat în continuare, el a spus: „De ce să fac aluzii? Ceea ce am spus este suficient. Ne pregătim. Dacă vor face o greşeală, va exista o reacţie”.

O sursă la curent cu problema a declarat săptămâna trecută pentru The Times of Israel că Sa’ar l-a avertizat pe omologul britanic Ed Miliband că Israelul va răspunde la sancţiunile britanice cu măsuri punitive proprii. Acestea ar putea include expulzarea oficialilor britanici din Centrul Internaţional de Sprijin pentru Gaza, precum şi măsuri mai extreme, a spus sursa.

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Editor : B.E.