Israelul interzice aproape 40 de ONG, printre care și Medici Fără Frontiere. Reacția ONU

Data publicării:
'NO SAFE PLACE'
Malnutriția severă la copiii sub 5 ani s-a triplat la clinica din orașul Gaza, potrivit rapoartelor organizațiilor caritabile. Sursa: Profimedia

Autoritățile israeliene au anunțat că, începând cu 1 ianuarie, vor revoca licențele a 37 de ONG-uri internaționale active în Gaza și Cisiordania, urmând ca operațiunile acestora să se încheie în termen de 60 de zile.

Printre organizațiile vizate se află ActionAid, Medecins Sans Frontieeres (MSF), Norwegian Refugee Council și International Rescue Committee, scrie BBC.

Ministerul israelian al Afacerilor Externe susține că ONG-urile nu au furnizat informații „complete și verificabile” despre personalul lor, cerință introdusă printr-un nou cadru de reglementare menit, potrivit Israelului, să prevină infiltrarea unor membri ai grupărilor teroriste în structurile umanitare.

ONG-urile spun însă că furnizarea unor astfel de date ar pune în pericol viața angajaților lor, în special a celor locali.

Măsura a fost condamnată de miniștrii de externe din Marea Britanie, Franța, Canada, Japonia și alte șapte state, care au avertizat că restricționarea activității ONG-urilor va afecta grav accesul la servicii esențiale în Gaza.

Șefa ajutorului umanitar al UE, Hadja Lahbib, a declarat că blocarea ONG-urilor înseamnă, de fapt, blocarea ajutorului salvator de vieți.

Organizațiile umanitare subliniază că ele asigură cea mai mare parte a spitalelor de campanie, centrelor medicale, serviciilor de apă și adăposturilor de urgență din Gaza.

MSF a avertizat că deregistrarea ar duce la oprirea sprijinului pentru unul din cinci paturi de spital și pentru o treime dintre nașteri din teritoriu.

Înaltul comisar al ONU pentru drepturile omului, Volker Turk, a calificat miercuri drept "intolerabilă" decizia Israelului de a suspenda licenţa mai multor ONG-uri internaţionale, necesară pentru a putea opera în Fâşia Gaza, transmite AFP.

Guvernul israelian a anunţat marţi suspendarea licenţelor pentru 37 de ONG-uri care lucrează în Fâşia Gaza şi în Cisiordania începând cu 1 ianuarie 2026 deoarece consideră că angajaţii acestora "au fost implicaţi în activităţi teroriste", potrivit unor surse din Ministerul israelian pentru Diaspora şi Lupta împotriva Antisemitismului.

"Astfel de suspendări atât de arbitrare agravează o situaţie deja intolerabilă pentru oamenii din Gaza", a avertizat Turk.

În opinia sa, aceasta corespunde unui "tipar de restricţii ilegitime asupra accesului umanitar". În acest context, el a amintit alte măsuri în acest sens din partea Israelului, cum ar fi interdicţia de a opera pentru Agenţia ONU pentru Refugiaţii Palestinieni (UNRWA), atacurile asupra ONG-urilor palestiniene şi israeliene şi problemele serioase de acces în Fâşia Gaza pe care le întâmpină alte organisme ONU şi alţi actori umanitari.

În plus, Înaltul Comisar al ONU pentru drepturile omului a îndemnat toate statele, "în special pe cele cu influenţă", să ia măsuri urgente şi să insiste pe lângă Israel pentru a permite "imediat" intrarea "fără obstacole" a ajutoarelor în Fâşia Gaza.

"Le reamintesc autorităţilor israeliene obligaţia lor, conform dreptului internaţional umanitar, de a asigura proviziile esenţiale pentru viaţa de zi cu zi în Gaza, inclusiv permisele şi facilitarea ajutorului umanitar", a subliniat Volker Turk.

Editor : A.R.

