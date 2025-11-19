Live TV

Israelul loveşte clădiri în sudul Libanului, după creșterea tensiunilor cu Hezbollah

Lovituri israeliene asupra unor ținte Hezbollah.

Armata israeliană a declarat miercuri că a lovit clădiri din sudul Libanului, după ce a avertizat locuitorii din două sate să evacueze zona înainte de atacurile care au vizat situri ale organizaţiei şiite Hezbollah.

Agenţia oficială de presă libaneză ANI a confirmat două atacuri aeriene în sate diferite. Nu au fost raportate victime.

Forţele de Apărare Israeliene (IDF) au anunţat mai înainte pe reţelele sociale că „infrastructură militară Hezbollah" din satele Deir Kifa şi Shehour va fi vizată.

Postarea a enumerat clădiri despre care armata israeliană a afirmat că au fost folosite de Hezbollah, precum şi case adiacente, avertizând în limba arabă locuitorii că dacă vor rămâne în zonă viaţa lor va fi în pericol.

IDF a declarat că atacurile au fost lansate ca răspuns la „încercările interzise ale grupării susţinute de Iran de a-şi consolida prezenţa în zonă".

O alertă similară lansată de armata israeliană în urmă cu aproximativ două săptămâni a declanşat panică în mai multe oraşe din sudul Libanului.

Atacurile au alimentat îngrijorările în rândul multor libanezi în legătură cu posibilitatea reluării conflictului dintre Israel şi Hezbollah.

Israelul şi aliatul său, Statele Unite, fac presiuni pentru dezarmarea completă a Hezbollah. Un armistiţiu este în vigoare din noiembrie anul trecut, însă Israelul acuză Hezbollah că încearcă să-şi reconstruiască capacităţile militare şi continuă atacurile aproape zilnic.

