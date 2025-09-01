Israelul se gândește la anexarea Cisiordaniei, ca posibil răspuns la recunoașterea unui stat palestinian de către Franța și alte țări

Israelul ia în considerare anexarea Cisiordaniei ocupate ca posibil răspuns la recunoașterea unui stat palestinian de către Franța și alte țări, au afirmat trei oficiali israelieni, în timp un al patrulea a spus că ideea urma să fie discutată la reuniunea cabinetului de securitate, potrivit agenției Reuters.

Extinderea suveranității Israelului asupra Cisiordaniei – anexare de facto a teritoriului cucerit în războiul din 1967 din Orientul Mijlociu – a fost pe agenda reuniunii de duminică după-amiaza a cabinetului de securitate al premierului Benjamin Netanyahu, ce urma să se axeze pe războiul din Gaza, a afirmat un membru al acestui cerc redus de miniștri.

Un purtător de cuvânt al ministrului de Externe Gideon Saar nu a răspuns solicitării de a comenta dacă ministrul a discutat ideea cu omologul său american Marco Rubio cu prilejul vizitei la Washington săptămâna trecută.

O promisiune anterioară a lui Netanyahu de a anexa colonii evreiești și Valea Iordanului a fost abandonată în 2020 în favoarea normalizării relațiilor cu Emiratele Arabe Unite și cu Bahrein prin așa-numitele Acorduri Abraham, mediate de președintele american Donald Trump în primul său mandat.

Biroul președintelui palestinian Mahmoud Abbas nu a răspuns imediat la solicitarea de comentarii. Vineri, Statele Unite au declarat că nu îi vor permite lui Abbas să se deplaseze la New York pentru reuniunea liderilor mondiali la Națiunile Unite, unde mai mulți aliați ai SUA sunt pregătiți să recunoască Palestina ca stat.

Angajamente de recunoaștere a Palestinei

Israelul, care se confruntă cu critici internaționale tot mai intense cu privire la războiul din Gaza, este indignat de promisiunile Franței, Marii Britanii, Australiei și Canadei de a recunoaște oficial statul palestinian la summitul din cadrul Adunării Generale a ONU din septembrie.

În 2024, cea mai înaltă instanță a Organizației Națiunilor Unite a declarat că ocuparea de către Israel a teritoriilor palestiniene, inclusiv Cisiordania, și așezările sale din această zonă sunt ilegale și ar trebui retrase cât mai curând posibil.

Israelul susține că teritoriile nu sunt ocupate din punct de vedere legal, deoarece se află pe terenuri disputate, dar Organizația Națiunilor Unite și majoritatea comunității internaționale le consideră teritorii ocupate.

Anexarea Ierusalimului de Est și a Înălțimilor Golan, cu zeci de ani în urmă, nu a obținut recunoașterea internațională.

Membrii coaliției de guvernare a lui Netanyahu cer de ani de zile ca Israelul să anexeze oficial părți din Cisiordania, teritoriu la care Israelul invocă legături biblice și istorice.

Editor : M.C