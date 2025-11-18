Israelul şi Autoritatea Palestiniană salută Planul de Pace al lui Trump adoptat de Consiliul de Securitate al ONU

Israelul vrea să „întindă mâna tuturor vecinilor săi care poartă pacea şi prosperitatea”, iar Palestina vrea să se desfăşoare o Forţă Internaţională de Stabilizare pe teritoriul său, la o zi după adoptarea de către Consiliul de Securitate ONU a unei rezoluţii americane care susţine Planul de Pace al lui Donald Trump.

Rezoluţie, redactată de Statele Unite, susţine Planul de Pace în Războiul din Fâşia Gaza al lui Donald Trump, care prevede, între altele, desfăşurarea unei Forţe Internaţionale de Stabilizare în enclava devastată de doi ani de conflict armat, potrivit AFP, preluată de News.ro.

„Credem că planul preşedintelui Trump va conduce la pace şi la prosperitate, pentru că insistă asupra demilitarizării complete, dezarmării şi deradicalizării Fâşiei Gaza”, a anunţat într-un mesaj postat pe X biroul premierului israelian Benjamin Netanyahu.

„Israelul întinde mâna tuturor vecinilor săi care poartă pacea şi prosperitatea şi le cere să-şi normalizeze relaţiile cu Israelul şi să i se alăture în expulzarea Hamasului şi susţinătorilor săi din regiune”, se mai arată în mesaj.

„Aşteptăm să primim toţi ostaticii”

„În cooperare cu Statele Unite şi celelalte ţări semnatare ale Planului preşedintelui Trump, aşteptăm să primim de îndată toţi ostaticii decedaţi şi să începem procesul (...) opririi regimului Hamas în Fâşia Gaza”, cere Netanyahu.

Adoptarea rezoluţiei americane în Consiliul de Securitate al ONU este o „etapă importantă”, a declarat marţi un purtător de cuvânt al serviciului diplomatic al Uniunii Europene (Serviciul European de Acţiune Externă, SEAE), Anouar El Anouni.

Rezoluția „consolidează armistiţiul, permite un acces umanitar la scară mare” şi „oferă baza trecerii la faza următoare”, a adăugat el.

Implementare rapidă

În virtutea acordului care a făcut posibilă intrarea în vigoare la 10 octombrie a unui armistiţiu, patronat de Statele Unite, mişcarea islamistă palestiniană Hamas are de predat rămăşiţele a trei persoane răpite în atacul în sudul Israelului de pe 7 octombrie 2023, care a declanșat războiul din Fâşia Gaza.

Ministerul palestinian de Externe a anunţat, la Ramallah, în Cisordania ocupată, că acest vot de la New York afirmă „dreptul poporului palestinian la autodeterminare şi la stabilirea statului său independent” şi la trimiterea fără oprelişti de ajutor umanitar în Fâşia Gaza.

El a subliniat, într-un comunicat postat pe X, „urgenţa punerii imediate în aplicare a acestei rezoluţii pe teren, astfel încât să asigure revenirea la o viaţă normală, să ne protejeze populaţia în Fâşia Gaza, să împiedice orice deplasare, să garanteze retragerea completă a forţelor ocupaţiei, să permită reconstrucţia, să oprească punerea în discuţie a soluţiei cu două state şi să împiedice orice anexare”.

