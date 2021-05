Israelul și Hamas ar fi gata să încheie un armistițiu. Între timp, bombardamentele continuă, iar Ungaria blochează o declarație UE

Israelul și gruparea Hamas ar putea încheia joi un acord de încetare a focului. Informația a apărut în presa israeliană, care cita surse din cadrul Guvernului, dar în mai puțin de o oră au venit dezmințiri de ambele părți.

„Am obosit cu toții”, le-ar fi spus oficialii jurnaliștilor, care scriu că premierul Benjamin Netanyahu i-a fi transmis deja președintelui american Joe Biden că este pregătit pentru un astfel de scenariu.

Înțelegerea ar urma să fie încheiată cu medierea Egiptului și deși presa scrie că Hamas și-ar fi dat acordul, un oficial de rang înalt al grupării a negat acest lucru. La fel și oficialii israelieni.

La rândul ei, Casa Albă a continuat să facă presiuni discrete asupra Israelului pentru a domoli ostilitățile. „Obiectivul nostru, al fiecarei acțiuni pe care o întreprindem, al fiecărei declarații pe care o facem este reducerea violenței și încetarea conflictului din teren. Sunt momente în diplomație în care trebuie să fim mai discreți în legătură cu unele conversații. Singura cale de a pune capăt violenței, de a pune capăt acestei escaladări a violențelor, este soluția a două state”, a fost mesajul transmis de la Casa Albă de purtătoarea de cuvânt Jen Psaki.

Analiștii subliniază că sfârșitul ostilităților dintre cele două părți au urmat un model de când Hamas a preluat controlul în Gaza, în 2007: ambele părți au nevoie să poată spune popoarelor lor că au câștigat.

Ungaria vrea pragmatism, nu declarații

Situația din Israel a fost discutată și de miniștrii de externe din UE, iar la finalul convorbirilor, șeful diplomației europene a cerut încetarea imediată a violențelor. A existat și o declarație în acest sens, susținută de toate statele membre, mai puțin Ungaria. Diplomația de la Budapesta consideră că astfel de declarații, care vin într-un context tensionat, nu sunt de niciun folos și că ar fi nevoie de mai mult pragmatism, relatează presa internațională.

De partea sa, ministrul român de externe, Bogdan Aurescu, a subliniat dreptul Israelului la legitimă apărare, dar și nevoia ca toți civilii, fie ei israelieni sau palestinieni, să fie protejați.

Cel puțin 213 persoane au fost ucise în Fâșia Gaza și 12 în Israel, în cele mai sângeroase confruntări din ultimii șapte ani, care deja au intrat în a 10-a zi.

Ostilitățile continuă

Dar până să se ajungă la un armistițiu, urmează noi atacuri: conducerea armatei israeliene a anunțat că va urma o noapte intensă de bombardamente, vizate fiind în special tunelurile folosite de mișcarea islamistă.

„Directiva este continuarea loviturilor asupra țintelor teroriste. Vom continua să acționăm atât timp cât este necesar pentru a restabili pacea și securitatea tuturor locuitorilor din Israel”, a declarat marți seara premierul Benjamin Netanyahu.

După miezul nopții, presa israeliană relata despre noii serii de rachete Hamas trase asupra sudului și centrului Israelului. Hamas a anunțat ca vizează baze aeriene ale armatei israeliene.

Situația umanitară se agravează

Pe de altă parte, în Fâșia Gaza, situația umanitară se complică pe zi ce trece.

„18 membri ai familiei mele au murit în atacuri. Din alte familii nu știu câți au murit. Toată strada a fost aruncată în aer”, spune un palestinian în lacrimi, printre ruine, cu un copil în brațe, potrivit unor imagini difuzate de presa internațională.

„Eram în casă cu soția și copiii mei și dintr-odată au început bombardamentele tancurilor israeliene. Am petrecut noaptea cu frică, strângându-ne copiii în brațe, în timp ce bombardamentul se întețea. Am ieșit din casă și obuzele cădeau peste noi. Unii au fost uciși, alții au fost răniți. Noi am supraviețuit miraculos din acelei nopți oribile”, a povestit un alt palestinian.

„Avem 38.000 de oameni care și-au părăsit casele și s-au adăpostit în 48 de școli în diferite zone ale Fâșiei Gaza. Condițiile de aici sunt foarte grele. Acești oameni au lăsat totul în urmă. Unii dintre ei au venit în picioarele goale. Agenția ONU pentru Refugiați gestionează aceste adăposturi. Încercăm să furnizăm familiilor provizii sanitare pentru a preveni răspândirea COVID-19”, a declarat Adnan Abu Hasna - purtător de cuvânt UNRWA

„Peste 2.500 de persoane au rămas fără adăpost după ce casele lor au fost distruse. 41 de unități de învățâmânt, inclusiv școli, două grădinițe, un centru profesional al ONU și un centru de învățământ superior, au fost avariate, potrivit oamenilor noștri de la fața locului. Continuăm să angajăm activ toate părțile către o încetare imediată a focului între israelieni și palestinieni”, a anunțat Stephane Dujarric - purtător de cuvânt ONU.

Editor : Luana Pavaluca