Israelul neagă că ar fi trimis sisteme de apărare aeriană Patriot în Ucraina, a doua zi după ce confirmase acest lucru. Ce spune Kievul

Israelul neagă că ar fi furnizat sisteme de apărare aeriană Patriot Ucrainei, după ce ambasadorul israelian la Kiev a indicat, chiar ieri, că acest lucru s-ar fi întâmplat.

„Nu este corect”, afirmă Ministerul de Externe într-o declarație. „Israelul nu a transferat sisteme Patriot Ucrainei.”, scrie The Times of Israel.

„Aceste sisteme se află acum în Ucraina”, a declarat ambasadorul Michael Brodsky într-un interviu acordat duminică unui canal ucrainean de YouTube. „Am convenit să transferăm Ucrainei sistemele israeliene care erau în serviciu la începutul anilor 1990 și, din păcate, nu am vorbit prea mult despre acest lucru.”

În mai, The New York Times a raportat că un sistem Patriot cu baza în Israel va fi trimis în Ucraina după ce va fi recondiționat.

O sursă diplomatică a declarat pentru The Times of Israel că rachetele interceptoare au fost date de Israel Statelor Unite la începutul acestui an, dar că Ucraina nu ar fi primit niciuna.

Sistemul Patriot, o platformă de rachete sol-aer fabricată în SUA, este recunoscut pe scară largă pentru detectarea, urmărirea și interceptarea cu precizie ridicată a aeronavelor, rachetelor de croazieră și balistice.

Purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe al Ucrainei, Heorhii Tikhîi, nu a confirmat și nici nu a negat livrarea rachetelor Patriot israeliene către Ucraina. „Salutăm semnalele din partea Israelului privind disponibilitatea sa de a oferi asistență militară”, a declarat Tikhîi într-o conferință de presă.

Kyiv Independent a contactat Ambasada Israelului în Ucraina, Ministerul Afacerilor Externe al Israelului și Biroul Prezidențial al Ucrainei pentru a obține comentarii, dar nu a primit încă un răspuns.

Potrivit unui articol publicat pe 4 mai de New York Times, care citează patru oficiali americani actuali și foști, cel puțin un sistem Patriot care a fost anterior desfășurat în Israel urma să fie recondiționat și trimis în Ucraina.

Rămâne neclar care este poziția președintelui american Donald Trump cu privire la această decizie sau dacă măsura a fost inițiată înainte de preluarea mandatului său, în timpul administrației fostului președinte Joe Biden.

