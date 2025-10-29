Live TV

Israelul reia armistițiul în Fâșia Gaza, după ce armata sa ar fi ucis 22 de copii și zeci de adulți: „Au fost loviți zeci de teroriști”

Data publicării:
Palestinians wait to receive food from a charity kitchen, amid a hunger crisis
Palestinienii așteaptă să primească alimente de la o cantină caritabilă, în contextul unei crize alimentare, în Khan Yunis, Fâșia Gaza. Sursa: Profimedia
Din articol
Trump: Nimic nu poate compromite armistițiul

Israelul anunţă miercuri că reia armistiţiul în Fâşia Gaza, după ce a atacat ”zeci de ţinte” şi a ucis zeci pe persoane, a doua încălcare a unui armistiţiu cu mişcarea islamistă Hamas, aflat în vigoare de la 10 octombrie, de care Israelul şi Hamasul se acuză reciproc.

”După o serie de atacuri în cursul cărora au fost lovite zeci de ţinte teroriste şi de terorişti”, armata ”a reluat aplicarea armistiţiului în urma încălcării acestuia de către Hamas”, anunţă pe X armata israeliană.

Ea anunţă că a vizat ”în cadrul acestor atacuri” 30 de şefi de mişcări înarmate care operează în enclava palestiniană.

În cadrul acestor atacuri, armata israeliană şi (serviciul israelian de informaţii interne) Shin Bet, sub comanda Comandamentului de Sud, au atacat peste 30 de terorişti la nivelul comandamentului unor organizaţii teroriste care operează în Fâşia Gaza”, anunţă armata israeliană

”Armta israeliană va continua să impună respectarea acordului şi să reacţioneze cu fermitate la orice încălcare”, ameninţă Tsahalul.

Cel puţin 50 de plaestinieni - ”inclusiv 22 de copii” - au fost ucişi în noaptea de marţi spre miercuri în aceste noi atacuri ale Israelului, anunţă Apărarea Civilă din Fâşia Gaza.

”Cel puţin 50 de persoane au fost ucise, inclusiv 22 de copii şi mai multe femei, în urma atacurilor israeliene în curs de ieri (marţi) seara în Fâşia Gaza”, a declarat miercuri AFP un purtător de cuvânt al Apărării Civile, Mahmud Basal, relatează AFP, potrivit news.ro.

Alte aproximativ 200 de persoane au fost rănite într-o ”încălcare flagrantă a acordului armistiţiului”, a denunţat el, deplânmgând o situaţie ”catastrofală şi terifiantă” în enclavă.

Acest nou episod violent - al doilea de la începutul armistiţiului, mla 10 octombrie - a avut loc după uciderea unui militar israelian, marţi dimineaţa, în Fâşia Gaza.

Ministrul israelian al Apărării Israel Katz a anunţat că Hamasul a atacat militari israelieni şi a ameninţat că ”va plăti scump”.

Trump: Nimic nu poate compromite armistițiul

Mişcarea islamistă Hamas - care a preluat puterea în 2007 în Fâşia Gaza - a dezminţit faptul că a atacat trupe israeliene şi şi-a reafirmat ”angajamentul faţă de acordul armistiţiului”.

Ea a acuzat Israelul de ”încălcări” şi a anunţat amânarea predării - prevăzute inţial marţi seara - a rămăşiţelor unui ostatic.

Aripa armată a Hamas, Brigăzile Ezzedin al Qassam, a anunţat pe Telegram că a găsit, marţi, rămăşiţele altor doi ostatici, fără să precizeze când îi va preda Israelului.

În virtutea primei faze a acordului, Hamasul a eliberat la 13 octombrie toţi cei 20 de ostatici în viaţă pe care-i reţinea în Fâşia Gaza de la atacul de la 7 octombrie 2023 în sudul Israelului, care a declanşat războiul.

Mişcarea islamistă urma să predea tot la 13 octombrie 28 de cadavre, însă a restituit până în prezent rămăşiţele a 15 persoane.

Preşedintele american Donald Trump, care a ajutat la negocierea unui armistiţiu între israel şi Hamas, a dat asigurări că ”nimic” nu va compromite acordul.

El a apreciat că Israelul trebuie să ”riposteze” dacă sunt ucişi militari israelieni.

”Ei au ucis un militar israelian. Deci israelienii ripostează. Şi ar trebui să risposteze”, le-a declarat locatarul Casei Albe unor jurnalişti la bordul Air Force One.

În Fâşia Gaza asediată de către israel, frica unei reluări a războiului îi sperie pe locuitorii epuizaţi, care duc o luptă neîncetată să se aprovizioneze cu apă şi hrană.

Ofensiva israeliană de represalii după atacul de la 7 octombrie 2023 s-a soldat cu 68.531 de morţi în Fâşia Gaza, majoritatea civili, potrivit unor date ale Ministerului Sănătăţii al Hamas.

Editor : A.R.

