Israelul mobilizează 60.000 de rezerviști pentru cucerirea orașului Gaza

Data publicării:
profimedia-1026816040
Israelul a anunțat planuri pentru o nouă ofensivă în vederea preluării controlului asupra orașului Gaza. Foto: Profimedia Images

Ministrul israelian al Apărării Israel Katz a aprobat un plan în vederea cuceririi oraşului Gaza de către armata israeliană şi a ordonat mobilizarea a 60.000 de rezervişti care să ia parte la operaţiune, anunţă ministerul, relatează AFP, preluată de news.ro

Israel Katz „a aprobat planul de atac al armatei israeliene în oraşul Gaza”, declară AFP Ministerul israelian al Apărării.

Ministrul israelian a „aprobat emiterea ordinelor de chemare a rezerviştilor necesari în vederea desfăşurării cu bine a misiunii”, potrivit aceleiaşi surse.

Este vorba despre aproximativ 60.000 de oameni, precizează ministerul israelian al Apărării.

Concomitent, Israelul analizează răspunsul Hamas la propunerea de încetare a focului în Gaza, au declarat, marți, doi oficiali citați de Reuters, care au vorbit despre potențialul acord care prevede un armistițiu de 60 de zile și eliberarea ostaticilor israelieni care sunt încă ținuți în enclava devastată de război.

Eforturile de a opri luptele au căpătat un nou impuls în ultima săptămână, după ce Israelul a anunțat planuri pentru o nouă ofensivă în vederea preluării controlului asupra orașului Gaza. În tot acest timp, Egiptul și Qatarul au făcut presiuni pentru reluarea negocierilor indirecte între părți cu privire la un plan de încetare a focului, susținut de SUA. Propunerea include eliberarea a 200 de deținuți palestinieni închiși în Israel și a unui număr nespecificat de femei și minori închiși, în schimbul a 10 ostatici în viață și 18 decedați din Gaza, potrivit unui oficial Hamas.

Editor : M.L.

