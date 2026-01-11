Live TV

Israelul și Germania au semnat un acord de cooperare în domeniul securității: Iranul și aliații săi amenință securitatea internațională

benjamin netanyahu la birou
Benjamin Netanyahu. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: GettyImages

Israelul şi Germania au parafat duminică la Ierusalim un acord de cooperare în domeniul securităţii, mai ales ca replică la ameninţările pe care le reprezintă Iranul şi aliaţii săi, potrivit unui comunicat al biroului prim-ministrului israelian, relatează AFP.

Această „declaraţie confirmă angajamentul profund al Germaniei faţă de securitatea statului Israel", potrivit comunicatului.

Acordul, încheiat de premierul israelian Benjamin Netanyahu şi de ministrul german de Interne, Alexander Dobrindt, denunţă ameninţarea regională reprezentată de Iran şi aliaţii săi, în principal Hezbollah, Hamas şi rebelii houthii în Yemen.

Conform textului, „Iranul şi aliaţii săi (...) ameninţă nu numai Israelul, ci şi stabilitatea regională şi securitatea internaţională”.

Din pricina responsabilităţii sale istorice în Holocaust, Germania a devenit în ultimele decenii unul dintre cei mai mari susţinători ai Israelului.

Duminică, ministrul israelian de Externe, Gideon Saar, a îndemnat Uniunea Europeană să desemneze Corpul Gardienilor Revoluţiei iraniene - armata ideologică a Republicii Islamice - drept „organizaţie teroristă”, după o întrevedere cu ministrul german de Externe.

„Aceasta este de mult timp poziţia Germaniei, iar astăzi importanţa acestei probleme este clară pentru toată lumea”, a adăugat el. 

Amintim că, în decembrie 2025, Israelul, prin intermediul companiei sale de stat Israel Aerospace Industries (IAI), a semnat joi un nou contract pentru vânzarea sistemului de apărare antirachetă cu rază lungă de acţiune Arrow 3 către Germania.

Citește și:

Israelul și Hamas se pregătesc să reia războiul. Operaţiunea nu va progresa fără sprijinul Statelor Unite (presă)

Iranul amenință că va lovi Israelul și baze militare americane, dacă SUA intervin în protestele din țară

Editor : A.M.G.

