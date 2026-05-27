Israelul susţine că l-a ucis pe noul şef al aripii armate a Hamas într-un atac în Gaza

Israelul a anunţat, miercuri, că l-a ucis pe noul şef al aripii armate a mişcării islamiste palestiniene Hamas, care fusese vizată cu o zi înainte într-un atac în Gaza, în ciuda armistiţiului care teoretic este în vigoare din octombrie, relatează AFP, potrivit Agerpres.

„Comandantul aripii armate a organizaţiei teroriste Hamas din Gaza a fost eliminat ieri”, a scris ministrul israelian al Apărării, Israel Katz, într-un mesaj pe reţeaua X.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Marţi, armata israeliană a efectuat un atac în Gaza, avându-l în vizor pe Mohammed Odeh, noul şef al Brigăzilor Ezzdine al-Qassam, aripa armată a Hamas.

Armata israeliană „a efectuat astăzi (marţi) un atac în Gaza, care l-a vizat pe Mohammed Odeh, noul lider al aripii armate a organizaţiei teroriste Hamas şi unul dintre arhitecţii masacrului din 7 Octombrie”, se arată într-un comunicat comun al prim-ministrului Benjamin Netanyahu şi al ministrului Apărării, Israel Katz.

„El a fost numit acum aproximativ o săptămână pentru a-l înlocui pe Ezzedine al-Haddad, eliminat într-un atac” pe 15 mai, a continuat comunicatul.

Hamas nu a emis încă o declaraţie pe această temă.

Aripa armată a Hamas, Brigăzile Ezzedine Al-Qassam, a efectuat atacul din 7 octombrie 2023 asupra oraşelor din sudul Israelului, soldat cu 1.221 de morţi, conform autorităţilor israeliene. De asemenea, au răpit 251 de ostatici, care au fost duşi în Gaza.

Campania militară israeliană de represalii a devastat Fâşia Gaza şi a provocat 72.803 de morţi, conform Ministerului Sănătăţii controlat de Hamas, ale cărui cifre sunt considerate fiabile de către ONU.

Israelul a revendicat responsabilitatea pentru moartea mai multor lideri Hamas de rang înalt, inclusiv Yahya Sinwar, liderul Hamas din Gaza, care a fost ucis pe 16 octombrie 2024 şi este considerat creierul atacurilor din 7 octombrie.

„Vom continua să-i urmărim pe toţi cei care au luat parte la masacrul din 7 octombrie. Mai devreme sau mai târziu, Israelul îi va prinde pe toţi”, au transmis Netanyahu şi Katz.

Editor : C.L.B.