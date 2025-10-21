Live TV

Israelul îi cere lui Mark Carney să nu-l aresteze pe Benjamin Netanyahu, dacă va merge în Canada

benjamin netanyahu la birou
Benjamin Netanyahu. Foto: GettyImages

Israelul i-a cerut premierului canadian Mark Carney să renunţe la angajamentul de a pune în aplicare mandatul de arestare emis de Curtea Penală Internaţională (CPI) pe numele premierului israelian Benjamin Netanyahu, în cazul în care acesta va merge în Canada, relatează marţi Reuters.

Într-un interviu acordat Bloomberg şi publicat săptămâna trecută, Carney a răspuns „da” la întrebarea dacă va pune în aplicare angajamentul predecesorului său, Justin Trudeau, de a-l aresta pe Netanyahu pentru crime de război, în cazul în care acesta din urmă ar veni în Canada.

„Credem că prim-ministrul Carney ar trebui, desigur, să reconsidere acest lucru şi să-l primească în Canada pe premierul Netanyahu, liderul singurului stat evreu şi al singurei ţări democratice din Orientul Mijlociu”, le-a spus jurnaliştilor purtătoarea de cuvânt a guvernului israelian, Shosh Bedrosian.

CPI a emis anul trecut un mandat de arestare pe numele lui Netanyahu pentru presupuse crime de război şi crime împotriva umanităţii în conflictul din Fâşia Gaza. Israelul respinge jurisdicţia instanţei cu sediul la Haga şi neagă crimele de război din Gaza.

Oficialul israelian a declarat că decizia Canadei de a recunoaşte un stat palestinian a fost o „recompensă pentru terorism” şi că „doar a turnat gaz pe focul antisemit din Canada”.

