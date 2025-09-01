Israelul susține că l-a ucis pe „omul mascat”, un simbol al mișcării Hamas. Cine era Abu Obeida

Abu Obeida, purtătorul de cuvânt al brigăzilor armate Hamas, a fost ucis într-un atac aerian israelian la Gaza, a anunțat armata israeliană. Ministrul israelian al apărării, Israel Katz, a felicitat armata (IDF) și serviciul de securitate internă Shin Bet pentru „execuția impecabilă” a operațiunii, relatează BBC.

Hamas nu a confirmat oficial moartea acestuia, dar a declarat anterior că zeci de civili au fost uciși sau răniți în bombardamentele asupra unei clădiri rezidențiale din cartierul al-Rimal.

Jurnaliști locali au relatat că cel puțin șapte persoane au murit și 20 au fost rănite, inclusiv copii, în atacurile asupra zonei.

Atacul de sâmbătă a avut loc pe fondul intensificării raidurilor aeriene asupra orașului Gaza, înaintea unei ofensive israeliene planificate. Katz a avertizat duminică că „mulți alți complici criminali” ai lui Obeida vor fi vizați, odată cu „intensificarea campaniei” și planul aprobat de Israel de a prelua controlul asupra orașului.

Una dintre figurile importante ale Hamas

Potrivit unui comunicat comun al IDF și Shin Bet, operațiunea a fost posibilă datorită informațiilor care au identificat ascunzătoarea lui Obeida.

Apartamentul vizat, aflat la etajele 2 și 3 ale unei clădiri cu șase niveluri din al-Rimal, era folosit drept cabinet stomatologic. Martorii au spus că, după lovituri, bancnote în valoare de sute de mii de dolari au fost văzute zburând în aer, unele fiind furate de localnici, dar ulterior recuperate de Hamas.

Obeida, în vârstă de aproximativ 40 de ani, era una dintre ultimele figuri importante ale aripii armate a Hamas rămase în viață după atacul de pe 7 octombrie 2023 asupra sudului Israelului. Masca sa și discursurile virulente împotriva Israelului l-au transformat într-un simbol pentru susținătorii Hamas din Orientul Mijlociu.

Într-un discurs rostit chiar vineri, posibil ultimul său mesaj, el a avertizat că soarta ostaticilor israelieni rămași va fi aceeași cu a luptătorilor Hamas, dacă Israelul va invada Gaza.

Martori din zonă au descris scene de groază după lovitură: copii răniți, oameni panicați și clădiri distruse. BBC a verificat imagini în care se văd locuitori fugind speriați pe străzi, sânge curgând de sub un corp acoperit și un copil rănit purtat de un bărbat.

Armata israeliană susține că a folosit arme de precizie și măsuri pentru a limita victimele civile, însă BBC precizează că nu se pot verifica independent declarațiile niciunei părți.

„Consecințe catastrofale”

Planul Israelului de a ocupa orașul Gaza a fost aprobat la începutul lunii august, cu obiectivul declarat de a încheia războiul ce durează de 22 de luni. ONU avertizează că o astfel de ofensivă ar avea „consecințe catastrofale” pentru civilii palestinieni și ostaticii israelieni, în timp ce ambasadorul britanic la Tel Aviv a spus că ar fi „o mare greșeală”.

Premierul Benjamin Netanyahu rămâne însă ferm în intenția de a înfrânge Hamas și ignoră criticile internaționale privind extinderea operațiunilor.

Războiul a început după atacul Hamas din 7 octombrie 2023, când aproximativ 1.200 de persoane au fost ucise în Israel și alte 251 luate ostatice. De atunci, peste 63.000 de palestinieni au fost uciși în Gaza, conform Ministerului Sănătății controlat de Hamas.

Deși ofensiva terestră asupra orașului Gaza nu a început încă, bombardamentele continuă zilnic asupra zonei unde locuiesc aproape un milion de oameni.

Peste 90% dintre locuințe ar fi deja distruse sau avariate, iar sistemele de sănătate, apă și canalizare sunt în colaps. Săptămâna trecută, ONU a confirmat oficial apariția condițiilor de foamete în Gaza și în zonele învecinate.

Editor : C.S.