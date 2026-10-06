Israelul era pregătit să doboare avionul FlyDubai după atacul asupra căpitanului. Ce spune procedura și cine ia decizia finală

Israelul era pregătit să doboare un avion FlyDubai după ce căpitanul a fost atacat în cabina de pilotaj, chiar dacă la bord se aflau peste 150 de israelieni, au declarat pentru CBS News două surse israeliene care cunosc direct situația.

Zborul de săptămâna trecută de la Dubai la Tel Aviv se apropia de Israel când copilotul l-ar fi înjunghiat pe căpitanul de zbor și ar fi încercat să prăbușească aeronava, au declarat prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu, pasagerii aflați la bordul avionului și căpitanul de zbor, scrie CBS.

Israelul dispune de o procedură aplicată de mult timp pentru acest tip de eveniment, similară cu cea din 11 septembrie, potrivit surselor. După ce avionul a coborât brusc cu 14.000 de picioare, Forțele Aeriene Israeliene au încercat să contacteze cabina de pilotaj, dar nu au primit niciun răspuns. Un comitet prestabilit a fost mobilizat rapid și s-a înființat un centru de comandă.

Au fost mobilizate avioane de vânătoare, iar spațiul aerian al Israelului a fost închis. Însă Israelul a retras avioanele de vânătoare odată ce a constatat că, la aproximativ 400 de mile de Israel, avionul a virat spre Arabia Saudită, iar saudiții și-au mobilizat propriile avioane de vânătoare.

Căpitanul avionului a reușit să-l țină la distanță pe copilot suficient timp cât să descuie ușa cabinei de pilotaj. Un grup de pasageri israelieni și membri ai personalului FlyDubai l-au imobilizat apoi pe copilot, iar doi piloți aflați în afara serviciului, care se aflau la bordul zborului, au reușit să preia controlul aeronavei și să efectueze o aterizare de urgență la Tabuk, în Arabia Saudită, potrivit relatărilor celor aflați la bord.

Care este procedura în astfel de situații

Dacă zborul 1073 s-ar fi apropiat la o anumită distanță, Israelul ar fi trimis avioane de vânătoare în spațiul aerian iordanian pentru a investiga situația, au declarat sursele pentru CBS News.

Piloții de vânătoare israelieni s-ar fi apropiat cât mai mult posibil pentru a inspecta cabina de pilotaj și a încerca să stabilească contact vizual cu pilotul, în vederea evaluării situației, au precizat sursele. Apoi ar fi procedat la fel și în ceea ce privește cabina de pasageri, pentru a evalua starea acestora. Dacă ar fi existat semne de panică, ar fi transmis constatările lor Forțelor Aeriene și comitetului prestabilit.

Dacă s-ar fi stabilit că avionul a fost deturnat, iar potențialii teroriști ar fi menținut tăcerea radio și nu ar fi formulat nicio cerere, comitetul ar fi convocat o conferință telefonică cu ministrul apărării și prim-ministrul, au spus sursele.

Protocolul prevede ca un zbor neautorizat care se apropie de Israel să fie doborât, dar numai prim-ministrul ar fi putut lua această decizie. Sursele au declarat pentru CBS News că doborârea avionului de pasageri ar fi fost considerată o soluție mai bună decât moartea a sute de persoane în cazul în care un avion neautorizat s-ar fi prăbușit asupra clădirilor emblematice Azrieli din Israel, asupra aeroportului sau asupra unei alte „ținte de mare valoare”.

Editor : Sebastian Eduard