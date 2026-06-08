Israelul ripostează la rachetele iraniene, în ciuda apelurilor SUA la reținere. Explozii la Teheran, Tabriz, Ispahan

Israelul a început să riposteze la atacurile iraniene din timpul nopții, iar iranienii au avertizat că, dacă se va întâmpla acest lucru, vor continua atacurile împotriva Israelului. Potrivit IRIB, mai multe explozii au fost auzite la Teheran, Tabriz și Isfahan, relatează Al Jazeera.

„Forţele aeriene israeliene au lovit recent ţinte militare aparţinând regimului terorist iranian în vestul şi centrul Iranului”, a transmis armata într-un scurt comunicat. Armata israeliană a declarat că generalul-maior Eyal Zamir și ofițeri superiori israelieni au efectuat evaluări continue ale situației în ultimele ore și „conduc” atacurile israeliene asupra Iranului.

Armata „este în alertă și gata să continue operațiunile în toate sectoarele împotriva oricui amenință Statul Israel”, a adăugat aceasta într-o postare pe X.

Garda Revoluționară Islamică afirmă că Israelul a atacat ținte „pe teritoriul iranian folosind rachete balistice lansate din aer”. Declarația GRI a fost difuzată de agenția de știri IRNA.

Iranul a atacat nordul Israelului

Iranienii au lansat 10 rachete balistice asupra nordului Israelului și nu se știe dacă vor fi implicate mai multe rachete, rachete mai puternice, în următorul val, dacă Iranul va răspunde așa cum a amenințat că o va face – noi represalii, o nouă escaladare între cele două țări.

Libanul se află în centrul acestor evenimente. Iranul a lansat aceste atacuri în timpul nopții ca răspuns la ceea ce a numit o continuare a agresiunii israeliene asupra Libanului, și în special asupra zonei sudice Dahiyeh din Beirut.

Americanii fac presiuni pentru reținere

Americanii au făcut presiuni pentru reținere, președintele Donald Trump, într-o convorbire telefonică cu premierul israelian Benjamin Netanyahu, a încercat să împiedice israelienii să răspundă efectiv la aceste atacuri ale Iranului. Dar israelienii nu se conformează acestor solicitări din partea americanilor și escaladează conflictul împotriva Iranului, scrie Al Jazeera.

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că Benjamin Netanyahu trebuie să accepte orice acord pe care SUA îl încheie cu Iranul, deoarece premierul israelian „nu decide”. „Eu decid. Eu decid singur. Netanyahu nu decide”, a declarat Trump pentru Financial Times duminică. „Nu va avea altă opțiune”, a adăugat președintele.

Trump a insistat că atacul cu rachete al Iranului asupra Israelului de duminică seara „nu va avea niciun efect asupra acordului”.

„Vom vedea cum se va termina. Dar au fost atacuri care nu au făcut absolut nimic. Acesta este unul dintre acele lucruri care se întâmplă de 3.000 de ani sau 47 de ani, indiferent cum socotiți”, a spus el.

Acest lucru complică orice eventual acord de pace între SUA și Iran. Trump spera să țină situația sub control și va spera ca lucrurile să se desfășoare ca în aprilie 2024, când Israelul și Iranul s-au atacat, dar apoi, după câteva zile, rațiunea a prevalat și conflictul nu s-a extins la o scară mult mai largă, ceea ce era îngrijorarea la momentul respectiv.

„Va exista o speranță similară și în acest caz. Dar acest lucru ridică cu siguranță întrebarea: ce a vrut să spună Trump când a declarat pentru The Financial Times în ultimele ore că el este cel care ia deciziile?

Netanyahu – în timpul conversației pe care a avut-o cu Trump – ar fi clarificat faptul că, deși Trump ar dori să vadă o serie de rezultate din partea Israelului, peisajul politic din țară este diferit, că Netanyahu trebuie să negocieze diverse obstacole și diverse personalități, încercând în același timp să păstreze sprijinul poporului israelian.

Acest lucru complică lucrurile pentru Trump, având în vedere că el spunea că există posibilitatea ca în următoarele câteva zile să se ajungă la un acord între Iran și SUA sau, cel puțin, la un memorandum de înțelegere.

Așadar, el crede în mod clar că există posibilitatea unui acord, având în vedere că se fac schimburi de documente între cele două părți prin intermediul mediatorilor”, scrie Al Jazeera.

Zborurile pe aeroportul Imam Khomeini din Teheran, unul dintre cele două principale din capitala iraniană, au fost suspendate după atacul Iranului împotriva Israelului pentru prima dată de la armistiţiul din Orientul Mijlociu, a raportat duminică seară agenţia de presă iraniană Mehr, citată de AFP, preluată de Agerpres.



„Autoritatea aviaţiei civile a anunţat suspendarea până la un nou ordin a tuturor zborurilor cu destinaţia către acest aeroport”, conform agenţiei.



Acest aeroport fusese redeschis în aprilie, după mai multe săptămâni în care a fost închis din cauza războiului declanşat de atacurile israeliano-americane din 28 februarie.

Editor : M.C