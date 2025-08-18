Israelul revocă vizele reprezentanţilor australieni pe lângă Autoritatea Palestiniană. Motivul care stă la baza deciziei

Israelul a revocat luni vizele reprezentanţilor australieni pe lângă Autoritatea Palestiniană, afirmând că această decizie este o consecinţă a anunţului Australiei privind intenţia sa de a recunoaşte un stat palestinian, transmite AFP.

Ministrul de externe israelian Gideon Saar a precizat pe X că această decizie intervine, de asemenea, după ce Canberra a anulat viza unui parlamentar israelian de extremă dreapta care se pronunţase împotriva statalităţii palestiniene şi ceruse anexarea Cisiordaniei de către Israel. Simcha Rothman, membru al Knesset-ului (parlamentul israelian) din partea Partidului Sionist Religios, condus de ministrul finanţelor Bezalel Smotrich, urma să viziteze oraşele australiene Sydney şi Melbourne în această lună, la invitaţia Asociaţiei Evreieşti din Australia (AJA).

„Am decis să revoc vizele reprezentanţilor australieni pe lângă Autoritatea Palestiniană”, a scris Saar, adăugând că ambasadorul australian în Israel a fost informat.

Deocamdată nu a fost anunţat numărul diplomaţilor australieni afectaţi de această măsură, notează AFP, citată de Agerpres.

„Am dat instrucţiuni ambasadei israeliene la Canberra să examineze cu atenţie orice solicitare oficială de viză venind din Australia pentru a intra în Israel”, a adăugat ministrul Gideon Saar.

Aceste măsuri sunt, potrivit lui, „urmarea deciziei Australiei de a recunoaşte un stat palestinian şi a refuzului ei nejustificat de a acorda vize unor personalităţi israeliene”.

În luna iunie, alături de alte patru ţări printre care Regatul Unit, Australia i-a sancţionat pe miniştrii israelieni Bezalel Smotrich (finanţe) şi Itamar Ben-Gvir (securitate naţională) în urma incitării repetate la violenţă contra palestinienilor din Cisiordania.

Ministrul australian de interne Tony Burke a afirmat într-o declaraţie difuzată pe e-mail că guvernul de la Canberra adoptă o poziţie dură faţă de cei care încearcă să răspândească divizarea în Australia şi că nu este binevenită nicio persoană care promovează mesaje bazate pe ură.

