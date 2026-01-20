Istoria recentă a inuiților din Groenlanda: cum a contribuit o bază militară secretă a SUA la dispariția tăcută a unei lumi

Astăzi, pe măsură ce Groenlanda devine din nou un obiectiv strategic, istoria pare să se repete, scrie în The Conversation Ludovic Slimak, arheolog și cercetător la Centrul Național Francez pentru Cercetare Științifică (CNRS), Universitatea din Toulouse, într-un articol care prezintă succint drama unei populații indigene de pe uriașa insulă arctică aflată în centrul intereselor geostrategice ale SUA.

Pe 16 iunie 1951, Jean Malaurie ( antropolog cultural francez, explorator, geograf, fizician și scriitor, n.r.) călătorea cu sania trasă de câini de-a lungul coastei de nord-vest a Groenlandei. Plecase singur, aproape din capriciu, cu o modestă bursă de la CNRS, oficial pentru a studia peisajele periglaciare. În realitate, această întâlnire cu popoare a căror relație cu lumea urma o logică cu totul diferită avea să-i modeleze destinul singular.

În acea zi, după multe luni petrecute printre inuiți, în momentul critic al dezghețului de primăvară, Malaurie călătorea împreună cu câțiva vânători. Era epuizat, murdar și slăbit. Unul dintre inuiți i-a atins umărul: „Takou, uită-te”. Un nor gros și galben se ridica spre cer. Prin binoclu, Malaurie a crezut inițial că era un miraj:

„Un oraș de hangare și corturi, de foi de metal și aluminiu, strălucind în lumina soarelui, în mijlocul fumului și prafului... Cu trei luni înainte, valea era calmă și pustie. Îmi ridicasem cortul acolo, într-o zi senină de vară, într-o tundră înflorită și neatinsă.”

Respirația acestui nou oraș, avea să scrie mai târziu, „nu ne-ar fi lăsat niciodată să plecăm”. Excavatoare uriașe săpau pământul, camioane aruncau resturi în mare, avioane zburau deasupra capului. Malaurie a fost aruncat din epoca de piatră în era atomică. Tocmai descoperise baza secretă americană Thule, cu numele de cod Operațiunea Blue Jay (Gaiță albastră, n.r.).

În spatele acestui nume inofensiv se ascundea o operațiune logistică colosală. Statele Unite se temeau de un atac nuclear sovietic pe ruta polară. Într-o singură vară, aproximativ 120 de nave și 12.000 de oameni au fost dislocați într-un golf care până atunci cunoscuse doar alunecarea silențioasă a caiacelor. Populația Groenlandei număra la acea vreme abia 23.000 de oameni. În doar 104 zile, pe un teren înghețat permanent, a apărut un oraș tehnologic capabil să găzduiască bombardiere gigantice B-36 echipate cu focoase nucleare. La mai mult de 1.200 de kilometri nord de Cercul Polar Arctic și în secret aproape total, Statele Unite au construit una dintre cele mai mari baze militare construite vreodată în afara teritoriului continental. Un acord de apărare a fost semnat cu Danemarca în primăvara anului 1951, dar Operațiunea Blue Jay era deja în curs de desfășurare: decizia americană fusese luată în 1950.

Escadrila 74 de vânătoare-interceptare F-89, Baza aeriană Thule, Groenlanda, 1955. Foto: United States Air Force - Menard, David W. (1993) USAF Plus Fifteen: A Photo History, 1947-1962. Schiffer Publishing via Wikimedia Commons

Anexarea lumii inuite

Malaurie a înțeles imediat că amploarea operațiunii echivala, de fapt, cu o anexare a lumii inuite. Un sistem bazat pe viteză, mașini și acumulare pătrunsese violent și orb într-un spațiu guvernat de tradiție, timp ciclic, vânătoare și așteptare.

Gaița albastră este o pasăre zgomotoasă, agresivă și extrem de teritorială. Thule se află la jumătatea distanței dintre Washington și Moscova, de-a lungul rutei polare. În era rachetelor hipersonice intercontinentale, odată sovietice și acum rusești, aceeași geografie stă la baza argumentului „necesității vitale” invocat de Donald Trump în apelurile sale de anexare a Groenlandei.

Cel mai tragic rezultat imediat al Operațiunii Blue Jay nu a fost militar, ci uman. În 1953, pentru a securiza perimetrul bazei și instalațiile sale radar, autoritățile au decis să relocheze întreaga populație locală în Qaanaaq, la aproximativ 100 de kilometri mai la nord. Strămutarea a fost rapidă, forțată și efectuată fără consultare, rupând legătura organică dintre acest popor și teritoriile ancestrale de vânătoare. Un „popor cu rădăcini” a fost dezrădăcinat pentru a face loc unei piste de aterizare.

Acest punct de cotitură brutal este identificat de Malaurie ca momentul în care societățile tradiționale inuite au început să se prăbușească. În aceste societăți, vânătoarea nu este doar o tehnică de supraviețuire, ci un principiu organizatoric al lumii sociale. Universul inuit este o economie a sensului, alcătuită din relații, gesturi și transmisii între generații care conferă recunoaștere, rol și loc în raport cu fiecare individ. Această coerență intimă, care constituie forța acestor societăți, le face și extrem de vulnerabile atunci când un sistem extern le distruge brusc fundamentele teritoriale și simbolice.

După prăbușirea structurilor tradiționale

Astăzi, societatea groenlandeză este în mare parte sedentară și urbanizată. Peste o treime din cei 56.500 de locuitori trăiesc în Nuuk, capitala țării, iar aproape întreaga populație locuiește acum în orașe și așezări permanente de coastă.

Locuințele reflectă această tranziție bruscă. În orașele mai mari, mulți oameni locuiesc în blocuri de apartamente din beton construite în anii 1960 și 1970, adesea deteriorate și supraaglomerate. Economia depinde în mare măsură de pescuitul industrial orientat spre export. Vânătoarea și pescuitul de subzistență sunt încă practici obișnuite. Puștile moderne, dispozitivele GPS, snowmobilele și conexiunile prin satelit funcționează acum mână în mână cu vechile obiceiuri. Vânătoarea rămâne un marker al identității, dar nu mai modelează economia sau transmiterea intergenerațională.

Consecințele acestei schimbări la nivel uman sunt enorme. Groenlanda are astăzi una dintre cele mai ridicate rate de sinucidere din lume, în special în rândul tinerilor inuiți. Indicatorii sociali contemporani, ratele de sinucidere, alcoolismul, violența domestică, sunt larg documentați. Multe studii le leagă de viteza transformării sociale, de sedentarizarea forțată și de destrămarea sistemelor tradiționale de transmitere.

Vedere aeriană a bazei Thule, cu Insula Saunders în fundal și Muntele Dundas în dreapta Foto via Wikimedia Commons

Spații și contaminare radioactivă

Logica care stă la baza Thule a ajuns la un punct fără întoarcere pe 21 ianuarie 1968. În timpul unei misiuni de alertă nucleară continuă, un bombardier B-52G al Forțelor Aeriene ale SUA, care făcea parte din programul Chrome Dome, s-a prăbușit în gheața marină la aproximativ zece kilometri de Thule. Acesta transporta patru bombe termonucleare. Explozivii convenționali concepuți pentru a iniția reacția nucleară au detonat la impact. Nu a avut loc o explozie nucleară, dar suflul a împrăștiat plutoniu, uraniu, americiu și tritiu pe o suprafață vastă.

În zilele care au urmat, Washingtonul și Copenhaga au lansat Proiectul Crested Ice, o operațiune de recuperare și decontaminare la scară largă înainte de topirea zăpezilor de primăvară. Aproximativ 1.500 de muncitori danezi au fost mobilizați pentru a răzui gheața și a colecta zăpada contaminată. Zeci de ani mai târziu, mulți dintre ei au inițiat proceduri judiciare, susținând că au lucrat fără informații sau protecție adecvate. Aceste cazuri au continuat până în 2018-2019 și au avut ca rezultat doar o compensație politică limitată, fără recunoașterea legală a responsabilității. Nu s-a efectuat niciodată un studiu epidemiologic cuprinzător în rândul populațiilor locale inuite.

Redenumită acum „Baza spațială Pituffik”, fosta bază Thule este unul dintre principalele noduri strategice ale aparatului militar american. Integrată în Forța Spațială a SUA, aceasta joacă un rol central în avertizarea împotriva rachetelor și supravegherea spațiului în Arctica, în condiții de securitate maximă. Nu este o relicvă a Războiului Rece, ci un pivot activ al geopoliticii contemporane.

În „Les Derniers rois de Thulé” (Ultimii regi din Thule, n.r.) (1953), Malaurie arată că popoarele indigene nu au avut niciodată un loc în centrul gândirii strategice occidentale. În mijlocul marilor manevre ale lumii, existența inuită devine la fel de periferică precum cea a focilor sau a fluturilor.

Declarațiile lui Donald Trump nu anunță o lume nouă. Ele urmăresc să generalizeze un sistem care există în Groenlanda de șaptezeci și cinci de ani. Cu toate acestea, poziția unui singur om nu ne poate absolvi de responsabilitățile noastre colective. A auzi astăzi că Groenlanda „aparține” Danemarcei și, prin urmare, se află sub egida NATO, fără a menționa măcar inuiții, înseamnă a repeta un vechi gest colonial: a concepe teritorii prin ștergerea celor care le locuiesc.

Inuiții rămân invizibili și neauziți. Societățile noastre continuă să se imagineze ca adulți care se confruntă cu populații indigene infantilizate. Cunoștințele, valorile și modurile lor de a fi sunt relegate la variabile secundare. Diferența nu se încadrează în categoriile pe care societățile noastre știu să le gestioneze.

Lucrul de care trebuie să ne temem mai presus de toate nu este dispariția bruscă a unui popor, ci marginalizarea sa tăcută și radicală într-o lume care vorbește despre el fără să-l vadă sau să-l audă vreodată, conchide Ludovic Slimak.

