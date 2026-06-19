„Istoria ne oferă un avertisment clar”. Tensiuni latente în inima UE: Merz și Macron critică demersurile lui Costa de dialog cu Rusia

Emmanuel Macron și Friedrich Merz au criticat dur UE pentru că a inițiat un dialog cu Vladimir Putin, ceea ce a pus liderii celor două cele mai mari țări din Europa pe o traiectorie de coliziune cu o mare parte din restul blocului, scrie Politico.

În cadrul unei reuniuni de vârf nocturne neașteptat de tensionate de la Bruxelles — prima din 2010 fără prezența fostului prim-ministru al Ungariei, Viktor Orban, cunoscut pentru pozițiile sale contrare de multă vreme — președintele francez și cancelarul german au respins eforturile președintelui Consiliului European, Antonio Costa, care acționează în numele tuturor celor 27 de guverne, de a stabili un dialog cu Kremlinul, potrivit celor cinci diplomați și oficiali ai UE informați cu privire la discuțiile purtate în spatele ușilor închise. Este semnificativ faptul că alți lideri au luat partea lui Costa.

Confruntările scot la iveală tensiunile latente din inima UE cu privire la abordarea față de Rusia și la cine ar trebui să vorbească în numele Europei.

Liderii unor țări cu o poziție extrem de anti-rusă, precum și ai Danemarcei și Olandei, s-au alăturat lui Macron și Merz, unii dintre ei manifestând o furie fără precedent față de Costa, au declarat trei dintre acești oficiali.

„Uniunea Europeană nu poate prelua rolul de mediator în aceste negocieri”, a declarat pentru Politico prim-ministrul Estoniei, Kristen Michal. „Sugestiile conform cărora ar fi necesare canale alternative sau căi diplomatice pe ușa din spate sunt greșite… Istoria ne oferă un avertisment clar cu privire la încercările de a urmări cadre alternative de negociere cu dictatorii”.

De câteva luni, UE dezbate ce fel de comunicare ar trebui să aibă cu Putin, dacă este cazul, și, în acest caz, cine ar trebui să conducă acest demers. Urgența situației a crescut de când președintele SUA, Donald Trump, a încheiat acordul provizoriu de pace cu Iranul și a dat de înțeles, la summitul G7 din Franța de la începutul acestei săptămâni, că atenția sa se îndreaptă din nou spre Ucraina.

Șeful de cabinet al lui Costa, Pedro Lourtie, a luat legătura de două ori cu oficiali de la Moscova în ultimele săptămâni, au declarat cinci oficiali. În contextul în care eforturile conduse de SUA de a pune capăt războiului Rusiei împotriva Ucrainei par să fi ajuns într-un impas, capitalele europene sunt împărțite în privința măsurii în care ar trebui să acorde prioritate diplomației în detrimentul sprijinului acordat Ucrainei pentru a câștiga pe câmpul de luptă.

Discuția de joi seara despre Rusia și Ucraina — desfășurată fără consilieri și chiar fără telefoane mobile, din cauza caracterului sensibil al subiectului, și care a durat cu două ore mai mult decât era programat — a scos la iveală apariția a două tabere principale.

Poziția lui Macron și Merz este că nu este momentul potrivit pentru a purta discuții cu Putin, iar când va veni acel moment, „E3” – format din Franța, Germania și Regatul Unit – ar trebui să preia inițiativa.

„Cred că președintele [francez] a lămurit lucrurile și a pus totul în ordine”, a declarat un oficial al guvernului francez, dând de înțeles că Macron și-a expus punctul de vedere în fața lui Costa în timpul summitului.

Alți lideri — „un număr imens”, potrivit unui oficial dintr-o țară a UE — au adoptat o poziție opusă, afirmând că acesta este rolul blocului comunitar și susținându-l pe Costa.

„Prima întrebare este dacă Putin dorește să negocieze. Până atunci… nimeni altcineva în afară de Costa nu poate reprezenta Uniunea Europeană”, a declarat prim-ministrul belgian Bart De Wever pentru sursa citată la ieșirea de la discuții. „Dacă el [Putin] dă dovadă de disponibilitate de a negocia, atunci cred că va trebui să decidem din nou cum ar trebui să procedăm”.

Tuturor oficialilor și diplomaților li s-a acordat anonimatul pentru a putea vorbi despre discuțiile purtate în spatele ușilor închise.

Summitul de joi seara a scos la iveală mai multe linii de fractură: pe lângă diviziunea dintre Costa și E3, Italia și Polonia (care formează un „E5” informal) s-au arătat frustrate de excluderea lor din discuțiile inițiale dintre E3 și președintele ucrainean Volodimir Zelenski înaintea summitului, au declarat doi dintre oficiali. Alți oficiali ai UE s-au întrebat de ce Consiliul European ar trebui să preia inițiativa în numele blocului, în locul Comisiei Europene sau al Serviciului European de Acțiune Externă, brațul de politică externă al UE.

Mesajul lui Merz către colegii săi lideri a fost că, deși Costa reprezenta UE, acesta nu ar trebui să acționeze în calitate de mediator, potrivit unui diplomat dintr-o țară europeană importantă, care a fost informat cu privire la discuție. Deși cancelarul german a dorit să evite un conflict deschis cu Costa la masa summitului, i-a transmis clar acest lucru „prin alte mijloace”, potrivit diplomatului.

Costa s-a comportat „extrem de neprofesionist”, a afirmat diplomatul, deoarece a ascuns amploarea contactelor sale cu Rusia, fapt care a ieșit la iveală abia miercuri, din relatările mass-media.

Unele țări s-au arătat „furioase” în legătură cu demersurile față de Rusia, potrivit unui diplomat european implicat în această chestiune. Mai mulți lideri au aflat despre aceste convorbiri abia după ce au apărut în presă și s-au arătat indignați, au afirmat alți trei diplomați.

Echipa lui Costa a declarat că aceste contacte „aveau ca unic obiectiv stabilirea unui canal de comunicare pentru a dispune, la momentul potrivit, de un canal diplomatic cu Rusia în vederea apărării intereselor UE”, adăugând că acestea au fost „scurte” și nu au avut nicio substanță.

Cabinetul lui Costa a informat Germania, Franța și Regatul Unit, precum și Comisia Europeană înainte ca aceste convorbiri să aibă loc, a declarat unul dintre diplomați. Trei alți diplomați au afirmat însă că Berlinul nu fusese informat.

Pentru ca negocierile cu Moscova să aibă succes, „trebuie să avem un sistem de atribuire a mandatelor și de informare ulterioară”, a declarat un alt diplomat al UE.

Portughezul Lourtie, cunoscut la Bruxelles ca un fel de negociator, s-a adresat miercuri ambasadorilor celor 27 de guverne ale UE, atunci când au devenit publice știrile despre aceste convorbiri, relatate pentru prima dată de Bloomberg. Deși s-a plâns că informațiile au fost divulgate presei, el le-a justificat afirmând că au venit ca urmare a unei solicitări directe din partea lui Zelenski ca Europa să se implice în negocierile de pace, potrivit unui alt diplomat al UE care a avut cunoștință despre întâlnire.

„Avem nevoie de un cadru care să permită luarea de măsuri”, a declarat un înalt oficial german, adăugând că un astfel de cadru și-ar dobândi „legitimitatea” prin „implicarea celorlalți parteneri europeni cât mai strâns și cu cât mai multă încredere posibil”, precum și prin coordonarea strânsă cu Kievul și Washingtonul.

Polonia și Italia au insistat, de asemenea, să joace un rol în cadrul discuțiilor. Merz îi va primi miercuri la Berlin pe Macron și pe prim-miniștrii Regatului Unit, Poloniei și Italiei, discuții care, potrivit diplomaților, vor include probabil și chestiunea dialogului cu Rusia.

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România, menţionată de Volodimir Zelenski în discursul său de la reuniunea Consiliului European

Editor : A.M.G.