Live TV

Israelul vrea ca primarul New Yorkului, Zohran Mamdani, să fie arestat pentru „colaborare cu inamicii SUA”

Data publicării:
Zohran Mamdani
Zohran Mamdani. Sursa foto: Profimedia Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Ambasadorul Israelului la ONU, Danny Danon, a afirmat joi că primarul New Yorkului, Zohran Mamdani, trebuie să fie „arestat pentru colaborare cu inamicii SUA”. Declarația vine după ce Mamdani a cerut arestarea premierului israelian Benjamin Netanyahu în baza mandatului emis de Curtea Penală Internaţională (CPI), relatează agenţia EFE.

„Dacă cineva trebuie să fie arestat, acela este Mamdani, pentru colaborare cu inamicii Statelor Unite. Aşa cum ştiţi, el şi-a trimis funcţionarii să se întâlnească cu ambasadorul iranian la ONU”, a spus ambasadorul israelian la o conferinţă de presă, potrivit Agerpres. 

El s-a referit astfel la relatări conform cărora mai multe persoane din administraţia locală condusă de Mamdani au încercat în vara care a trecut să se întâlnească cu ambasadorul Iranului la ONU, Amir-Saeed Iravani, dar edilul nu ar fi avut cunoştinţă de această întâlnire, care a fost în cele din urmă anulată, potrivit informaţiilor difuzate de presă în iunie.

Primarul socialist al New Yorkului, primul edil musulman al acestui oraş şi un vechi susţinător al cauzei palestiniene, a declarat în iulie că Netanyahu „nu este binevenit” în acest oraş şi a cerut guvernului federal american să pună în aplicare mandatul de arestare emis împotriva premierului israelian de către Curtea Penală Internaţională (CPI).

Ambasadorul israelian a vorbit joi şi despre protestul care va avea loc pe 24 septembrie împotriva participării lui Netanyahu săptămâna viitoare la Adunarea Generală a ONU.

Primarul Mamdani a apreciat că locuitorii New Yorkului „au dreptul” să protesteze împotriva prezenţei lui Netanyahu la ONU, dar a precizat că el nu va lua parte la protest.

„Sper că (Mamdani n.r.) îşi dă seama că responsabilitatea sa nu este să incite oamenii să protesteze, ci să asigure securitatea oraşului”, a indicat diplomatul israelian.

„Netanyahu se va adresa cu mândrie Adunării Generale, în pofida ameninţărilor, a incitării şi retoricii antisemite pe care le-am auzit din partea primarului”, a continuat ambasadorul Danny Danon.

De asemenea, el a insistat că Mamdani „ar trebui să se asigure că avem o săptămână liniştită, cu mai puţin trafic şi mai puţine probleme, dar el face exact contrariul”.

„El îndeamnă oamenii să protesteze împotriva premierului nostru”, a mai acuzat ambasadorul Israelului.

Editor : C.L.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Corveta Soobrazitelni
1
Comandantul navei care a tras cu rachete de semnalizare către un elicopter danez, premiat...
Siegfried Mureşan
2
Cine e Siegfried Mureşan, a treia propunere de premier a președintelui Nicușor Dan
JD Vance
3
„Dacă-l construiești pe Frankenstein, oprește-te”: JD Vance respinge apelurile pentru...
ISNTANT_CONSULTARI_PSD_007_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
4
Consultări la Cotroceni pentru desemnarea unui candidat pentru funcția de premier: Ce au...
nicusor dan diplomati 2
5
Nicușor Dan l-a nominalizat pe Siegfried Mureșan ca premier. Europarlamentarul a acceptat...
A spus "sunt rus şi îmi susţin patria" și imediat a primit INTERZIS într-o țară din Europa
Digi Sport
A spus "sunt rus şi îmi susţin patria" și imediat a primit INTERZIS într-o țară din Europa
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Pilotul era singura persoană aflată la bordul avionului şi s-a catapultat înainte de prăbuşire.
Un avion F-16 s-a prăbuşit şi a luat foc în Michigan, în timpul unui antrenament. Pilotul s-a catapultat
vucic drone
Vucic dezvăluie noul pariu militar al Serbiei: drone produse cu o companie israeliană. „Vă arăt doar o mică parte din ceea ce am voie”
UN Security Council Meeting On Iran Sanctions
Lovitură pentru SUA la ONU. Rusia și China fac scut în jurul Iranului și blochează supravegherea sancțiunilor pentru programul nuclear
Kim Yo Jong
Sora lui Kim Jong Un dă vina pe SUA pentru tensiunile din regiune și ameninţă cu o ripostă „mai ofensivă”
Creditul din 2001 intră la scadență: ce a cumpărat România cu un sfert de secol de garanție occidentală
Recomandările redacţiei
cv1
Culisele desemnării lui Siegfried Mureșan ca premier: Ilie Bolojan nu...
nicusor dan volodimir zelenski presidency
Nicuşor Dan participă vineri la Summitul inaugural al Iniţiativei...
Secretarul general al NATO, Mark Rutte.
Șeful NATO spune că Rusia are o „viziune clară” asupra a ceea ce ar...
Depozit gaze naturale
Europa intră în sezonul rece cu stocurile de gaze cu mult sub nivelul...
Ultimele știri
Echipajul CRBN, chemat la o școală din Iași unde a fost găsit un recipient cu eticheta „SO2”
Explozie puternică lângă Chișinău. Poliția verifică satele din apropiere, pentru a identifica motivul deflagrației
Ajutoare pentru crescătorii de ovine de până la 50.000 de euro pe fermă. Ce condiții trebuie să îndeplinească fermierii
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Viața amoroasă se schimbă radical pentru 3 zodii până la finalul lui septembrie. Ce le rezervă astrele în...
Cancan
Am obținut BILETUL DE ADIO lăsat de fostul general Dorin Ioniță! 12 pagini de mesaje cutremurătoare
Fanatik.ro
Marius Baciu, ultimul meci la FCSB: Antrenorul ar putea pleca chiar dacă învinge U Craiova
editiadedimineata.ro
De ce nu funcționează interdicția rețelelor sociale pentru adolescenți: cazul Australiei
Fanatik.ro
Adrian Ilie, proiect la Brașov: 5 milioane de euro pe an de la un fond de investiții pentru academie și...
Adevărul
Ipoteză macabră în cazul osemintelor descoperite la cimitirul din Slatina. „M-am gândit că poate sunt și...
Playtech
Averea fabuloasă pe care o are Siegfried Mureșan. Cum a ajuns de la Bundestag și Bruxelles, la funcția de...
Digi FM
Cine este Siegfried Mureșan, nominalizat premier de Nicușor Dan. Politicianul lansat de Traian Băsescu care a...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
FCSB și-a ales noul antrenor
Pro FM
Brad Pitt și-a pierdut iubita pe ringul de dans, la nunta lui Taylor Swift: "Nunta secolului. Am stat 10-12...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Cillian Murphy are o “copie” de 19 ani. Fiul actorului a devenit viral după apariția pe covorul roșu...
Adevarul
„Rusia ne caută punctele slabe“. Moscova ar putea folosi împotriva Marii Britanii propria sa tactică de...
Newsweek
Casa de Pensii, acuzată că a recalculat greșit milioane de pensii. Cine sunt vinovați pentru dezastru?
Digi FM
Florin Negruțiu: Protestul oierilor a fost deturnat de extremiști, iar la Cotroceni guvernează regula...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce se întâmplă cu inima și creierul tău dacă mănânci avocado în mod regulat. 4 efecte pe care le poate avea...
Digi Animal World
A dispărut motanul care intra în casele străinilor și ajungea chiar și la nunți. Max este de negăsit de șase...
Film Now
Avertismentul primit de la sora ei i-a schimbat viața Sandrei Bullock. Mărturisire despre anii în care și-a...
UTV
Elena Vîșcu, ironie la adresa lui CRBL după ce a primit un buchet impresionant de flori: „Vaza a rămas din...