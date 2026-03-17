Israelul l-a vizat pe Ali Larijani într-un atac aerian nocturn. Este secretarul Consiliului Național de Securitate al Iranului

Publicația Times of Israel scrie, marți, citând oficiali israelieni, că Israelul l-a vizat pe oficial iranian de rang înalt Ali Larijani într-un atac aerian desfășurat în Iran în timpul nopții. Nu este clar dacă Larijani, secretarul Consiliului Național de Securitate al Iranului, a fost ucis sau rănit în urma atacului, spun oficialii citați.

Între timp, un alt atac aerian israelian recent în Iran l-a vizat pe liderul Jihadului Islamic Palestinian, Akram al-Ajouri, și pe alți oficiali de rang înalt din gruparea teroristă, potrivit surselor din domeniul apărării.

Șeful Statului Major al IDF, lt. gen. Eyal Zamir, pare să confirme detaliile.

În timpul unei evaluări efectuate în această dimineață, Zamir a declarat că „au fost înregistrate și realizări semnificative în materie de eliminare în timpul nopții, cu potențialul de a influența realizările campaniei și misiunile IDF” — într-o aparentă referire la atacul care l-a vizat pe Larijani, notează Times of Israel.

„Acest lucru se adaugă eliminărilor efectuate în ultimele zile în Iran împotriva unor elemente externe, legate și de arena palestiniană”, spune Zamir, referindu-se la oficialii Jihadului Islamic.

El spune că „agenții de rang înalt implicați în activități teroriste din Gaza și din Iudeea și Samaria (Cisiordania)” se ascundeau într-o casă conspirativă din Teheran când au fost loviți.

Ali Larijani este unul dintre cei mai importanți lideri ai regimului de la Teheran.

