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ISW: „Ucraina izolează treptat Crimeea de Rusia”. Un comandant explică logica din spatele operațiunii

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Explozie la podul din Crimeea. Foto: Profimedia Images
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Din articol
Ce se întâmplă în zona Strâmtorii Kerci De ce lansează Ucraina atacuri asupra acestei zone

Ucraina desfășoară o campanie sistematică împotriva forțelor ruse din Crimeea, iar fiecare nou atac din Strâmtoarea Kerci aduce peninsula tot mai aproape de un colaps logistic, arată Institutul pentru Studiul Războiului (ISW), potrivit RBC Ukraine

Forțele ucrainene au lovit în weekend un port din regiunea Krasnodar a Rusiei, chiar la nord de Podul Kerci. Acolo au luat foc un parc de rezervoare de combustibil și teritoriul unui depozit de petrol.

Acest depozit de petrol aprovizionează cu combustibil Crimeea și sudul Ucrainei.

Imaginile geolocalizate au confirmat incendiul din Portul Kavkaz. Imaginile filmate la nord-est de port arată cel puțin trei feriboturi în flăcări.

Depozitul de petrol TES-Terminal-1 din Kerci a fost, de asemenea, ținta unui atac. Rusia folosește această instalație pentru a transporta păcură, gaz lichefiat și combustibil peste Strâmtoarea Kerci.

Terminalul este situat la mai puțin de un kilometru de Podul Kerci și este utilizat pentru realimentarea feriboturilor rusești care circulă între Crimeea și Portul Kavkaz. Imaginile geolocalizate au confirmat un incendiu la această instalație.

Serghei Aksionov, șeful Crimeei numit de Rusia, a confirmat că drone au lovit peninsula în noaptea de 21 iunie, dar nu a precizat țintele.

În aceeași zi, Aksionov a anunțat interzicerea vânzării de combustibil către toate organizațiile nestatale la benzinăriile din Crimeea, fără a explica motivul.

Ce se întâmplă în zona Strâmtorii Kerci

Centrul de comandă operațional al regiunii Krasnodar din Rusia a anunțat suspendarea temporară a traficului de feriboturi pe Strâmtoarea Kerci. Transportatorilor de marfă li s-a recomandat să utilizeze un traseu ocolitor prin Mariupol, Melitopol și Simferopol.

Un cunoscut blogger militar rus a remarcat că, în prezent, doar șapte feriboturi sunt operaționale în zona de traversare a strâmtorii. Avarierea chiar și a trei dintre acestea ar putea complica semnificativ logistica între Crimeea și Rusia continentală.

Compania energetică KrymEnergo a introdus restricții privind consumul de energie electrică pe 21 iunie, invocând accidente nespecificate la instalațiile rețelei electrice din Crimeea. Locuitorii au semnalat întreruperi de curent în Armiansk, Alushta, Simferopol, Sevastopol și Djankoi.

De ce lansează Ucraina atacuri asupra acestei zone

Comandantul Forțelor de Sisteme Fără Pilot, maiorul Robert Brovdi (indicativul de apel Madyar), a explicat logica din spatele operațiunii: Ucraina distruge sistematic sistemele de apărare aeriană, reduce prezența Flotei Ruse din Marea Neagră pe peninsulă și perturbă infrastructura logistică și energetică din regiune.

Obiectivul este de a priva Kremlinul de capacitatea de a folosi Crimeea ca bază de lansare pentru noi operațiuni ofensive, arată ISW.

Rusia dispune de două rute de aprovizionare către Crimeea: așa-numitul coridor terestru care traversează regiunile Donețk, Zaporijie și Herson, precum și Podul de la Kerci și legăturile cu feribotul. Ucraina a intensificat atacurile asupra ambelor rute în iunie 2026, după ce, în luna mai, a demarat o campanie sistematică împotriva coridorului terestru.

Pe 21 iunie, Statul Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei a raportat, de asemenea, continuarea atacurilor asupra podurilor feroviare de peste Canalul Crimeei de Nord, în apropierea localităților Rozdolne (regiunea Herson) și Chongar, pe care Rusia le utilizează pentru transportul de personal și muniție.

Potrivit unui blogger militar afiliat Kremlinului, campania împotriva logisticii maritime rusești între Crimeea și regiunea Krasnodar din Rusia a început la jumătatea anului 2025, când Ucraina a început să folosească drone pentru a ataca petroliere și alte nave în Marea Azov.

În noaptea de 21 iunie, au fost semnalate explozii în mai multe zone din Crimeea, iar traficul pe Podul Kerci a fost suspendat temporar. O coloană mare de fum negru a fost văzută ridicându-se deasupra orașului Kerci, provenind de la un incendiu izbucnit în apropierea portului maritim.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a confirmat detaliile operațiunii nocturne, afirmând că atacurile au vizat instalații situate de ambele părți ale Podului Kerci, la o distanță de aproximativ 300 de kilometri de linia frontului.

Editor : C.L.B.

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