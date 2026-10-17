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Italia a redus a jumătate traficul aerian din cauza unei probleme legate de transmisia datelor

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Sunset and takeoff in Milan airport
Avion decolând. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia
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Din articol
Ce au declarat autoritățile cu privire la această problemă?

Invocând probleme legate de rețeaua de transmisie a datelor, autoritățile italiene au redus drastic numărul zborurilor din spațiul lor aerian. Autoritatea ENAV a exclus posibilitatea unor acțiuni rău intenționate și a afirmat că zborurile au rămas în condiții de siguranță, scrie Deutsche Welle.

Pasagerii din Italia s-au confruntat vineri cu întârzieri și anulări din cauza unei probleme la sistemele de control al traficului aerian ale țării.

Autoritatea de control al traficului aerian ENAV a exclus posibilitatea unor acțiuni rău intenționate, cum ar fi un atac cibernetic, și a declarat că a fost nevoită să introducă restricții temporare privind volumul zborurilor după ce a identificat o problemă de transmisie a datelor.

https://t.co/XX5pHxK8ll

— ENAV (@ENAVSpA) October 16, 2026

Aeroporturile importante din orașe precum Roma și Milano au avertizat asupra unor posibile perturbări și au sfătuit pasagerii să verifice situația la companiile aeriene cu care călătoresc.

Ce au declarat autoritățile cu privire la această problemă?

ENAV a precizat că a identificat problema pentru prima dată în cursul nopții. A fost nevoită să restricționeze volumul zborurilor în jurul orei 6 dimineața (04:00 GMT/UTC), pe măsură ce numărul zborurilor programate creștea.

„Dorim să vă informăm că în această dimineață am asigurat cel mai mare număr posibil de plecări, inclusiv zboruri intercontinentale”, a declarat ENAV.

Zborurile pe distanțe mai scurte erau mai susceptibile de a fi întrerupte.

„În ciuda anomaliilor întâmpinate în rețeaua de transmisie a datelor, mobilizăm toate resursele disponibile pentru a minimiza perturbările și a restabili funcționarea la capacitate maximă cât mai curând posibil”, a precizat ENAV. „Confirmăm o capacitate operațională de 50% din traficul aerian total, asigurând în permanență siguranța maximă, care rămâne prioritatea principală a companiei.”

ENAV a precizat că a exclus posibilitatea ca perturbarea să fi fost cauzată de „acte rău intenționate”.

Operatorul aeroporturilor din Roma, ADR, a avertizat pasagerii că „pot apărea întârzieri și anulări ale zborurilor” și le-a recomandat să contacteze compania aeriană în caz de incertitudine. Compania aeroporturilor din Milano, SEA, a emis un anunț similar.

La ora ⁠10:00 GMT, compania de analiză a traficului aerian Cirium a înregistrat 192 de zboruri anulate și a constatat că doar aproximativ 31% dintre zborurile de pe aeroporturile italiene au decolat la timp, procentul scăzând la 25% la Malpensa (Milano) și la 28% la Fiumicino (Roma), scrie Reuters.

ENAV a declarat că, în jurul orei 13:25 GMT, a reușit să restabilească capacitatea operațională completă.

Editor : M.C

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