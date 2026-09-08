Ministrul de Externe al Israelului, Gideon Sa’ar, a anunțat închiderea consulatului britanic din Ierusalim și alte măsuri la adresa Marii Britanii, drept represalii la anunţarea de sancţiuni împotriva coloniilor israeliene în Cisiordania de către Londra şi alte ţări occidentale.

În plus, reprezentanţi britanici care lucrează la centrul de coordonare internaţional însărcinat să supervizeze încetarea focului în Fâşia Gaza vor fi expulzaţi, a anunţat Gideon Saar, fără a preciza totuşi despre câte persoane este vorba. „Vom expulza reprezentanții britanici din Centrul Internațional de Sprijin pentru Gaza din Kiryat Gat”, a spus ministrul.

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Această măsură marchează o degradare spectaculoasă a relaţiilor între Israel şi Regatul Unit, într-un context de tensiuni crescânde cu ţările occidentale pe fondul înmulţirii coloniilor şi violenţelor în Cisiordania ocupată. Ea intervine la câteva ore după ce 12 ţări, între care Regatul Unit şi Franţa, şi-au anunţat intenţia de a sancţiona comerţul cu coloniile.



Calificând criticile britanice drept "scandaloase" în cadrul unei conferinţe de presă, ministrul israelian al afacerilor externe Gideon Saar a anunţat închiderea consulatului Regatului Unit la Ierusalim, adăugând că această măsură a primit aprobarea prim-ministrului Benjamin Netanyahu.



Consulatul britanic este situat în Ierusalimul de Est, parte a teritoriului istoric palestinian ocupat de Israel în urma războiului de şase zile în 1967.



Israelul consideră Ierusalimul capitala sa indivizibilă, o poziţie care nu este recunoscută de comunitatea internaţională, cu excepţia câtorva ţări, între care şi SUA.



"Ierusalimul unificat este capitala Israelului şi se află sub deplina sa suveranitate. Orice activitate străină în această zonă trebuie să se efectueze pe căile stabilite şi convenite, fără a aduce atingere suveranităţii Israelului", a pus Saar.



În 2024, Israelul a interzis consulatului spaniol de la Ierusalim să-şi propună serviciile consulare palestinienilor din Cisiordania ocupată, după recunoaşterea statului Palestina de către Madrid.

El a mai adăugat că Israelul va împiedica intrarea în țară a 12 deputaţi britanici consideraţi "antisemiţi" sau "anti-Israel", între care fostul lider laburist Jeremy Corbyn, precum şi un avocat care reprezintă mişcarea Hamas, au fost vizaţi de o interdicţie de intrare în Israel.

Lista cetățenilor britanici cărora li se va interzice intrarea în Israel:

Jeremy Corbyn, deputat

Zarah Sultana, deputată

Fahad Ansari, director al organizației „Riverway to the Sea”

Naz Shah, deputată

Diane Abbott, deputată

Hannah Spencer, deputată

Carla Denyer, deputată

Sian Berry, deputată

Ellie Chowns, deputată

John McDonnell, deputat

Richard Burgon, deputat

Adrian Ramsay, deputat

"Acuzaţiile aduse astăzi de ministrul britanic al afacerilor externe în faţa Parlamentului britanic sunt minciuni scandaloase", a declarat Saar, după ce omologul său britanic Ed Miliband a acuzat guvernul israelian că închide ochii la "epurarea etnică în curs în Cisiordania".

"Această iniţiativă britanică este partizană din punct de vedere moral şi constituie o ingerinţă în afacerile unui stat suveran, precum şi în procesul electoral", a afirmat Saar, referire la alegerile legislative foarte disputate din 27 octombrie din Israel.

Contramăsurile anunţate marţi vizează doar Regatul Unit şi nu şi celelalte ţări care şi-au anunţat intenţia de a sancţiona comerţul cu coloniile israeliene, o decizie pe care Saar a justificat-o prin faptul că Londra "a iniţiat această mişcare".

"Dar vom lua de asemenea contramăsuri împotriva oricărei ţări care acţionează sau va acţiona împotriva Israelului", a dat asigurări ministrul israelian.

Într-o declaraţie comună, cele douăsprezece ţări occidentale şi-au anunţat intenţia de a sancţiona comerţul cu coloniile israeliene, afirmând că violenţele coloniştilor "au atins niveluri fără precedent" şi apreciind că "acţiunile desfăşurate de guvernul israelian în Cisiordania compromit posibilitatea soluţiei celor două state", israelian şi palestinian.

Editor : M.C