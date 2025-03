Istoricul Armand Goșu: Trump „e ca un uragan care s-a năpustit asupra Statelor Unite. Temerea mea e că nu are niciun plan”

Președintele american Donald Trump este ostil Ucrainei și asumat și pro-Rusia. Urăște sau îndrăgește anumite personaje, iar politica lui se definește în funcție de umorile personajului, a spus istoricul Armand Goșu la emisiunea „În fața ta” de la Digi24.

„Noua administrația americană este foarte ostilă președintelui Zelenski și ostilă Ucrainei în general, prin declarațiile, nu doar cele pe care le-a făcut Trump după ce a luat în primire acest mandat, ci și din timpul campaniei electorale. Cam toate au fost declarații ostile, agresive împotriva lui Zelenski. Deci concluzia se impune, clar este antiucrainean asumat și pro-Rusia. Dacă vă uitați la toate mențiunile, cel puțin pe ultimele 10 zile, toate referirile la Putin și la ruși sunt pozitive”, a spus Goșu.

Întrebat care e ținta lui Donald Trump, istoricul a răspuns: „E greu de spus că el are o țintă. Eu nu cred că are nicio țintă. Temerea mea e că nu are niciun plan. El are numai sentimente, care-s foarte puternice, emoții care sunt teribil de puternice. Urăște sau îndrăgește anumite personaje, iar politica lui se definește în funcție de umorile personajului”, a adăugat istoricul.

„Spre deosebire de acum 8 ani, el are acum control pe toate instituțiile. Celebru check and balances american nu mai funcționează în momentul în care Trump, prin oamenii săi, controlează Senatul, controlează Congresul, controlează Curtea Supremă, controlează o bună parte din new media, rețele sociale prin Musk și prin alții. Deci pur și simplu el este ca un uragan care s-a năpustit asupra Statelor Unite”, a mai spus Goșu.

