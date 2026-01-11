Israelul și Hamas se pregătesc să reia războiul. Operaţiunea nu va progresa fără sprijinul Statelor Unite (presă)

Forţele israeliene şi gruparea islamistă palestiniană Hamas se pregătesc să reia luptele din Fâşia Gaza, conform The Times of Israel.



Forţele de Apărare ale Israelului (IDF) au elaborat planuri pentru lansarea unor noi operaţiuni militare în Gaza în martie, au declarat, sub protecţia anonimatului, un oficial israelian şi un diplomat arab pentru The Times of Israel.



Un armistiţiu fragil este în vigoare în Fâşia Gaza din 10 octombrie, după ce Israel şi Hamas au convenit asupra unei foi de parcurs în 20 de puncte, susţinute de Washington, pentru a pune capăt luptelor de peste doi ani.

Se așteaptă sprijinul SUA

Diplomatul citat a declarat că operaţiunea nu va progresa fără sprijinul Statelor Unite, care încă insistă asupra celei de-a doua faze a armistiţiului, în cadrul căreia Hamas ar trebui să depună armele şi să fie desfăşurată o forţă internaţională de stabilizare.



Planul Israelului s-ar concentra asupra oraşului Gaza, cu scopul de a muta aşa-numita linie galbenă, care reprezintă o nouă diviziune a teritoriului în Fâşia Gaza.



Conform Wall Street Journal, Hamas se pregăteşte, de asemenea, de reluarea luptelor. Gruparea a început să reconstruiască unele dintre tunelurile sale avariate, a relatat ziarul, citând oficiali arabi şi israelieni sub protecţia anonimatului. Hamas are, de asemenea, fonduri noi pentru a-şi plăti luptătorii şi a recruta alţii suplimentari, a adăugat publicaţia.



Oficialii israelieni au declarat pentru cotidianul american că Israelul este pregătit să acorde mai mult timp pentru implementarea planului de pace al preşedintelui american Donald Trump. Cu toate acestea, un alt oficial a fost citat spunând că decizia privind noile planuri de război aparţine conducerii politice a Israelului.



Armata israeliană continuă să vizeze conducerea Hamas din Gaza, în ciuda armistiţiului.

Editor : M.C