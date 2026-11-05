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Italia anunţă că va trimite Kievului un nou pachet de ajutor militar: „Ne vom onora angajamentele”

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Steagul Italiei. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia
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Italia finalizează un nou pachet de ajutor militar pentru Ucraina, primul din acest an, a declarat ministrul Apărării Guido Crosetto, care a pledat pentru continuarea sprijinului acordat Kievului, în pofida tensiunilor tot mai mari din coaliţia de guvernare cu privire la prelungirea livrărilor de armament, relatează Reuters.

Pachetul, cea de-a 13-a tranşă de ajutor militar oferită de Italia de la începutul invaziei Rusiei în Ucraina, urmează să fie aprobat de guvern după ce Crosetto va informa comisia pentru informaţii şi securitate (COPASIR) din parlament, pe 10 noiembrie, notează Agerpres.

Sprijinul pentru Ucraina devine un subiect tot mai controversat pe măsură ce Italia se apropie de alegerile generale programate pentru anul viitor. Partidul Liga se opune continuării livrărilor de armament, creând o potenţială problemă politică pentru premierul Giorgia Meloni.

„Ne vom onora angajamentele faţă de aliaţii noştri europeni, faţă de NATO şi faţă de Ucraina”, a declarat în Senat Crosetto, membru al partidului Fraţii Italiei, condus de Meloni.

Deşi conţinutul pachetului rămâne clasificat, două surse familiarizate cu situaţia au afirmat că acesta ar putea include rachete interceptoare de tip Aster pentru sistemul de apărare antiaeriană franco-italian SAMP/T.

Kievul a cerut în repetate rânduri consolidarea apărării antiaeriene pentru a contracara atacurile ruseşti cu rachete şi drone asupra oraşelor şi a infrastructurii critice din Ucraina.

Guvernul italian este autorizat să livreze acest pachet în baza unui decret aprobat la sfârşitul anului trecut, care permite transporturile de armament către Ucraina până la data de 31 decembrie. Cu toate acestea, un nou decret ar fi necesar pentru a continua trimiterea de ajutoare până în anul 2027, iar Crosetto le-a transmis parlamentarilor că intenţionează să solicite acest lucru.

Acesta ar putea deveni un test major pentru coaliţia de guvernare, în cazul în care vicepremierul şi liderul Partidului Liga, Matteo Salvini, îşi va menţine opoziţia faţă de orice alt ajutor militar către Ucraina.

Deşi Roma a oferit constant sprijin militar Ucrainei, contribuţiile sale au rămas sub nivelul celor furnizate de alţi aliaţi europeni importanţi, precum Germania şi Regatul Unit.

Editor : C.L.B.

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