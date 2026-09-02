Israelul se așteaptă la un atac iminent al Iranului. Katz: „Nu vrem să fim luaţi prin surprindere”

Ministrul apărării israelian, Israel Katz, a avertizat miercuri că Iranul ar putea profita de perioada sărbătorilor evreieşti care începe pe 11 septembrie cu Rosh Hashanah (Anul Nou evreiesc) pentru a lansa un atac împotriva Israelului, dar a dat asigurări că ţara sa este pregătită să răspundă „cu mare forţă” dacă este atacată, informează EFE, potrivit Agerpres.

Katz a făcut aceste declaraţii în timpul unei conferinţe organizate de ziarul israelian Yediot Ahronot.

„Iranului îi place să atace în timpul sărbătorilor evreieşti pentru că îi urăşte pe evrei. Trebuie doar să te uiţi la tot ce s-a întâmplat în trecut. Dar suntem pregătiţi atât defensiv, cât şi ofensiv, în coordonare cu Statele Unite”, a declarat ministrul miercuri dimineaţa, în contextul în care, în cursul nopţii, forţele SUA au lansat noi atacuri împotriva Iranului, soldate cu 18 morţi şi 68 de răniţi.

Katz a afirmat că monitorizează îndeaproape situaţia „zilnic” împreună cu prim-ministrul Benjamin Netanyahu şi armata israeliană: „Uneori (ne întâlnim) chiar şi în miez de noapte (...) Nu tratăm superficial nicio informaţie. Nu vrem să fim luaţi prin surprindere. Suntem pregătiţi”.

Oficialul israelian a clarificat totodată că, deşi guvernul Netanyahu permite deocamdată SUA să preia conducerea acţiunilor militare împotriva Iranului, armata şi forţele aeriene israeliene sunt gata să intervină „independent de oricine altcineva” dacă Teheranul atacă.

Tişrei, a şaptea lună a calendarului ebraic, cade între septembrie şi începutul lunii octombrie şi include în mai puţin de o lună sărbători precum Rosh Hashanah, Yom Kippur, Sukkot şi Simchat Torah, perioadă care, potrivit lui Katz, necesită o vigilenţă sporită din partea forţelor de securitate israeliene.

Activitatea în Israel încetineşte considerabil în această perioadă, dar armata şi forţele de securitate rămân în mod tradiţional foarte mobilizate, notează AFP.

Katz nu a menţionat nicio informaţie despre un atac specific planificat. Cu toate acestea, Israelul s-a confruntat cu atacuri în timpul sărbătorilor evreieşti de mai multe ori de-a lungul istoriei sale, un memento care reapare ori de câte ori se apropie sărbătorile.

Acesta a fost cazul, de exemplu, al Războiului de Yom Kippur din 1973, declanşat de un atac surpriză din partea Egiptului şi Siriei de această sărbătoare evreiască. Sau al atacului fără precedent comis de gruparea teroristă palestiniană Hamas pe 7 octombrie 2023, zi de Shabbat şi ziua sărbătorii evreieşti Simchat Torah.

Israelul şi Iranul s-au bombardat reciproc de mai multe ori de anul trecut.

Editor : C.L.B.