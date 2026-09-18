Israelul vrea ca primarul New Yorkului, Zohran Mamdani, să fie arestat pentru „colaborare cu inamicii SUA”

Ambasadorul Israelului la ONU, Danny Danon, a afirmat joi că primarul New Yorkului, Zohran Mamdani, trebuie să fie „arestat pentru colaborare cu inamicii SUA”. Declarația vine după ce Mamdani a cerut arestarea premierului israelian Benjamin Netanyahu în baza mandatului emis de Curtea Penală Internaţională (CPI), relatează agenţia EFE.

„Dacă cineva trebuie să fie arestat, acela este Mamdani, pentru colaborare cu inamicii Statelor Unite. Aşa cum ştiţi, el şi-a trimis funcţionarii să se întâlnească cu ambasadorul iranian la ONU”, a spus ambasadorul israelian la o conferinţă de presă, potrivit Agerpres.

El s-a referit astfel la relatări conform cărora mai multe persoane din administraţia locală condusă de Mamdani au încercat în vara care a trecut să se întâlnească cu ambasadorul Iranului la ONU, Amir-Saeed Iravani, dar edilul nu ar fi avut cunoştinţă de această întâlnire, care a fost în cele din urmă anulată, potrivit informaţiilor difuzate de presă în iunie.

Primarul socialist al New Yorkului, primul edil musulman al acestui oraş şi un vechi susţinător al cauzei palestiniene, a declarat în iulie că Netanyahu „nu este binevenit” în acest oraş şi a cerut guvernului federal american să pună în aplicare mandatul de arestare emis împotriva premierului israelian de către Curtea Penală Internaţională (CPI).

Ambasadorul israelian a vorbit joi şi despre protestul care va avea loc pe 24 septembrie împotriva participării lui Netanyahu săptămâna viitoare la Adunarea Generală a ONU.

Primarul Mamdani a apreciat că locuitorii New Yorkului „au dreptul” să protesteze împotriva prezenţei lui Netanyahu la ONU, dar a precizat că el nu va lua parte la protest.

„Sper că (Mamdani n.r.) îşi dă seama că responsabilitatea sa nu este să incite oamenii să protesteze, ci să asigure securitatea oraşului”, a indicat diplomatul israelian.

„Netanyahu se va adresa cu mândrie Adunării Generale, în pofida ameninţărilor, a incitării şi retoricii antisemite pe care le-am auzit din partea primarului”, a continuat ambasadorul Danny Danon.

De asemenea, el a insistat că Mamdani „ar trebui să se asigure că avem o săptămână liniştită, cu mai puţin trafic şi mai puţine probleme, dar el face exact contrariul”.

„El îndeamnă oamenii să protesteze împotriva premierului nostru”, a mai acuzat ambasadorul Israelului.

Editor : C.L.B.