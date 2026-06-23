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Israelul vrea independență față de SUA în ce privește înarmarea: declarația lui Benjamin Netanyahu

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Premierul israelian Benjamin Netanyahu.
Premierul israelian Benjamin Netanyahu. Foto: Profimedia Images
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Premierul israelian Benjamin Netanyahu a lansat marţi un nou apel la consolidarea autonomiei militare a Israelului, în special ţinând cont de actuala dependenţă a ţării de sprijinul american, transmit agențiile de presă internaționale, preluate de Agerpres.

„Doresc independenţă în materie de armament”, a declarat Netanyahu în timpul unei întâlniri cu un grup de ofiţeri în rezervă în Cisiordania.

„Avem nevoie de propriul nostru sistem de armament autonom. Trebuie să ne fabricăm propriile arme”, a precizat el, după semnarea miercurea trecută a unui acord între SUA şi Iran în vederea încheierii războiului din Orientul Mijlociu.

În Israel, acordul este perceput pe scară largă drept o victorie a Iranului, analiştii estimând că el consolidează republica islamică lăsând fără răspuns cererile israeliene.

Benjamin Netanyahu a evocat deja de mai multe ori în ultimele luni necesitatea reducerii dependenţei Israelului de ajutorul militar american şi nevoia de a dezvolta o autonomie strategică mai mare în domeniul apărării.

În luna ianuarie, el declarase că doreşte ca Israelul să renunţe la ajutorul militar american în cel mult zece ani.

Israelul primeşte din SUA un ajutor financiar anual de 3,8 miliarde de dolari pentru achiziţionarea de arme, în virtutea unui acord semnat în 2016, intrat în vigoare în 2019 şi validat până în 2028. Suma reprezintă în jur de 15% din bugetul pentru apărare al Israelului.

În 2021, Departamentul de Stat american evoca peste 125 de miliarde de dolari vărsaţi de la crearea statului Israel, în 1948, în cadrul asistenţei militare bilaterale. 

Editor : B.E.

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