Israelul comite genocid în Fâșia Gaza, acuză ONU. Printre atrocitățile comise, soldații ar fi apelat la viol și tortură sexuală

Data publicării:
Palestinians wait to receive food from a charity kitchen, amid a hunger crisis
Palestinienii așteaptă să primească alimente de la o cantină caritabilă, în contextul unei crize alimentare, în Khan Yunis, Fâșia Gaza. Sursa: Profimedia

Israelul comite genocid în Gaza, potrivit unei comisii înființate de Organizația Națiunilor Unite. Este pentru prima dată când această acuzație este făcută public de un organism al ONU și este probabil să fie întâmpinată cu furie de către guvernul israelian.

Raportul relevă că „este clar că există intenția de a distruge palestinienii din Gaza” și spune că acțiunile Israelului îndeplinesc criteriile stabilite pentru definirea unui genocid.

Este pentru prima dată când o astfel de acuzație explozivă este făcută public de un organism al ONU și este probabil să fie întâmpinată cu furie de către guvernul israelian.

Israelul nu a cooperat cu ancheta și susține de mult timp că comisia este părtinitoare și nu este adecvată scopului, transmite skynews.

Acuzația de genocid este formulată de Comisia internațională independentă de anchetă a ONU privind teritoriile palestiniene ocupate.

Comisia, care a studiat comportamentul Israelului de la atacurile Hamas din 7 octombrie 2023, a concluzionat că Israelul a comis patru dintre cele cinci acte prevăzute în Convenția privind genocidul.

Acesta susține că Israelul a ucis palestinieni sau i-a forțat să trăiască în condiții inumane care au dus la moarte; a cauzat vătămări fizice sau psihice grave, inclusiv prin tortură, strămutare și crime sexuale; a impus în mod deliberat condiții inumane și, în al patrulea rând, a impus măsuri menite să împiedice nașterile.

Această ultimă afirmație este legată de un atac asupra clinicii de fertilizare in vitro Al-Basma, care, potrivit comisiei, a distrus aproximativ 4.000 de embrioni și alte 1.000 de probe de spermă.

Raportul susține că Israelul a ignorat „în mod flagrant” „numeroasele avertismente” privind criza umanitară din Gaza și s-a angajat să „distrugă sistemul de sănătate din Gaza”.

De asemenea, raportul susține că personalul militar israelian a comis acte de violență sexuală și de gen, inclusiv „viol și tortură sexuală”, ca parte a „unui model de pedepsire colectivă”, și acuză forțele israeliene că au vizat în mod deliberat unii copii „cu intenția de a-i ucide”.

Deși alte organisme și personalul ONU au asociat anterior acțiunile Israelului cu acuzații de genocid, aceasta este prima dată când un organism al ONU susține că a emis un verdict definitiv.

„Responsabilitatea pentru aceste crime atroce revine autorităților israeliene de la cel mai înalt nivel”, a declarat Navi Pillay, președintele comisiei.

În raport se concluzionează că „președintele israelian Isaac Herzog, prim-ministrul Benjamin Netanyahu și ministrul apărării de atunci, Yoav Gallant, au incitat la comiterea genocidului”.

Conform cifrelor colectate de ministerul sănătății din Gaza, se estimează că aproape 65 000 de persoane au murit. Numărătoarea nu face distincție între civili și combatanți.

Comisia susține că majoritatea victimelor sunt femei, copii și persoane în vârstă.

Comisia afirmă că în prezent analizează dovezi suplimentare împotriva altor persoane acuzate de incitare la genocid.

Anul trecut, Curtea Penală Internațională (CPI) a emis mandate de arestare împotriva domnilor Netanyahu și Gallant pentru comiterea presupuselor crime de război prin utilizarea foametei ca metodă de război și, de asemenea, pentru crime de război comise în timpul conflictului din Gaza.

Netanyahu a descris mandatele ca fiind „antisemite”, în timp ce un sentiment de indignare s-a răspândit în mare parte a spectrului politic din Israel.

Președintele american de atunci, Joe Biden, a calificat mandatele drept „scandaloase”; succesorul său, Donald Trump, a emis un decret prezidențial pentru introducerea de sancțiuni împotriva personalului CPI, invitându-l în același timp pe Netanyahu la Casa Albă.

Este greu de crezut că Israelul sau SUA vor accepta acest raport. Israelul susține de mult timp că ONU este părtinitoare împotriva sa și că este mai înclinată să critice Israelul decât orice altă națiune.

Statele Unite, care i-au adresat o mustrare rară, deși ușoară, domnului Netanyahu după ce acesta a lansat un atac asupra oficialilor Hamas din Qatar săptămâna trecută, l-au trimis pe secretarul de stat Marco Rubio la Ierusalim, ca semn de solidaritate.

Comisia a cerut națiunilor să înceteze furnizarea de arme către Israel și afirmă că statele au „obligația legală” de a face tot ce le stă în putință „pentru a opri genocidul din Gaza”.

De asemenea, comisia solicită Israelului să permită imediat accesul „fără restricții” al agențiilor de ajutor recunoscute la nivel internațional, inclusiv al ONU.

Editor : A.R.

