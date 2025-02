Istoria ascunsă a primei călătorii a lui Donald Trump la Moscova. Cum recruta KGB tineri dornici de afirmare, bani și cariere politice

În 1987, un tânăr dezvoltator imobiliar a călătorit în Uniunea Sovietică. Numele lui: Donald Trump „KGB-ul a făcut aproape sigur ca această călătorie să aibă loc”, scrie publicația Politico.

Era 1984 și generalul Vladimir Alexandrovici (n.r. a nu se confunda cu dictatorul rus Nikita Hrusciov, decedat în 1971) avea o problemă. Generalul ocupa una dintre cele mai înalte funcții din KGB. Era șeful PGU, prestigioasa ramură a KGB responsabilă cu colectarea informațiilor străine.

Kriucikov își începuse cariera cu cinci ani la misiunea sovietică de la Budapesta, sub conducerea ambasadorului Iuri Andropov. În 1967, Andropov a devenit președintele KGB. Kriucikov a plecat la Moscova, a ocupat o serie de posturi sensibile și și-a creat o reputație de ofițer devotat și muncitor.

În 1984, direcția lui Kriucikov din Moscova era mai mare ca niciodată – 12.000 de ofițeri, față de aproximativ 3.000 în anii 1960. Sediul său de la Iasenevo, la periferia sudică împădurită a orașului, se extindea. Muncitorii erau ocupați să construiască o anexă de 22 de etaje și o nouă clădire de 11 etaje.

La orizont, Mihail Gorbaciov

În politică, schimbarea era în aer. În curând, la Kremlin urma să sosească un om nou, Mihail Gorbaciov. Politica lui Gorbaciov de detensionare față de Occident - un contrast răcoritor față de confruntarea globală a secretarilor generali anteriori - însemna că activitatea în străinătate a direcției era mai importantă ca niciodată.

Kriucikov s-a confruntat cu mai multe provocări. În primul rând, la Washington se afla la putere un președinte șovin, Ronald Reagan. KGB îi considera slabi pe cei doi predecesori ai săi, Gerald Ford și Jimmy Carter. Prin contrast, Reagan era văzut ca un adversar puternic. PGU (divizia externă a KGB) era din ce în ce mai preocupat de ceea ce credea - în mod eronat - că era un complot american pentru a efectua un atac nuclear preventiv împotriva URSS.

Sediul KGB Moscova, 1 mai 1987

Kremlinul l-ar fi cultivat pe Trump cel puțin cinci ani

Cam în această perioadă, Donald Trump pare să fi atras atenția serviciilor secrete sovietice. Cum s-a întâmplat acest lucru și de unde a început această relație este un răspuns ascuns undeva în arhivele secrete ale KGB. Presupunând, adică, că acele documente încă mai există.

Prima vizită a lui Trump la Moscova sovietică în 1987 pare, retrospectiv, să facă parte dintr-un tipar. Dosarul fostului ofițer de informații britanic Christopher Steele afirmă că Kremlinul l-a cultivat pe Trump timp de „cel puțin cinci ani” înainte de victoria sa uimitoare în alegerile prezidențiale americane din 2016. Acest lucru ne-ar duce înapoi în jurul anului 2011 sau 2012.

De fapt, afirmă Politico, Uniunea Sovietică era interesată de el, cu trei decenii mai devreme. Serviciul diplomatic sovietic la cel mai înalt nivel i-a organizat vizita la Moscova în 1987. Cu asistență din partea KGB. Aceasta a avut loc în timp ce Kriucikov căuta să îmbunătățească tehnicile operaționale ale KGB într-un domeniu special și sensibil. Șeful spionilor dorea ca personalul KGB din străinătate să recruteze mai mulți americani.

Pe lângă schimbările politice de la Moscova, dificultatea lui Kriucikov avea legătură cu colectarea de informații. Rezultatele obținute de ofițerii KGB din străinătate fuseseră dezamăgitoare. De prea multe ori, aceștia pretindeau că au obținut informații din surse secrete. În realitate, aceștia reciclaseră materiale din ziare sau culegeau bârfe la un prânz cu un jurnalist. Prea multe rezidențe aveau în evidențele lor „agenți de hârtie”: ținte de recrutare care nu aveau nimic de-a face cu informații reale.

Cel mai important instrument: lingușirea

Kriucikov a trimis o serie de memorii clasificate șefilor de secție KGB. Oleg Gordievski - care a lucrat anterior în Danemarca și apoi în Marea Britanie - le-a copiat și le-a transmis serviciilor secrete britanice. Ulterior, el le-a publicat împreună cu istoricul Christopher Andrew sub titlul „Instrucțiunile tovarășului Kriucikov: Dosarele secrete ale serviciului extern KGB 1975-1985”.

În ianuarie 1984, Kriucikov a abordat problema în cadrul unei analize bianuale desfășurate la Moscova, iar șase luni mai târziu, în cadrul unei conferințe speciale. Subiectul urgent: cum să se îmbunătățească recrutarea agenților. Generalul și-a îndemnat ofițerii să fie mai „creativi”. Anterior, aceștia se bazaseră pe identificarea candidaților care manifestau simpatie ideologică față de URSS: stângiști, sindicaliști și așa mai departe. La mijlocul anilor 1980, aceștia nu mai erau atât de mulți. Așadar, ofițerii KGB trebuiau „să folosească mai îndrăzneț stimulentele materiale”: banii.

Și să folosească lingușirea, un instrument important.

„Centrul”, așa cum era cunoscut cartierul general al KGB, era deosebit de preocupat de lipsa sa de succes în recrutarea cetățenilor americani, potrivit lui Andrew și Gordievski. Linia PR - adică Departamentul de Informații Politice staționat în reședințele KGB din străinătate - a primit instrucțiuni explicite să găsească „ținte americane pe care să le cultive sau, cel puțin, contacte oficiale”.

„Efortul principal trebuie concentrat pe achiziționarea de agenți valoroși”, a declarat Kriucikov.

Memorandumul - datat 1 februarie 1984 - urma să fie distrus imediat ce conținutul său a fost citit. Acesta spunea că, în ciuda îmbunătățirilor în „colectarea de informații”, KGB „nu a avut un mare succes în operațiunile împotriva adversarului principal [America]”.

O soluție era utilizarea mai largă a „facilităților serviciilor de informații prietene” - de exemplu, rețelele de spionaj cehoslovace sau est-germane.

Și: „Îmbunătățirea în continuare a muncii operaționale cu agenții necesită utilizarea mai completă și mai largă a contactelor confidențiale și neoficiale speciale. Acestea ar trebui dobândite în principal în rândul figurilor proeminente din politică și societate, precum și al reprezentanților importanți ai mediului de afaceri și științific”. Acestea ar trebui nu numai „să furnizeze informații valoroase”, ci și „să influențeze activ” politica externă a unei țări „într-o direcție avantajoasă pentru URSS”.

Etapele recrutării

Desigur, existau diferite etape de recrutare. De obicei, un ofițer de caz invita o țintă la prânz. Ținta ar fi fost clasificată drept „contact oficial”. Dacă ținta părea receptivă, el (rareori ea) era promovat ca „subiect de studiu aprofundat”, un „obyekt razrabotki”. Ofițerul întocmea un dosar, completat cu materiale oficiale și secrete. Acestea puteau include lecturi ale conversațiilor obținute prin ascultare de către echipa tehnică a KGB.

KGB a distribuit, de asemenea, un chestionar secret de personalitate, care îi sfătuia pe ofițerii de caz cu privire la ceea ce trebuie să caute într-o operațiune de recrutare de succes. În aprilie 1985, acesta a fost actualizat pentru „figuri proeminente din Occident”. Scopul direcției era de a atrage ținta „într-o formă de colaborare cu noi”. Aceasta putea fi „în calitate de agent, contact confidențial, special sau neoficial”.

Formularul cerea detalii de bază - nume, profesie, situație familială și circumstanțe materiale. Existau și alte întrebări: care era probabilitatea ca „subiectul să ajungă la putere (să ocupe funcția de președinte sau de prim-ministru)”? Și o evaluare a personalității. De exemplu: „Sunt mândria, aroganța, egoismul, ambiția sau vanitatea printre caracteristicile naturale ale subiectului?”

Cea mai revelatoare secțiune se referea la kompromat. Documentul cerea: „Informații compromițătoare despre subiect, inclusiv acte ilegale în afaceri financiare și comerciale, intrigi, speculații, mită, ... și exploatarea poziției sale pentru a se îmbogăți”. Plus „orice alte informații” care ar compromite subiectul în fața „autorităților țării și a publicului larg”. Bineînțeles, KGB-ul ar putea exploata acest lucru prin amenințarea cu „dezvăluirea”.

În sfârșit, „atitudinea sa față de femei este, de asemenea, de interes”. Documentul dorea să știe: „Obișnuiește el să aibă relații cu femei pe ascuns?”

Dosarul KGB al lui Donald Trump

Când a deschis KGB-ul un dosar despre Donald Trump? Politico spune că data precisă nu se știe, însă înregistrările serviciilor de securitate din blocul estic sugerează că acest lucru s-ar fi putut întâmpla încă din 1977. Acesta a fost anul în care Trump s-a căsătorit cu Ivana Zelnickova, un model de 28 de ani din Cehoslovacia. Zelnickova era cetățean al unei țări comuniste. Prin urmare, era de interes atât pentru serviciul de informații ceh, StB, cât și pentru FBI și CIA.

În timpul Războiului Rece, spionii cehi erau cunoscuți pentru profesionalismul lor. Ofițerii cehi și maghiari erau folosiți de obicei în acțiuni de spionaj în străinătate, în special în Statele Unite și America Latină. Ei erau mai puțin evidenți decât agenții sovietici trimiși de Moscova.

Prima soție a lui Trump: Ivana Zelnickova

Zelnickova s-a născut în Zlin, un oraș producător de avioane din Moravia. Prima ei căsătorie a fost cu un agent imobiliar austriac. La începutul anilor 1970, ea s-a mutat în Canada, mai întâi la Toronto și apoi la Montreal, pentru a fi împreună cu prietenul ei, un instructor de schi. Ieșirea din Cehoslovacia în această perioadă a fost, conform dosarelor, „incredibil de dificilă”. Zelnickova s-a mutat la New York. În aprilie 1977 s-a căsătorit cu Trump.

Potrivit dosarelor de la Praga, declasificate în 2016, spionii cehi au supravegheat îndeaproape cuplul în Manhattan. (Agenții care și-au asumat această sarcină aveau numele de cod Al Jarza și Lubos.) Ei au deschis scrisorile trimise acasă de Ivana tatălui ei, Milos, un inginer. Milos nu a fost niciodată agent sau informator. Dar a avut o relație funcțională cu poliția secretă cehă, care îl întreba ce mai face fiica sa în străinătate și, în schimb, îi permitea vizitele acasă. Familia Trump era supravegheată periodic în Statele Unite. Iar atunci când Ivana și Donald Trump Jr. l-au vizitat pe Milos în Republica Socialistă Cehoslovacă, spionaj suplimentar sau „acoperire”.

Donald Trump și Ivana Trump, foto din 1988. Foto: Profimedia

La orizont, o carieră politică

Ca și în cazul altor agenții din blocul estic, cehii și-ar fi împărtășit produsul de informații cu omologii lor de la Moscova, KGB-ul. Trump ar fi putut fi de interes din mai multe motive. În primul rând, soția sa provenea din Europa de Est. Doi - într-o perioadă de după 1984 când Kremlinul experimenta perestroika, sau reforma Partidului Comunist - Trump avea un profil proeminent ca dezvoltator imobiliar și magnat. Potrivit dosarelor cehe, Ivana a menționat interesul crescând al soțului său pentru politică. Ar putea Trump să ia în considerare la un moment dat o carieră politică?

KGB-ul nu ar invita pe cineva la Moscova din altruism. Demnitarii care călătoreau în URSS cu cheltuieli plătite erau de obicei scriitori sau personalități culturale de stânga. Statul ar fi cheltuit valută forte; vizitatorul ar fi spus câteva lucruri frumoase despre viața sovietică; presa ar fi relatat aceste remarci, văzând în ele o ștampilă de aprobare.

În ciuda politicii de angajament a lui Gorbaciov, acesta era încă un lider sovietic. KGB a continuat să privească Occidentul cu profundă suspiciune. Și-a continuat eforturile de a submina instituțiile occidentale și de a dobândi surse secrete, NATO fiind ținta sa numărul 1 în materie de informații strategice.

În acest moment nu este clar cum îl privea KGB-ul pe Trump. Pentru a deveni un agent KGB cu drepturi depline, un străin trebuia să fie de acord cu două lucruri. (Un „agent” în context rusesc sau britanic era o sursă secretă de informații). Unul era „colaborarea conspirativă”. Celălalt era dorința de a urma instrucțiunile KGB.

Conform cărții lui Andrew și Gordievski „Instrucțiunile tovarășului Kriucikov”, țintele care nu îndeplineau aceste criterii erau clasificate drept „contacte confidențiale”. Cuvântul rusesc era „doveritelnaia sviaz”. Aspirația era de a transforma contactele de încredere în agenți în toată regula, o treaptă superioară a scării.

După cum a explicat Kriucikov, rezidenții KGB erau îndemnați să abandoneze „metodele stereotipe” de recrutare și să utilizeze strategii mai flexibile - dacă era necesar, să apeleze la ajutorul soțiilor sau al altor membri ai familiei.

Prima călătorie la Moscova

După cum povestește Trump, ideea primei sale călătorii la Moscova i-a venit după ce s-a trezit așezat lângă ambasadorul sovietic Iuri Dubinin. Se întâmpla în toamna anului 1986; evenimentul era un prânz organizat de Leonard Lauder, fiul omului de afaceri Estée Lauder. Fiica lui Dubinin, Natalia, „citise despre Trump Tower și știa totul despre el”, a declarat Trump în bestsellerul său din 1987, „The Art of the Deal”.

Trump a continuat: „Un lucru a dus la altul, iar acum vorbesc despre construirea unui mare hotel de lux, vizavi de Kremlin, în parteneriat cu guvernul sovietic”.

Versiunea lui Trump este, totuși, incompletă. Potrivit Nataliei Dubinina, povestea reală a implicat un efort mai hotărât din partea guvernului sovietic de a-l căuta pe Trump. În februarie 1985, Kriucikov s-a plâns din nou de „lipsa unor rezultate apreciabile ale recrutării împotriva americanilor în majoritatea Rezidențelor”. Ambasadorul a sosit la New York în martie 1986. Funcția sa inițială era ambasador sovietic la ONU; fiica sa, Dubinina, locuia deja în oraș cu familia sa și făcea parte din delegația sovietică la ONU.

Dubinin nu ar fi răspuns în fața KGB-ului. Iar rolul său nu era în mod oficial unul de informații. Dar ar fi avut contacte strânse cu aparatul de putere de la Moscova. S-a bucurat de mai multă încredere decât alți ambasadori mai puțin importanți.

Dubinina a spus că l-a luat pe tatăl ei de la aeroport. Era prima dată când se afla în New York. L-a dus într-un tur. Prima clădire pe care au văzut-o a fost Trump Tower de pe Fifth Avenue, a declarat ea pentru ziarul Komsomolskaya Pravda. Dubinin era atât de încântat încât a decis să intre înăuntru pentru a se întâlni cu proprietarul clădirii. Au urcat în lift. La etaj, a spus Dubinina, l-au întâlnit pe Trump.

Ambasadorul - „fluent în limba engleză și un strălucit maestru al negocierilor” - l-a fermecat pe ocupatul Trump, spunându-i: „Primul lucru pe care l-am văzut în oraș este turnul dumneavoastră!” a povestit Dubinina: „Trump s-a topit imediat. El este o persoană emoțională, oarecum impulsivă. Are nevoie de recunoaștere. Și, desigur, când o primește, îi place. Vizita tatălui meu a avut efect asupra lui [Trump] ca mierea asupra unei albine”.

Această întâlnire a avut loc cu șase luni înainte de prânzul Estée Lauder. În relatarea lui Dubinina, aceasta recunoaște că tatăl ei încerca să îl agațe pe Trump. Omul de la Moscova nu era un bădăran, ci un diplomat veteran care a servit în Franța și Spania și care a tradus pentru Nikita Hrușciov când acesta s-a întâlnit cu Charles de Gaulle la Palatul Elysée din Paris. Văzuse o mulțime de clădiri impresionante. La câteva săptămâni după prima sa întâlnire cu Trump, Dubinin a fost numit ambasador sovietic la Washington.

Rolul lui Dubinina este interesant. Potrivit unei arhive a serviciilor secrete străine transmise clandestin Occidentului, misiunea sovietică la ONU a fost un paradis pentru KGB și GRU (serviciile secrete militare sovietice). Mulți dintre cei 300 de cetățeni sovietici angajați la secretariatul ONU erau ofițeri de informații sovietici care lucrau sub acoperire, inclusiv ca asistenți personali ai secretarilor generali. Delegația sovietică la ONU a avut mai mult succes în găsirea agenților și obținerea de informații politice decât rezidența KGB din New York.

Cealaltă fiică a lui Dubinin, Irina, a spus că răposatul ei tată - a murit în 2013 - a avut o misiune în calitate de ambasador. Aceasta a fost, a spus ea, pentru a intra în contact cu elita de afaceri a Americii. Cu siguranță, Biroul Politic al lui Gorbaciov era interesat de înțelegerea capitalismului. Dar invitația lui Dubinin adresată lui Trump de a vizita Moscova pare un exercițiu clasic de cultivare, care ar fi avut întregul sprijin și aprobarea KGB-ului.

În „The Art of the Deal”, Trump scrie: „În ianuarie 1987, am primit o scrisoare de la Iuri Dubinin, ambasadorul sovietic în Statele Unite, care începea astfel: «Este o plăcere pentru mine să transmit câteva vești bune de la Moscova». În continuare, se spunea că principala agenție de stat sovietică pentru turism internațional, Goscomintourist, își exprimase interesul pentru o societate mixtă care să construiască și să administreze un hotel în Moscova”.

Foto Profimedia

De ce Moscova l-a ales pe Trump

Existau mulți dezvoltatori imobiliari ambițioși în Statele Unite - de ce Moscova l-a ales pe Trump?

Potrivit lui Viktor Suvorov - un fost spion militar GRU - și altora, KGB conducea Intourist, agenția la care se referea Trump. Aceasta funcționa ca o filială a KGB. Înființată în 1929 de Stalin, Intourist era agenția de turism oficială de stat a Uniunii Sovietice. Sarcina sa era să verifice și să monitorizeze toți străinii care veneau în Uniunea Sovietică. „Pe vremea mea era KGB”, a spus Suvorov. „Ei dădeau permisiunea oamenilor să viziteze”. Prima și a doua direcții ale KGB primeau în mod obișnuit liste cu potențialii vizitatori ai țării, pe baza cererilor de viză depuse de aceștia.

Ca agent GRU, Suvorov a fost implicat personal în recrutare, deși pentru un serviciu rival KGB-ului. Agențiile de spionaj sovietice au fost întotdeauna interesate de cultivarea „tinerilor ambițioși”, a spus el - un om de afaceri cu o mobilitate ascendentă, un om de știință, un „tip cu viitor”.



Odată ajunși la Moscova, aceștia primeau o ospitalitate fastuoasă. „Totul este gratuit. Există petreceri bune cu fete drăguțe. Ar putea fi o saună și fete și cine știe ce altceva.” Camerele de hotel sau vila se aflau sub „control 24 de ore din 24”, cu „camere de securitate și așa mai departe”, a declarat Suvorov. „Interesul este unul singur. Să colecteze anumite informații și să păstreze aceste informații despre el pentru viitor”.

„Erați atât de beat. Nu vă mai amintiți? Să vă reînprospătăm memoria…”

Aceste operațiuni murdare erau pe termen lung, a spus Suvorov. KGB-ul depunea eforturi pentru a vizita studenți din țările în curs de dezvoltare, nu în ultimul rând din Africa. După 10 sau 20 de ani, unii dintre ei ar fi fost „nimeni”. Dar alții ar fi ajuns la poziții de influență în țările lor.

Suvorov a explicat: „În acest moment spui: „Cioc, cioc! Îți amintești momentul minunat de la Moscova? A fost o seară minunată. Erai atât de beat. Nu vă mai amintiți? Îți arătăm doar ceva pentru memoria ta bună„”.

Intră în scenă Vladimir Putin

În Republica Democrată Germană comunistă, unul dintre ofițerii de 34 de ani ai lui Kriucikov - Vladimir Putin - era ocupat să încerce să recruteze studenți din America Latină. Putin a sosit la Dresda în august 1985, împreună cu soția sa însărcinată, Liudmila, și cu fiica sa de un an, Maria. Au locuit într-un bloc de apartamente KGB.

Potrivit scriitoarei Masha Gessen, una dintre sarcinile lui Putin era să încerce să se împrietenească cu străinii care studiau la Universitatea de Tehnologie din Dresda. Speranța era că, dacă ar fi recrutați, latino-americanii ar putea lucra în Statele Unite ca agenți sub acoperire, raportând la Centru. Putin a întreprins acest lucru împreună cu doi colegi din KGB și un polițist retras din Dresda.

Nu se știe cu exactitate ce a făcut Putin în timp ce lucra pentru Prima Direcție a KGB din Dresda. Este posibil să fi încercat să recruteze occidentali care vizitau Dresda pentru afaceri și est-germani cu rude în Occident. Eforturile lui Putin, sugerează Gessen, au fost în mare parte un eșec. El a reușit totuși să recruteze un student columbian. În general, rezultatele sale operaționale au fost modeste.

În ianuarie 1987, Trump era mai aproape de statutul de „persoană proeminentă” din nota lui Kriucikov. Dubinin l-a considerat pe Trump suficient de interesant pentru a-i organiza o călătorie la Moscova. Un alt diplomat sovietic în vârstă de treizeci și ceva de ani stabilit în SUA, Vitali Ciurkin - viitorul ambasador al ONU - a ajutat la organizarea acesteia. La 4 iulie 1987, Trump a zburat pentru prima dată la Moscova, împreună cu Ivana și Lisa Calandra, asistenta italo-americană a Ivanei.

Moscova, o „experiență extraordinară”

Moscova a fost, scria Trump, „o experiență extraordinară”. Familia Trump s-a cazat în apartamentul lui Lenin de la Hotelul Național, situat în partea de jos a străzii Tverskaia, în apropiere de Piața Roșie. Cu 70 de ani înainte, în octombrie 1917, Lenin și soția sa, Nadejda Krupskaia, petrecuseră o săptămână în camera 107. Hotelul era legat de complexul de sticlă și beton Intourist de alături și se afla - de fapt - sub controlul KGB. Apartamentul Lenin ar fi fost ascultat.

Mausoleul care conținea cadavrul îmbălsămat al liderului bolșevic se afla la o scurtă plimbare distanță. Alți lideri sovietici erau îngropați sub zidul Kremlinului într-un panteon comunist: Stalin, Brejnev, Andropov - vechiul mentor al lui Kriucikov - și Dzerjinski.

Potrivit „The Art of the Deal”, Trump a vizitat „o jumătate de duzină de locații potențiale pentru un hotel, inclusiv câteva lângă Piața Roșie”. „Am fost impresionat de ambiția oficialilor sovietici de a încheia o afacere”, scrie el. El a vizitat, de asemenea, Leningradul. O fotografie îi arată pe Donald și Ivana stând în Piața Palatului - el într-un costum, ea într-o bluză roșie cu buline și un șir de perle. În spatele lor se află Palatul de Iarnă și muzeul de stat Hermitage.

În iulie, presa sovietică a scris cu entuziasm despre vizita unei celebrități străine. Era vorba de Gabriel García Márquez, romancierul și jurnalistul laureat al Premiului Nobel. Pravda a prezentat o lungă conversație între oaspetele columbian și Gorbaciov. García Márquez a vorbit despre modul în care sud-americanii, inclusiv el, simpatizau cu socialismul și URSS. Moscova l-a adus pe García Márquez pentru un festival de film.

Vizita lui Trump pare să fi atras mai puțină atenție. Nu există nicio mențiune despre el în arhiva de ziare a Bibliotecii de Stat Ruse din Moscova. (Fie vizita sa nu a fost raportată, fie articolele care o prezentau au fost eliminate discret). Decupajele de presă consemnează o vizită a unui oficial vest-german și un festival cultural indian.

În schimb, dosarul privat al KGB despre Trump ar fi luat amploare. Profilul de mai multe pagini al agenției ar fi fost îmbogățit cu materiale noi, inclusiv cu orice informații obținute prin ascultare.

Nimic nu a rezultat din această călătorie - cel puțin nimic în ceea ce privește oportunitățile de afaceri în Rusia. Acest model de eșec avea să se repete în călătoriile ulterioare ale lui Trump la Moscova. Dar Trump s-a întors la New York cu un nou simț al direcției strategice. Pentru prima dată, el a dat indicii serioase că ia în considerare o carieră în politică. Nu ca primar, guvernator sau senator.

Trump se gândea să candideze la președinție.

